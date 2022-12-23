Đúng 10h ngày 23/12 Tam Hợp trợ lực: 3 con giáp phất nhanh như diều gặp gió, buôn may bán đắt, tài lộc thăng hoa, giàu sang vượt bậc

Vào 10h ngày 23/12 là khoảng thời gian vượng cát tinh với tuổi Thìn, may mắn, tài lộc cứ thế mà ùn ùn kéo tới với con giáp này. Không những vậy, tuổi Thìn còn được chỉ ra có vượng quý nhân rất lớn, nên đường tài lộc nhờ vậy mà càng trở nên hanh thông. Từ thời gian này, tuổi Thìn cứ thế mà đi trên con đường trải sẵn hoa hồng, hưởng trọn thành công.

Thời gian này, tuổi Thìn kiếm tiền bạc dễ dàng trong tầm tay, nhận được khoản tiền kếch xù đến mức bản thân con giáp này cũng không ngờ được. Đây cũng là cơ hội cho người tuổi Thìn thu hết năng lượng tích cực mà bứt phá hơn nữa, từ sự nghiệp cho tới chuyện tình cảm.

Tuổi Dậu

Xếp đầu danh sách các con giáp hay "vung tay quá trán" phải kể đến tuổi Dậu. Đây là những người có xu hướng gặp nhiều may mắn về tài lộc, vận số của họ cũng tốt hơn so với các cung con giáp khác.

Người tuổi Dậu thường sinh ra trong một gia đình nề nếp, từ nhỏ đã có sống cuộc sống sung túc, giàu có nên việc tiêu tiền lúc nào cũng "thoải mái". Họ có nhiều bạn bè, mạng lưới quan hệ rộng nên cơ hội gặp quý nhân đặc biệt cao, làm việc gì cũng được người khác giúp đỡ, không cần phải quá lăn xả cơ hội vẫn có thể đến.

Bản mệnh này luôn tạo cho người khác cảm giác an toàn và tin tưởng. Vì thế mà các mối quan hệ tốt sẽ mở ra, cơ hội làm ăn lớn cũng nhiều hơn. Đó là cách mà tuổi Dậu gặt hái thành công cho mình. Họ càng chi tiền thì càng kiếm về gấp bội nên vẫn tiền bạc rủng rỉnh.

Tuổi Thân

Tuổi Thân là con giáp tài năng, ngoan cường và có đầu óc sáng tạo hơn người. Dù ham chơi, bất cần là thế nhưng nếu đã tập trung làm việc thì ai cũng phải kiêng dè với những gì con giáp tài giỏi này có thể làm được. Càng chăm chỉ làm ăn, Thân càng vượng vận tài lộc, phú quý theo chân.

Tử vi vào 10h ngày 23/12 cho biết trong công việc của người tuổi Thân sẽ có tiến triển thuận lợi, làm tới đâu nhìn thấy kết quả vô cùng viên mãn. Đặc biệt, trong các mối quan hệ xã giao hài hòa, con giáp này đi đến đâu cũng được yêu quý và tìm cách giúp đỡ bạn. Đặc biệt, với năng lực của tuổi Thân chính là điều giúp bạn tạo dựng lòng tin với đồng nghiệp, cấp trên nên dễ dàng được cất nhắc.

Những người tuổi Thân sẽ có nhiều cơ hội làm giàu, gặt thái được những thành tựu đáng kể. Đặc biệt, trong vận tình duyên cũng vô cùng hanh thông thuận lợi sớm kết duyên với người như ý.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.