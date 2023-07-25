Đúng 12h ngày 26/7, các con giáp sau được Chính Tài soi sáng, vận tài lộc cực kỳ thuận lợi, đường công danh rực rỡ hanh thông

Tâm linh - Tử vi 25/07/2023 14:24

Đúng 12h ngày 26/7, 3 con giáp tuổi này có sức khỏe dồi dào, tài lộc phủ phê. Họ gặp được cơ hội và đối tác mới, có thể kiếm được nhiều tiền, giàu sang phú quý.

Tuổi Thân 

Đúng 12h ngày 26/7, các con giáp sau được Chính Tài soi sáng, vận tài lộc cực kỳ thuận lợi, đường công danh rực rỡ hanh thông - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Với tuổi Tuân, nhiều cơ hội sự nghiệp sẽ mở ra vào tuần này, nếu nhanh tay nắm bắt, bạn hoàn toàn có thể vượt lên, không hề thua kém bất kỳ ai. 

Đặc biệt, quý nhân xuất hiện giới thiệu cho bạn những cơ hội vừa sức, giúp bạn không cần phải quá vất vả mà vẫn phát huy được năng lực và gặt hái được thành tích cao.

 

Có thể thấy, thực lực của con giáp này đang dần dần được tích lũy và nâng cao. Bạn có đủ tư cách và năng lực để từng bước thành công.

 

Về tài chính, tình hình sẽ có sự khởi sắc rực rỡ nhất vào khoảng thời gian giữa và cuối tuần. Bạn biết ưu thế của mình nằm ở đâu để có thể phát triển đúng hướng. Dù đối thủ có cạnh tranh khốc liệt, bạn vẫn giữ vững được lập trường và hướng đi của mình.

 

Tuổi Dần 

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Dần dũng cảm, hào phóng, đối xử chân thành với bạn bè. Họ không thích gian lận, lừa gạt nên được lòng người, giữ mối quan hệ tốt giữa các cá nhân.

Thời gian gần đây, công việc của con giáp này có chút khó khăn, mưu sự không thành. Tuy vậy, con giáp này vẫn tự động viên bản thân và những người xung quanh.

Người tuổi Dần thường rất kiên nhẫn và bền bỉ. Họ có khả năng chịu đựng và vượt qua khó khăn, không dễ bị lùi bước trước thử thách.

Con giáp này có tư duy sáng tạo và tài năng nghệ thuật. Họ thích khám phá những điều mới mẻ và có khả năng biểu đạt cảm xúc qua các tác phẩm nghệ thuật.

Đúng 12h ngày 26/7, con giáp tuổi Dần có sức khỏe dồi dào, tài lộc phủ phê. Họ gặp được cơ hội và đối tác mới, có thể kiếm được nhiều tiền, giàu sang phú quý.

Tuổi Mùi 

Đúng 12h ngày 26/7, các con giáp sau được Chính Tài soi sáng, vận tài lộc cực kỳ thuận lợi, đường công danh rực rỡ hanh thông - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đúng 12h ngày 26/7, tuổi Mùi sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc, đặc biệt là các ngành bác sĩ, kỹ thuật và nghệ thuật. Bản mệnh của họ khôn khéo và mưu lược, giúp họ không bị bắt nạt hay bắt bẻ trong công việc. Tuy nhiên, họ cần hạn chế ăn nói thẳng thắn để tránh gây cản trở cho sự phát triển công danh.

Tài lộc không quá dồi dào, nhưng vẫn đủ để chi tiêu thoải mái và không cần lo lắng quá nhiều về tiền bạc. Cả công việc chính và phụ đều có thu nhập ổn định,và họ nên tranh thủ kiếm thêm tiền.

Con giáp này dễ kết bạn và làm quen nhờ tính tình thoải mái và không quá nghiêm túc. Trong chuyện tình duyên, không cần vội vàng, vì muộn mà gặp đúng người còn hơn vội vàng rồi lại phải tan vỡ.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. 

Tử vi thứ Tư ngày 26/7, các con giáp sau được phúc lộc bất ngờ, tiền tài vượng phát, vận khí hanh thông bất ngờ

Tử vi thứ Tư ngày 26/7, các con giáp sau được phúc lộc bất ngờ, tiền tài vượng phát, vận khí hanh thông bất ngờ

3 con giáp này được dự báo sẽ may mắn trong thứ Tư ngày 26/7, có thể nhanh chóng thoát khỏi sự tầm thường, sự nghiệp nhảy vọt, phú quý tự nhiên tăng lên.

Xem thêm
Từ khóa:   bói vui 3 con giáp bói vui 12 con giáp Tâm linh

TIN MỚI NHẤT

Sự cố trước phòng khám thai và hành động gây ngỡ ngàng của gã chồng

Sự cố trước phòng khám thai và hành động gây ngỡ ngàng của gã chồng

Ngoại tình 1 giờ 10 phút trước
Sự thật đằng sau khoản tiền bí mật của người chồng và niềm hối tiếc muộn màng của người vợ

Sự thật đằng sau khoản tiền bí mật của người chồng và niềm hối tiếc muộn màng của người vợ

Tâm sự 1 giờ 25 phút trước
Sự thật về huyết thống mở ra sau lần 3 người con trai đăng ký hiến tủy cứu mẹ

Sự thật về huyết thống mở ra sau lần 3 người con trai đăng ký hiến tủy cứu mẹ

Tâm sự 1 giờ 40 phút trước
Sự cố bất ngờ từ người vợ bầu khiến gã chồng gạt bỏ hoàn toàn ý định tơ tưởng bên ngoài

Sự cố bất ngờ từ người vợ bầu khiến gã chồng gạt bỏ hoàn toàn ý định tơ tưởng bên ngoài

Tâm sự 1 giờ 55 phút trước
Bí mật đằng sau tờ kết quả xét nghiệm ADN trớ trêu của đứa cháu trai

Bí mật đằng sau tờ kết quả xét nghiệm ADN trớ trêu của đứa cháu trai

Tâm sự 2 giờ 10 phút trước
Phản ứng của người vợ khi chồng cũ đột ngột gõ cửa xin gặp lại con

Phản ứng của người vợ khi chồng cũ đột ngột gõ cửa xin gặp lại con

Tâm sự gia đình 2 giờ 25 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Sự ngỡ ngàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến chồng thích sang nhà hàng xóm

Sự ngỡ ngàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến chồng thích sang nhà hàng xóm

Tâm sự gia đình 2 giờ 40 phút trước
Chiếc xe ô tô mất kiểm soát và đâm vào dải phân cách, nam bác sĩ tử vong

Chiếc xe ô tô mất kiểm soát và đâm vào dải phân cách, nam bác sĩ tử vong

Video 2 giờ 55 phút trước
Quyết định dừng hôn lễ sát ngày cưới để lên đường cùng một người đặc biệt

Quyết định dừng hôn lễ sát ngày cưới để lên đường cùng một người đặc biệt

Tâm sự Eva 3 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'