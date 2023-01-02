Đúng 10h9p ngày mai (3/1), những con giáp sau được Thần Tài chống lưng, may mắn liên miên, số dư tài khoản tăng lên không có điểm dừng, hạnh phúc thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 02/01/2023 08:24

Đúng 10h9p ngày mai (3/1), 3 con giáp may mắn dưới đây ra như "chuột sa hũ nếp", mua nhà sắm xe chỉ trong chớp mắt, tình duyên mặn nồng

Tuổi Thân

Đúng 10h9p ngày mai (3/1), người tuổi Thân khá may mắn trên phương diện tài lộc. Người làm ăn, kinh doanh nếu biết cách nắm bắt cơ hội kịp thời thì có thể kiếm về được một khoản kha khá.

Đúng 10h9p ngày mai (3/1), những con giáp sau được Thần Tài chống lưng, may mắn liên miên, số dư tài khoản tăng lên không có điểm dừng, hạnh phúc thăng hoa - Ảnh 1
Người làm ăn lớn có thể dần tính đến việc tiếp tục đầu tư hoặc mở rộng mô hình sản xuất, kinh doanh - Ảnh minh họa: Internet

Con giáp phát tài này có cơ hội hợp tác với một vài đối tác đáng tin cậy, không chỉ mang lại lợi nhuận ở thời điểm hiện tại mà còn hứa hẹn ở tương lai xa nữa. Người làm ăn lớn có thể dần tính đến việc tiếp tục đầu tư hoặc mở rộng mô hình sản xuất, kinh doanh.

Với người làm công ăn lương, những nỗ lực bền bỉ của bạn đã được cấp trên và đồng nghiệp công nhận. Bạn không chỉ có cơ hội thăng chức, tăng lương mà còn có thể như kiếm thêm về cho mình một khoản tiền thưởng kha khá nữa đấy.

Tuổi Hợi

Để có  mọi việc hoàn toàn nhẹ nhàng và trôi chảy, người tuổi Hợi nên học cách giải tỏa căng thẳng và những suy nghĩ tiêu cực trước khi bắt đầu công việc. Bạn có thể dành thời gian để xác định lại mục tiêu của mình và loại bỏ bớt những việc không cấp thiết để tránh trường hợp bản thân trở nên quá tải.

Đúng 10h9p ngày mai (3/1), những con giáp sau được Thần Tài chống lưng, may mắn liên miên, số dư tài khoản tăng lên không có điểm dừng, hạnh phúc thăng hoa - Ảnh 2
 Có thể đây sẽ là khoảng thời gian tuyệt vời cho những tham vọng trong sự nghiệp của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Trên phương diện sự nghiệp, đúng 10h9p ngày mai (3/1), hãy tận dụng cơ hội của mình khi có cát tinh ghé thăm. Có thể đây sẽ là khoảng thời gian tuyệt vời cho những tham vọng trong sự nghiệp của bạn, vậy nên hãy tập trung năng lượng của bạn vào việc đang làm nhé.

Tài lộc của bản mệnh cũng có dấu hiệu tăng tiến nhờ những tiến triển trong sự nghiệp. Tuy nhiên, dù có kiếm nhiều đến mấy thì bạn cũng chớ tiêu xài lãng phí. Hãy tiết kiệm thêm để đảm bảo cho tương lai của mình và các thành viên trong gia đình bạn nhé.

Tuổi Dần

Sách tử vi - tướng số viết rằng, con giáp tuổi Dần được xem là một trong những con giáp may mắn, thường gặp nhiều quý nhân trong cuộc sống. Chưa kể, bản mệnh cũng là người có trách nhiệm với những việc mình làm, luôn nỗ lực, cố gắng để hoàn thiện bản thân và tìm kiếm cơ hội phát triển cả tình cảm lẫn tiền tài.

Thời gian gần đây, có thể là giai đoạn khổ tận cam lai của tuổi Dần vì nhiều lý do. Đúng 10h9p ngày mai (3/1), cuộc sống của tuổi Dần sẽ ngày càng có nhiều diễn biến tích cực. Đặc biệt, người tuổi Dần vốn thông minh, tháo vát lại có ý chí hơn người nếu có cơ hội đầu tư thì không nên bỏ lỡ.

Đúng 10h9p ngày mai (3/1), những con giáp sau được Thần Tài chống lưng, may mắn liên miên, số dư tài khoản tăng lên không có điểm dừng, hạnh phúc thăng hoa - Ảnh 3
Người tuổi Dần vốn thông minh, tháo vát lại có ý chí hơn người nếu có cơ hội đầu tư thì không nên bỏ lỡ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Thần Tài hộ mệnh, 3 con giáp sau ngày mai (3/1) bắt đầu chuyển mệnh, may túi 3 gang đón nhận tài lộc, sống cuộc đời giàu có không ai bằng

Thần Tài hộ mệnh, 3 con giáp sau ngày mai (3/1) bắt đầu chuyển mệnh, may túi 3 gang đón nhận tài lộc, sống cuộc đời giàu có không ai bằng

Tử vi 12 con giáp nói rằng, sau ngày mai (3/1), số mệnh 3 con giáp này khởi sắc tựa hoa, công danh sự nghiệp thành toại, tiền tài hưng thịnh, của cải dồi dào.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn 3 con giáp tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai

TIN MỚI NHẤT

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 41 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 1 giờ 41 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 1 giờ 56 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Tâm sự gia đình 2 giờ 11 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Tâm sự 2 giờ 26 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia