Đón tháng 2 nhuận, 3 tuổi sau đại phát đại lợi, làm ăn "trúng mánh", đầu tư ắt sẽ thu về lợi lớn

Tâm linh - Tử vi 24/03/2023 11:48

Dự đoán tháng 2 nhuận này, 3 con giáp sau đón may mắn, vận khí lên hương, cầu gì được nấy trong tháng “dư” này.

Tuổi Sửu

Đón tháng 2 nhuận, 3 tuổi sau đại phát đại lợi, làm ăn 'trúng mánh', đầu tư ắt sẽ thu về lợi lớn - Ảnh 1
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa 

Công việc chẳng những được hoàn thành đúng hạn mà bạn cũng rất chủ động đứng ra nhận thêm các nhiệm vụ mới, cho dù người khác đều cố gắng né tránh. Sự nhiệt tình và trách nhiệm của những chú Trâu là điều giúp bạn được cấp trên đánh giá cao. Nếu biết cách nắm bắt cơ hội, sự nghiệp của người tuổi này có thể lên như diều gặp gió trong tháng. 

Thêm nữa, quý nhân vận của Sửu cũng đang rất vượng, bạn bắt tay vào việc gì cũng được người khác giúp đỡ. Những khó khăn còn tồn đọng đều được tháo gỡ.

 

Tài lộc cũng tăng tiến do tác động tích cực mà sự nghiệp mang lại. Với người làm công ăn lương, bản mệnh có thể sẽ nhận được một khoản lương và thưởng cộng dồn xứng đáng với những đóng góp của mình trong thời gian qua.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi vốn nổi tiếng vì sự chững chạc, mạnh mẽ. Hơn nữa, họ sở hữu tính cách hiền lành, tốt bụng, giỏi thấu hiểu lòng người và biết quan tâm, chăm sóc người khác. Cũng vì vậy mà dù cho tuổi Mùi ở bất cứ môi trường nào, họ cũng được nhiều người yêu quý và quan tâm giúp đỡ mỗi khi con giáp này gặp khó khăn.

Tuổi Mùi là một trong những con giáp đông bạn bè nhất và họ cũng thường được bạn bè giúp đỡ nên luôn gặp vận may. Dù công việc hay cuộc sống của họ đều khá suôn sẻ, tài lộc thì hanh thông. Tử vi dự đoán, từ tháng 2 nhuận, con đường hậu vận của con giáp này sẽ gặp được nhiều may mắn, bên cạnh đó, họ còn có quý nhân soi đường dẫn lối, giúp bản mệnh dễ tiếp cận được nhiều cơ hội tăng thêm thu nhập, nhờ vậy mà tiền ngày một tăng lên nhiều hơn, dễ giàu sang phú quý trong tương lai.

Tuổi Tỵ

Đón tháng 2 nhuận, 3 tuổi sau đại phát đại lợi, làm ăn 'trúng mánh', đầu tư ắt sẽ thu về lợi lớn - Ảnh 2
Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo 

Tháng 2 nhuận, người tuổi Tỵ sẽ gặp nhiều vận may về đường tiền bạc. Khi có một số tiền lớn trong tay, nếu biết cách phân bổ và quản lý thì họ sẽ tiếp tục giàu có hơn mỗi ngày. Ngược lại, nếu chỉ biết ăn xài thì số tiền lớn rồi cũng sẽ tan biến.

Mặt khác, người tuổi Tỵ vẫn tiếp tục giàu có trong 2 tháng tới. Nếu nắm bắt được cơ hội đổi đời này, họ sẽ được tự do tài chính, không còn phải lo vấn đề cơm áo gạo tiền mỗi ngày nữa. Đặc biệt, họ cần chú ý tới sức khỏe của mình trong thời gian này.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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Theo tử vi 12 con giáp, đúng 17h chiều nay có tới 3 con giáp may mắn này có thể tạm biệt những xui xẻo, khó khăn vừa qua, sự nghiệp bay cao, tài lộc rủng rỉnh, vận trình sắp tới trải đầy vàng bạc.

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