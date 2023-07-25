Đúng 10 ngày tới, các con giáp này được Phật Bà độ mệnh, tiền tài công danh không thiếu thứ gì, cuộc sống ấm no, viên mãn đủ đường

Theo dõi tử vi tuần của 12 con giáp, tuổi Thìn được dự báo sẽ là một trong số những con giáp may mắn 10 ngày tới. Những người này chỉ cần nắm bắt thời cơ tốt là có thể nhanh chóng thoát khỏi sự tầm thường, sự nghiệp nhảy vọt, phú quý tự nhiên tăng lên.

Ngay từ đầu tuần bản mệnh đã đạt được một vài thành công bước đầu, công việc đang tiến triển khá tốt. Nếu cứ tiếp tục đà này, thời gian tới bạn còn có thể đón một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp, đón nhiều điều bất ngờ trong đó có giàu có bất ngờ.

Tuy nhiên, những thành tích đó có thể khiến bạn trở nên kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Hãy chú ý hơn đến cách hành xử của mình, nếu không bạn dễ làm mất lòng nhiều người xung quanh, tự gây rắc rối cho bản thân.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi đôi khi nhìn có vẻ nhút nhát nhưng thực chất họ không phải là người rụt rè.

Con giáp này luôn chủ động và nỗ lực để thực sự tìm ra hướng đi đúng trong sự nghiệp và cuộc sống.

10 ngày tới, con giáp tuổi Hợi không ngừng tìm kiếm những bước đột phá và có được những thành công bất ngờ.

Ngoài ra, những người này có tính cách tốt nên xây dựng được nhiều mối quan hệ tốt, được bạn bè giúp đỡ khi cần thiết. Điều này càng thúc đẩy cho sự nghiệp của họ tiến bộ nhanh hơn.

Tuổi Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Sửu sẽ có những ngày khá dễ thở khi mà vận may về sự nghiệp đang kéo tới. Tuần này nếu muốn đạt thành tích trong công việc thì bạn nên chủ động và năng nổ hơn.

Ngay từ đầu tuần đã Ấn Quan hậu thuẫn, về cơ bản thì công việc vẫn đang tiến triển khá tốt, bạn thể hiện mình là người có trách nhiệm và có năng lực thực sự, xứng đáng với những vị trí cao hơn. Ngoài ra bạn cũng cần cải thiện kỹ năng làm việc nhóm để quá trình diễn ra suôn sẻ hơn.

Tuy nhiên tài lộc lại không được may mắn cho lắm 10 ngày tới. Chịu tác động từ Tiểu Hao, công cuộc kiếm tiền bất thuận, rất khó đạt được mức thu nhập như mong muốn. Chẳng những vậy, con giáp này còn tiêu xài có phần quá trớn khiến tài khí hao tổn khá nặng.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.