Đúng 11h trưa mai (15/12/2022), Ngọc Hoàng chỉ mặt đích danh 3 tuổi chính thức hết khổ, tài vận rực rỡ, cuộc sống an nhàn, hưởng thụ đủ điều, vận trình không thiếu cơ hội làm giàu

Tâm linh - Tử vi 14/12/2022 12:05

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 11h trưa mai (15/12/2022) có tới 3 tuổi chính thức hết khổ, may mắn luôn kề bên, sự nghiệp thăng tiến, vận trình sắp tới sung sướng gấp bội.

Tuổi Thìn 

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 11h trưa mai (15/12/2022) con đường hậu vận của người tuổi Thìn sẽ vô cùng may mắn khi được Thiên Tài chiếu mệnh nên đường công danh, tài lộc mở đường cho tiền bạc ùn ùn kéo đến.

Trong khoảng thời gian này nhờ được Chính Ấn trợ mệnh mà bản mệnh khéo léo ứng biến, vừa mềm mỏng nhưng cũng không kém phần đanh thép khi làm việc mà giành được phần chiến thắng dễ dàng. 

Với những chú Rồng làm ăn kinh doanh càng thu lợi gấp nhiều lần so với ngày thường, điều này khiến bạn tự tin vào những kế hoạch mở rộng mô hình. Đây chỉ là bước đầu trong công cuộc cải tổ sự nghiệp, nhân cơ hội này bạn nên học thêm một khóa học kĩ năng, sẽ giúp bạn trên con đường xây dựng tương lai đấy!

Đặc biệt, công việc của bản mệnh cũng sẽ diễn ra suôn sẻ, không gặp bất cứ biến cố nào, Thìn được cấp trên tin tưởng giao phó cho một vài trọng trách thử sức. Hãy tin tưởng vào năng lực bản thân mà giành lấy cơ hội này. 

Đúng 11h trưa mai (15/12/2022), Ngọc Hoàng chỉ mặt đích danh 3 tuổi chính thức hết khổ, tài vận rực rỡ, cuộc sống an nhàn, hưởng thụ đủ điều, vận trình không thiếu cơ hội làm giàu - Ảnh 1

Trong khoảng thời gian này nhờ được Chính Ấn trợ mệnh mà bản mệnh khéo léo ứng biến, vừa mềm mỏng nhưng cũng không kém phần đanh thép khi làm việc mà giành được phần chiến thắng dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Tử vi dự đoán đúng 11h trưa mai (15/12/2022), tuổi Mùi gặt hái được thành công đáng ngưỡng mộ liên quan đến sự nghiệp khiến những người xung quanh không khỏi ngưỡng mộ. Cố gắng giữ thái độ khiêm tốn và tôn trọng bởi xung quanh có rất nhiều tấm gương đáng để bạn học tập. 

Tài chính phát triển thuận lợi vào đầu tuần, tranh thủ thời điểm vàng son này tiến hành các dự định đặt ra từ trước đó ắt sẽ thu lợi về tay. Đặc biệt với những ai làm kinh doanh gặp thời mà phát đạt. 

Tình cảm có nhiều dấu hiệu chuyển biến tích cực, vận đào hoa nở rộ hỗ trợ người độc thân tìm được đối tượng thích hợp. Các cặp đôi lại càng có thời gian hâm nóng tình cảm.

Đúng 11h trưa mai (15/12/2022), Ngọc Hoàng chỉ mặt đích danh 3 tuổi chính thức hết khổ, tài vận rực rỡ, cuộc sống an nhàn, hưởng thụ đủ điều, vận trình không thiếu cơ hội làm giàu - Ảnh 2
Tài chính phát triển thuận lợi trong giai đoạn tới, tranh thủ thời điểm vàng son này tiến hành các dự định đặt ra từ trước đó ắt sẽ thu lợi về tay. Đặc biệt với những ai làm kinh doanh gặp thời mà phát đạt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Đúng 11h trưa mai (15/12/2022) tử vi cho biết người tuổi Ngọ nên quyết đoán để dễ nắm bắt được cơ hội làm ăn trước đối thủ bởi bạn luôn tin tưởng vào sức lực, trí tuệ cũng như kinh nghiệm bản thân bấy lâu nay tích lũy được. Cách bạn nhìn nhận vấn đề nhanh nhạy mà túi tiền dần dần rộng mở đón nguồn tài chính dư dả. 

Sự xuất hiện của sao Mộc Đức như một lời cổ vũ, tán thưởng với người làm công ăn lương bởi vậy nếu đặt được quyết tâm, tập trung cao độ xử lí vấn đề thì thành công nằm trong tầm tay bạn. 

Khi đứng trước khó khăn bạn đừng nản chí, hãy mạnh mẽ đi qua khó khăn, cấp trên sẽ sớm nhìn thấy năng lực của bạn mà đề cử bạn đến vị trí quan trọng hơn. 

Đúng 11h trưa mai (15/12/2022), Ngọc Hoàng chỉ mặt đích danh 3 tuổi chính thức hết khổ, tài vận rực rỡ, cuộc sống an nhàn, hưởng thụ đủ điều, vận trình không thiếu cơ hội làm giàu - Ảnh 3
Sự xuất hiện của sao Mộc Đức như một lời cổ vũ, tán thưởng với người làm công ăn lương bởi vậy nếu đặt được quyết tâm, tập trung cao độ xử lí vấn đề thì thành công nằm trong tầm tay bạn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Tử vi 4 ngày tới (14/12 - 18/12), Thần Tài báo mộng vàng, 3 con giáp tiền vô như nước, sự nghiệp phát triển thuận lợi, vận trình hanh thông, tình duyên hạnh phúc viên mãn

Tử vi 4 ngày tới (14/12 - 18/12), Thần Tài báo mộng vàng, 3 con giáp tiền vô như nước, sự nghiệp phát triển thuận lợi, vận trình hanh thông, tình duyên hạnh phúc viên mãn

Chúc mừng tử vi gọi tên 3 con giáp may mắn trong 4 ngày tới tài lộc tiến triển tích cực, các khoản thu tăng nhanh chóng.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp tử vi ngày mới tử vi hàng ngày Tử vi con giáp may mắn 12 con giáp tử vi 3 con giáp giàu có tử vi ngày 15/12/2022

TIN MỚI NHẤT

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Sao quốc tế 45 phút trước
Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Tâm sự gia đình 1 giờ 0 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Sao quốc tế 1 giờ 24 phút trước
Bắt sống con trăn dài 3 mét nằm chắn ngang bậc thềm nhà dân khiến gia đình hoảng sợ

Bắt sống con trăn dài 3 mét nằm chắn ngang bậc thềm nhà dân khiến gia đình hoảng sợ

Video 1 giờ 30 phút trước
Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Sao quốc tế 1 giờ 50 phút trước
Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Hậu trường 1 giờ 59 phút trước
Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Tâm sự 2 giờ 0 phút trước
Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Sao quốc tế 2 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn