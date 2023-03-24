Đúng 12h ngày mai (25/03), các con giáp sau TĂNG LƯƠNG TĂNG CHỨC, nhận hết may mắn trong thiên hạ, làm gì cũng được ơn trên phù hộ thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 24/03/2023 21:09

Theo tử vi, đúng 12h ngày mai, người thuộc 3 con giáp này vận trình hứa hẹn sẽ hanh thông thuận lợi hơn, đón nhiều tin vui về cả sự nghiệp và tài lộc trong thời gian tới.

Tuổi Tị 

Đúng 12h ngày mai (25/03), các con giáp sau TĂNG LƯƠNG TĂNG CHỨC, nhận hết may mắn trong thiên hạ, làm gì cũng được ơn trên phù hộ thuận lợi - Ảnh 1
Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm 

Theo tử vi, người tuổi Tỵ sẽ bước vào giai đoạn vận may cát tường đúng 12 ngày mai (26/03). Đây là khoảng thời gian bản mệnh gặp nhiều thuận lợi hơn trong việc thi cử, có thể nhận được sự giúp đỡ và quan tâm từ người lớn tuổi để thúc đẩy sự phát triển.

Về tài lộc, vận trình của người tuổi Tỵ tăng đáng kể trong thời gian này, có thể tháo gỡ những vướng mắc trước đó. Hơn nữa, con giáp này ngày thường tương đối tiết kiệm, tiêu xài biết lên kế hoạch cẩn thận, không hoang phí nên tiền bạc nhìn chung rủng rỉnh, không phải suy nghĩ.

Về sự nghiệp, ngày mai là thời điểm những chú Rắn có thể dựa vào tài năng của chính mình để tạo ra những sản phẩm xuất sắc và đưa sự nghiệp của mình lên một tầm cao mới. Bản mệnh có rất nhiều cơ hội học tập trong tháng này và thông qua những học tập đó có thể cải thiện đáng kể sức mạnh tổng thể.

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu trời sinh vốn chịu khó lại ham học hỏi, luôn thích khám phá những điều mới lạ. Chính vì vậy mà người tuổi Dậu đạt được thành quả cao hơn những người xung quanh. Theo tử vi, đúng 12h ngày mai có thể giúp người tuổi Dậu đổi đời, một bước lên mây, bỗng chốc trở thành tỷ phú.

Người tuổi Dậu rất may mắn khi liên tiếp lọt sổ vàng của thần Tài, được cho hưởng tài lộc, may mắn bất ngờ. Những người làm ăn kinh doanh có thể gặp cơ hội phát tài trong khi đó người làm công ăn lương được cấp trên đánh giá cao năng lực làm việc. Từ đó bản mệnh được cất nhắc về vấn đề tăng lương.

Tuổi Mùi

Đúng 12h ngày mai (25/03), các con giáp sau TĂNG LƯƠNG TĂNG CHỨC, nhận hết may mắn trong thiên hạ, làm gì cũng được ơn trên phù hộ thuận lợi - Ảnh 2
Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo

Người tuổi Mùi đã biết cách lắng nghe mọi người nhiều hơn trong thời điểm này. Dù là người làm lãnh đạo đi nữa, bạn cũng luôn chú ý đến ý kiến của cấp dưới. Cũng nhờ vậy, bạn tạo được bầu không khí làm việc sôi nổi, tích cực nơi công sở, đưa tập thể phát triển nhanh chóng hơn.

Với người làm công ăn lương, cát tinh cũng mang tới nhiều may mắn cho người tuổi này. Hãy nhớ rằng chỉ cần bạn bỏ công sức thì sẽ được đền đáp xứng đáng. Thậm chí, thách thức bất ngờ xuất hiện cũng là cơ hội để bạn rèn luyện và tiến bộ hơn.

 

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

 

Đầu tháng 4, các con giáp sau hoan hỷ đón nhận lộc trời ban, làm gì cũng có người đưa đường dẫn lối, có lòng thì trời không phụ

Đầu tháng 4, các con giáp sau hoan hỷ đón nhận lộc trời ban, làm gì cũng có người đưa đường dẫn lối, có lòng thì trời không phụ

Top 3 con giáp này tiền ngày đầu tháng 4 tới đây vận sẽ lên nhiều hơn, dễ giàu sang phú quý trong tương lai.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 3 con giáp con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 2 giờ 17 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 2 giờ 28 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 2 giờ 38 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 2 giờ 43 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể