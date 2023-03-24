Đầu tháng 4, các con giáp sau hoan hỷ đón nhận lộc trời ban, làm gì cũng có người đưa đường dẫn lối, có lòng thì trời không phụ

Tâm linh - Tử vi 24/03/2023 13:20

Top 3 con giáp này tiền ngày đầu tháng 4 tới đây vận sẽ lên nhiều hơn, dễ giàu sang phú quý trong tương lai.

Tuổi Dậu

Đầu tháng 4, các con giáp sau hoan hỷ đón nhận lộc trời ban, làm gì cũng có người đưa đường dẫn lối, có lòng thì trời không phụ - Ảnh 1
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa 

Người tuổi Dậu đầu tháng 4 có tam hội nâng đỡ nên vận trình có nhiều chuyển biến tích cực. Con giáp chuẩn bị sẵn sàng để bắt tay vào làm mà không gặp khó khăn nào. Người làm ăn buôn bán thu hoạch kha khá khi cho ra mắt sản phẩm mới, đáp ứng được thị hiếu khách hàng. Người làm công ăn lương nắm bắt cơ hội lại gặp đúng thời cơ thuận lợi nên thăng quan tiến chức, lương thưởng nhân lên nhiều lần.

Chuyện tình cảm êm đềm. Bản mệnh và nửa kia luôn dành cho nhau sự tôn trọng nhất định. Tình yêu bền lâu vượt qua nhiều sóng gió của cặp đôi khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Tuổi Thìn

Tài lộc của con giáp tuổi Thìn trong đầu tháng 4 rất dồi dào, nhất là dịp cuối tháng, tiền tài vô cùng thịnh vượng, chủ yếu là nhờ quý nhân giúp đỡ.

Tháng này, họ được quý nhân giúp đỡ, hỗ trợ nên công việc tiến triển thuận lợi, dễ nổi bật giữa đám đông, tăng lương cũng không thành vấn đề.

Thìn cũng không phải con giáp ích kỷ, khó ưa nên đi làm luôn được nhiều người quý mến. Bạn biết mình biết người, rất thông minh trong vấn đề ngoại giao nên nếu muốn thăng chức sẽ có người hướng dẫn cho.

Tuổi Ngọ

Đầu tháng 4, các con giáp sau hoan hỷ đón nhận lộc trời ban, làm gì cũng có người đưa đường dẫn lối, có lòng thì trời không phụ - Ảnh 2
Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo 

Những người tuổi Ngọ, đặc biệt là năm 1978 sẽ có năng lượng tăng cao vào đầu tháng 3, họ không những thoát ra hoàn cảnh nghèo khó đeo bám bấy lâu nay mà còn có cuộc sống đáng ghen tị nhất.

Ngoài ra, những người tuổi Ngọ sẽ tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình, chấm dứt cuộc sống độc thân, khiến mọi người xung quanh ngỡ ngàng. Nếu họ chịu khó khắc phục được các điểm yếu của mình ở hiện tại, tương lai sẽ trở nên giàu có.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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