Đúng 12h trưa mai, thứ Bảy (24/6/2023): 3 con giáp vướng hạn tam tai, mưu sự bấp bênh, đen cả tình lẫn tiền, đề phòng tai ương

Tử vi ngày 24/6/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn công việc không ổn định.

Công việc: Người tuổi Thìn trải qua một giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp chưa tìm được được môi trường phù hợp

Tài lộc: Vận may tài chính chưa có nhiều, cần nỗ lực làm việc hơn nữa.

Sức khoẻ: Hãy chú ý khi làm việc, tránh những việc làm bạn mệt mỏi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi tháng 6 dự báo cục diện Tương Hình cho thấy, sự nghiệp của những chú Dê khá trì trệ, tinh thần làm việc cũng không đủ nhiệt tình, làm mọi thứ một cách hời hợt và mang tâm lý bị ép phải làm.

Thái độ xao nhãng có thể khiến phạm phải không ít sai lầm, công việc không đâu vào đâu. Thêm nữa sức cạnh tranh trong công việc ở thời điểm này cũng rất lớn, cá tính của bạn lại khiến cho quan hệ đồng nghiệp trở nên căng thẳng, có thể vướng tai tiếng, thị phi.

Sự nghiệp biến động kéo theo tài lộc thăng trầm bất định. Tiền lúc có lúc không, lúc được thì được khá nhiều nhưng mất thì cũng dễ trắng tay, khó tích lũy được. Các nguồn thu phụ trong tháng cũng bị sụt giảm, dù bạn có ôm đồm nhiều việc thì hiệu quả cũng không cao, lại khiến áp lực tinh thần ngày càng nặng nề.

Tâm tính nhiều ức chế kéo theo tâm trạng bất ổn, nóng lạnh vui buồn thất thường nên chuyện tình cảm của con giáp này cũng phát sinh trục trặc. Gia đạo lục đục, vợ chồng hay mâu thuẫn, tần suất chia sẻ, nói chuyện giảm đi trông thấy. Người độc thân có xu hướng ngại xã giao, chỉ muốn tập trung cho công việc nên tình cảm chưa có tiến triển gì mới.

Do thường xuyên rơi vào tình trạng căng thẳng, suy nghĩ nhiều nên tuổi Mùi dễ bị stress, ảnh hưởng tới chế độ sinh hoạt thường ngày, thể trạng sa sút đáng kể. Tháng này bạn nên đề phòng bệnh cũ tái phát, chú trọng dưỡng sinh theo mùa để sức khỏe luôn duy trì ở trạng thái tốt nhất.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần thường không dám đối diện với thất bại. Bản mệnh cho rằng thất bại sẽ gây tác động nặng nề đến tâm lý của mình.

Vậy nên chỉ cần cảm thấy công việc sẽ không đạt hiệu quả như mong muốn, người tuổi Dần sẽ lập tức tìm lý do thoái thác rồi đẩy trách nhiệm cho người khác ngay rồi quyết định mình sẽ chỉ là người khoanh tay đứng nhìn mà thôi.

Nếu cứ như vậy thì người tuổi Dần sẽ không thể học được cách đứng lên sau thất bại và cũng không nhận ra được mình đã sai lầm ở đâu để có phương hướng sửa chữa.

Người tuổi Dần nên dũng cảm thừa nhận lỗi sai bởi vì đây là cách nhanh nhất để bản mệnh trưởng thành và chạm tay tới thành công.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.