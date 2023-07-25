Đúng 10 ngày tới, các con giáp này được Phật Bà độ mệnh, tiền tài công danh không thiếu thứ gì, cuộc sống ấm no, viên mãn đủ đường

Tâm linh - Tử vi 25/07/2023 15:05

10 ngày tới, 3 con giáp tuổi này không ngừng tìm kiếm những bước đột phá và có được những thành công bất ngờ, tài lộc cũng cực kỳ vượng phát.

Tuổi Thìn 

Đúng 10 ngày tới, các con giáp này được Phật Bà độ mệnh, tiền tài công danh không thiếu thứ gì, cuộc sống ấm no, viên mãn đủ đường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo dõi tử vi tuần của 12 con giáp, tuổi Thìn được dự báo sẽ là một trong số những con giáp may mắn 10 ngày tới. Những người này chỉ cần nắm bắt thời cơ tốt là có thể nhanh chóng thoát khỏi sự tầm thường, sự nghiệp nhảy vọt, phú quý tự nhiên tăng lên.

Ngay từ đầu tuần bản mệnh đã đạt được một vài thành công bước đầu, công việc đang tiến triển khá tốt. Nếu cứ tiếp tục đà này, thời gian tới bạn còn có thể đón một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp, đón nhiều điều bất ngờ trong đó có giàu có bất ngờ.

 

Tuy nhiên, những thành tích đó có thể khiến bạn trở nên kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Hãy chú ý hơn đến cách hành xử của mình, nếu không bạn dễ làm mất lòng nhiều người xung quanh, tự gây rắc rối cho bản thân.

 

Tuổi Hợi 

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi đôi khi nhìn có vẻ nhút nhát nhưng thực chất họ không phải là người rụt rè.

Con giáp này luôn chủ động và nỗ lực để thực sự tìm ra hướng đi đúng trong sự nghiệp và cuộc sống.

10 ngày tới, con giáp tuổi Hợi không ngừng tìm kiếm những bước đột phá và có được những thành công bất ngờ.

Ngoài ra, những người này có tính cách tốt nên xây dựng được nhiều mối quan hệ tốt, được bạn bè giúp đỡ khi cần thiết. Điều này càng thúc đẩy cho sự nghiệp của họ tiến bộ nhanh hơn.

Tuổi Sửu 

Đúng 10 ngày tới, các con giáp này được Phật Bà độ mệnh, tiền tài công danh không thiếu thứ gì, cuộc sống ấm no, viên mãn đủ đường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Sửu sẽ có những ngày khá dễ thở khi mà vận may về sự nghiệp đang kéo tới. Tuần này nếu muốn đạt thành tích trong công việc thì bạn nên chủ động và năng nổ hơn.

Ngay từ đầu tuần đã Ấn Quan hậu thuẫn, về cơ bản thì công việc vẫn đang tiến triển khá tốt, bạn thể hiện mình là người có trách nhiệm và có năng lực thực sự, xứng đáng với những vị trí cao hơn. Ngoài ra bạn cũng cần cải thiện kỹ năng làm việc nhóm để quá trình diễn ra suôn sẻ hơn.

Tuy nhiên tài lộc lại không được may mắn cho lắm 10 ngày tới. Chịu tác động từ Tiểu Hao, công cuộc kiếm tiền bất thuận, rất khó đạt được mức thu nhập như mong muốn. Chẳng những vậy, con giáp này còn tiêu xài có phần quá trớn khiến tài khí hao tổn khá nặng.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. 

Đúng 12h ngày 26/7, các con giáp sau được Chính Tài soi sáng, vận tài lộc cực kỳ thuận lợi, đường công danh rực rỡ hanh thông

Đúng 12h ngày 26/7, các con giáp sau được Chính Tài soi sáng, vận tài lộc cực kỳ thuận lợi, đường công danh rực rỡ hanh thông

Đúng 12h ngày 26/7, 3 con giáp tuổi này có sức khỏe dồi dào, tài lộc phủ phê. Họ gặp được cơ hội và đối tác mới, có thể kiếm được nhiều tiền, giàu sang phú quý.

Xem thêm
Từ khóa:   bói vui 3 con giáp bói vui 12 con giáp Tâm linh

TIN MỚI NHẤT

Sự cố trước phòng khám thai và hành động gây ngỡ ngàng của gã chồng

Sự cố trước phòng khám thai và hành động gây ngỡ ngàng của gã chồng

Ngoại tình 1 giờ 9 phút trước
Sự thật đằng sau khoản tiền bí mật của người chồng và niềm hối tiếc muộn màng của người vợ

Sự thật đằng sau khoản tiền bí mật của người chồng và niềm hối tiếc muộn màng của người vợ

Tâm sự 1 giờ 24 phút trước
Sự thật về huyết thống mở ra sau lần 3 người con trai đăng ký hiến tủy cứu mẹ

Sự thật về huyết thống mở ra sau lần 3 người con trai đăng ký hiến tủy cứu mẹ

Tâm sự 1 giờ 39 phút trước
Sự cố bất ngờ từ người vợ bầu khiến gã chồng gạt bỏ hoàn toàn ý định tơ tưởng bên ngoài

Sự cố bất ngờ từ người vợ bầu khiến gã chồng gạt bỏ hoàn toàn ý định tơ tưởng bên ngoài

Tâm sự 1 giờ 54 phút trước
Bí mật đằng sau tờ kết quả xét nghiệm ADN trớ trêu của đứa cháu trai

Bí mật đằng sau tờ kết quả xét nghiệm ADN trớ trêu của đứa cháu trai

Tâm sự 2 giờ 9 phút trước
Phản ứng của người vợ khi chồng cũ đột ngột gõ cửa xin gặp lại con

Phản ứng của người vợ khi chồng cũ đột ngột gõ cửa xin gặp lại con

Tâm sự gia đình 2 giờ 24 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Sự ngỡ ngàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến chồng thích sang nhà hàng xóm

Sự ngỡ ngàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến chồng thích sang nhà hàng xóm

Tâm sự gia đình 2 giờ 39 phút trước
Chiếc xe ô tô mất kiểm soát và đâm vào dải phân cách, nam bác sĩ tử vong

Chiếc xe ô tô mất kiểm soát và đâm vào dải phân cách, nam bác sĩ tử vong

Video 2 giờ 54 phút trước
Quyết định dừng hôn lễ sát ngày cưới để lên đường cùng một người đặc biệt

Quyết định dừng hôn lễ sát ngày cưới để lên đường cùng một người đặc biệt

Tâm sự Eva 3 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'