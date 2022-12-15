Đúng 12 giờ trưa mai (16/15/2022), 3 con giáp sau 'dưới có quý nhân nâng đỡ, trên có Thần Tài che chở', muốn tiền có tiền, cầu gì được nấy, thời thế lên ngôi

Tâm linh - Tử vi 15/12/2022 16:04

Nhờ sự khéo léo, cách đối đãi chân thành của mình mà đúng 12 giờ trưa mai (16/12/2022), 3 con giáp này luôn được quý nhân giúp đỡ.

Tuổi Hợi

Đúng 12 giờ trưa mai (16/12/2022), người tuổi Hợi gặp nhiều may mắn, sự nghiệp có dấu hiệu thăng tiến và dần đi vào giai đoạn ổn định, chỉ cần triển khai đúng theo kế hoạch là có thể gặt hái thành công dễ dàng, không phải lao tâm khổ tứ quá nhiều.

Khối lượng công việc nhiều, áp lực nhưng lại trở thành cơ hội để người tuổi Hợi phấn đấu, nỗ lực hết sức mình. Bởi thế trong danh sách những con giáp có sự nghiệp phát triển họ đứng ở vị trí quán quân. Thêm nữa, người tuổi Hợi được Nguyệt Lệnh ủng hộ, lâm cung “Đế Vượng”, ý chỉ mọi thứ đang ở giai đoạn hưng vượng, bản mệnh đang ở đỉnh cao của sự nghiệp.

Đúng 12 giờ trưa mai (16/15/2022), 3 con giáp sau 'dưới có quý nhân nâng đỡ, trên có Thần Tài che chở', muốn tiền có tiền, cầu gì được nấy, thời thế lên ngôi - Ảnh 1
Người tuổi Hợi được Nguyệt Lệnh ủng hộ, lâm cung “Đế Vượng”, ý chỉ mọi thứ đang ở giai đoạn hưng vượng, bản mệnh đang ở đỉnh cao của sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trời sinh người tuổi Dậu tốt bụng, sống trọng tình cảm, coi nhẹ tiền bạc. Cũng vì vậy mà họ hay cả nể. Dậu thích giúp đỡ người khác dù là người xa lạ. Vì vậy mà họ thường tích được phúc đức lớn.

Đúng 12 giờ trưa mai (16/15/2022), 3 con giáp sau 'dưới có quý nhân nâng đỡ, trên có Thần Tài che chở', muốn tiền có tiền, cầu gì được nấy, thời thế lên ngôi - Ảnh 2
Dậu cần kiên quyết và bạo dạn hơn trong công việc. Người làm trong lĩnh vực kinh doanh, tài chính sẽ thu về thành quả như ý - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng cũng vì lòng tốt hơi quá mức này mà nhiều việc lẽ ra đã được hoàn thành sớm hơn thì lại bị trì hoãn. Thậm chí có những cơ hội tốt cũng bị bỏ qua. Đúng 12 giờ trưa mai (16/12/2022), Dậu cần kiên quyết và bạo dạn hơn trong công việc. Người làm trong lĩnh vực kinh doanh, tài chính sẽ thu về thành quả như ý.

Tử vi cho biết Dậu được Thần Phật che chở, quý nhân giúp đỡ, mang tới nhiều cơ hội cho sự nghiệp. Đây là cơ hội làm giàu có 1 không 2 giúp Dậu đón Tết 2023 viên mãn.

Tuổi Ngọ

Những người cầm tinh con ngựa thường rất có duyên trong đối nhân xử thế. Trong mắt các nhà lãnh đạo, bạn cũng là người rất có năng lực, đầu óc rất linh hoạt, thích ứng tốt với những thay đổi và có ngoại hình nổi bật.

Đúng 12 giờ trưa mai (16/15/2022), 3 con giáp sau 'dưới có quý nhân nâng đỡ, trên có Thần Tài che chở', muốn tiền có tiền, cầu gì được nấy, thời thế lên ngôi - Ảnh 3
Trong công việc, người tuổi Ngọ không cần nhờ vả ai khác nữa. Dù là sự nghiệp hay cuộc sống, của cải của bạn cũng được cải thiện đáng kể, thu nhập tăng vọt - Ảnh minh họa: Internet

Đúng 12 giờ trưa mai (16/12/2022), những chú ngựa con đang đi đúng hướng trên đà phát triển, vận may rộng mở, luôn tươi cười hạnh phúc, tiền tài vô như nước. Trong công việc, người tuổi Ngọ không cần nhờ vả ai khác nữa. Dù là sự nghiệp hay cuộc sống, của cải của bạn cũng được cải thiện đáng kể, thu nhập tăng vọt.

Chỉ cần bạn có công việc ổn định thì mọi chuyện tự khắc sẽ hanh thông, kiếm được nhiều tiền, cuộc sống sung sướng, phú quý không thiếu. Nếu tiếp tục làm việc chăm chỉ, bạn nhất định công thành danh toại. 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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