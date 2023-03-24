Sang đầu tháng 4, top 3 cung hoàng đạo được vũ trụ gọi tên, tài lộc tăng vọt, không thành đại gia cũng thành tỷ phú

Sang đầu tháng 4, Thiên Bình hãy chuẩn bị để đón chào may mắn đến với mình đi nhé. Điềm báo tử vi cho thấy sắp tới bạn có thể gặp may ở phương diện tài chính.

Những người theo nghiệp kinh doanh sẽ vô cùng thuận lợi, làm ăn phát đạt. Đây cũng là thời điểm thích hợp để bạn phát triển công việc hoặc đầu tư tiền bạc, tài chính, mang về khoản lợi nhuận lớn.

Với người làm công ăn lương, công việc vẫn tiến triển đều đều. Dù vậy, bạn vẫn nên tỉnh táo và tập trung để có thể quyết định mọi chuyện một cách chính xác.

Tuy đôi khi cũng có rủi ro nhưng bạn vẫn có cơ hội lật ngược tình thế, chứng minh năng lực của mình hoàn toàn xứng đáng với vị trí đang có.

Cung Ma Kết

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Tử vi 12 cung hoàng đạo dự đoán, cung Ma Kết sắp tới có Dịch Mã cát tinh chỉ đường dẫn lối. Những người có ý định đi xa làm ăn, thuyên chuyển công tác hoặc chuyển chỗ làm, xuất ngoại sẽ gặp nhiều may mắn.

Ma Kết là người thích chạy nhảy, hay thay đổi nên cực kỳ hợp với Dịch Mã. Cung Ma Kết năng động, luôn khao khát những điều tốt đẹp nên sẽ không đi chệch hướng và không để lại quá nhiều điều tiếc nuối trong những ngày tới đây. Đặc biệt đối với những người kinh doanh làm ăn, từ nay trở đi, họ sẽ gặp được đối tác tiềm năng, giúp Ma Kết có được thành công mỹ mãn, không những thế còn đem đến nhiều tài lộc cho gia đình.

Sang tháng 4, cung hoàng đạo này sẽ kiếm được số tiền kha khá, dư dả sống đến vài năm sau.

Cung Cự Giải

Những người thuộc cung Cự Giải sẽ có năng lượng tăng cao vào đầu tháng , họ không những thoát ra hoàn cảnh nghèo khó đeo bám bấy lâu nay mà còn có cuộc sống đáng ghen tị nhất.

Ngoài ra, những người cung Cự Giải sẽ tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình, chấm dứt cuộc sống độc thân, khiến mọi người xung quanh ngỡ ngàng. Nếu họ chịu khó khắc phục được các điểm yếu của mình ở hiện tại, tương lai sẽ trở nên giàu có.

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