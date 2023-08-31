Đúng 12h trưa nay, thứ Năm (31/8/2023): 3 con giáp dễ rước họa vào thân, tránh chuyện sân si, cẩn thận mất chức, làm ăn thua lỗ

Tử vi hôm nay ngày 31/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất tình cảm trải qua giai đoạn thăng trầm.

Tình cảm: Mối quan hệ tình cảm có thể trải qua giai đoạn thăng trầm, thể hiện lòng quan tâm đối với người thân yêu sẽ giúp tạo nên sự gần gũi nhau hơn.

Công việc: Sự quyết tâm và tinh thần kiên nhẫn sẽ giúp người tuổi Tuất đạt được những thành tựu đáng kể trong công việc, hãy tận dụng khả năng lãnh đạo của chính mình.

Tài lộc: Sự đa dạng trong nguồn thu nhập sẽ mang lại sự ổn định tài chính, đừng cố chứng minh với ai cả.

Sức khoẻ: Duy trì lịch trình vận động đều đặn và chăm sóc sức khỏe tinh thần. Hãy tạo thời gian cho việc thư giãn và tái tạo năng lượng để duy trì sức mạnh làm việc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 31/8/2023 hôm nay, tuổi Dậu bỗng cảm thấy rất mơ hồ khi nghĩ về tương lai vì cho rằng mình kém cỏi. Tuy nhiên, bản mệnh chớ nên tự ti. Hãy cứ bình tĩnh suy nghĩ xem mình giỏi hoặc có hứng thú với việc gì, rồi bản mệnh sẽ tìm ra hướng đi chính xác.

Tình cảm cũng không mấy thuận lợi. Những cảm xúc mãnh liệt khiến bản mệnh cảm thấy ghen tuông khi nửa kia nói chuyện với một ai đó và không để ý đến mình. Hãy thẳng thắn thể hiện cảm xúc hơn, đừng giấu cảm xúc tiêu cực trong lòng.

Nếu có việc cần phải đi xa trong ngày hôm nay, con giáp này nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hôm nay Hỷ thần và Tài thần đều xuất hiện ở hướng Tây Nam.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tháng 8/2023, con giáp này nhận được nhiều thuận lợi trong cả sức khoẻ, công việc và các mối quan hệ nhờ có quý nhân phù trợ. Người tuổi Mão cũng không phải lo lắng nhiều về phương diện tài chính bởi may mắn sẽ đến, thế chỗ cho những khó khăn trước đó. Bạn có cơ hội thu được nhiều của cải, hướng đến cuộc sống giàu có lâu dài.

Ngày cuối cùng của tháng 8, phúc khí của con giáp này tăng thêm, có thể chuyển tiếp sang cho cả những người thân xung quanh. Bản thân người tuổi Mão cũng có năng lực, có nhân duyên, có bứt phá mạnh nên chỉ cần nắm bắt thời cơ, tận dụng những lợi thế sẵn có thì rất dễ đón tài lộc vào thời điểm này.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.