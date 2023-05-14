Đúng 12 giờ trưa ngày 16 tháng 5: Thời điểm vàng để con giáp bứt tốc cải vận, thu hoạch bội thu thành quả, an nhàn đến hết tháng 5

Tâm linh - Tử vi 14/05/2023 19:38

Thời điểm thích hợp để các con giáp vượt lên và thu về thành quả.

Tử vi tuổi Mão

Tuổi Mão được Tam Hội nâng đỡ mà duy trì được trạng thái tinh thần tích cực, lạc quan khi bắt tay vào làm việc. Bản tính xởi lởi, đi đâu cũng có người giúp đỡ, quý nhân giới thiệu cơ hội hiếm có. 

Trong công việc, có sự tiến bộ nhanh chóng bởi bạn luôn chú ý khiêm tốn, học hỏi và lắng nghe mọi người xung quanh. 

Đúng 12 giờ trưa ngày 16 tháng 5: Thời điểm vàng để con giáp bứt tốc cải vận, thu hoạch bội thu thành quả, an nhàn đến hết tháng 5 - Ảnh 1
Tuổi Mão được Tam Hội nâng đỡ mà duy trì được trạng thái tinh thần tích cực, lạc quan khi bắt tay vào làm việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai bạn ngày này lại không như mong muốn, cả hai cần hạ cái tôi của mình xuống để hiểu đối phương hơn. 

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp ngày 16 tháng 5 tuổi Dậu nên cảnh giác và thận trọng trong các giao dịch tiền bạc vì có điềm phá tài, tiêu tốn tiền bạc rất lớn. Có những việc không thể chỉ nhìn từ bên ngoài hay bằng cảm quan cá nhân mà cần tham khảo từ nhiều luồng thông tin.

Đúng 12 giờ trưa ngày 16 tháng 5: Thời điểm vàng để con giáp bứt tốc cải vận, thu hoạch bội thu thành quả, an nhàn đến hết tháng 5 - Ảnh 2
Ngày 16 tháng 5 tuổi Dậu nên cảnh giác và thận trọng trong các giao dịch tiền bạc vì có điềm phá tài, tiêu tốn tiền bạc rất lớn - Ảnh minh họa: Internet

Điểm yếu của con giáp này là đôi khi tin người quá đáng, cứ như thể đang bị che mắt nên không còn đủ tỉnh táo và sáng suốt. Đây chính là cơ hội để những kẻ xấu lừa gạt những đồng tiền mồ hôi nước mắt, khiến bản mệnh tự nguyện dâng cho họ mà không hề nghi ngờ gì.

Về mặt tình cảm, nếu tuổi Dậu chọn giữ im lặng và không chia sẻ với đối phương về những suy nghĩ, cảm xúc của mình rồi lại tự suy nghĩ bi quan thì không sớm thì muộn cũng sẽ cảm thấy vô cùng mệt mỏi và muốn buông tay mà thôi.

Tuổi Tuất

Trong ngày có Chính Tài tác động, không có gì lạ khi người tuổi Tuất cảm thấy việc kiếm tiền làm giàu của mình trở nên thuận lợi hơn hẳn. Người làm công ăn lương ngoài thu nhập chính còn chăm chỉ làm thêm bên ngoài nên có thêm thu nhập, người kinh doanh cũng có một ngày làm ăn thuận lợi. Tuy nhiên vì Thủy Thổ xung khắc nên chuyện tình cảm cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Nhất là người độc thân khó lòng tìm được người cùng chia sẻ buồn vui trong thời gian này. Những lời thúc giục từ gia đình khiến bạn vô cùng sốt ruột nhưng càng vội vàng thì càng chẳng được như ý.

Đúng 12 giờ trưa ngày 16 tháng 5: Thời điểm vàng để con giáp bứt tốc cải vận, thu hoạch bội thu thành quả, an nhàn đến hết tháng 5 - Ảnh 3
Trong ngày có Chính Tài tác động, không có gì lạ khi người tuổi Tuất cảm thấy việc kiếm tiền làm giàu của mình trở nên thuận lợi hơn hẳn - Ảnh minh họa: Internet

Trong khi đó các bạn đã có gia đình thì nên thận trọng trong các mối quan hệ khác giới để tránh tình cảm vợ chồng ngày càng xa cách do hiểu lầm. Thời gian bên nhau càng lâu thì càng có nguy cơ nhàm chán, nếu không biết hâm nóng tình cảm, làm mới mối quan hệ thì rất dễ tạo cơ hội cho người thứ ba xen vào.

 

***Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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