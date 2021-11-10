Tương Xung Thái Tuế, cục diện Tương Hại, 3 con giáp này ngày 11/11/2021 vận trình bất ổn, dễ gặp xui xẻo

Tâm linh - Tử vi 10/11/2021 22:35

Tử vi ngày 11/11/2021 cho thấy, 3 con giáp này vận trình bất ổn, dễ gặp xui xẻo vì có Tương Xung Thái Tuế, cục diện Tương Hại.

Tuổi Tỵ

Ngày đụng độ cục diện Tương Xung Thái Tuế, người tuổi Tỵ có một ngày vận trình tương đối ảm đạm, thậm chí còn gặp không ít trở ngại và thách thức. Không được vận khí ủng hộ nên con giáp này nên tiến hành mọi việc theo từng bước, từ nhỏ tới lớn, từ đơn giản tới phức tạp, không nên manh động hay hấp tấp.

Tuổi Tỵ có xu hướng kiêu ngạo thái quá, luôn coi mình là người tài giỏi nhất. Do đó, bản mệnh dễ gây mất lòng, thậm chí là tổn thương những người xung quanh mình mà không hề biết.

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Ngày đụng độ cục diện Tương Xung Thái Tuế, người tuổi Tỵ có một ngày vận trình tương đối ảm đạm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Chịu ảnh hưởng trực tiếp của cục diện Tương Hại, người tuổi Dậu làm gì cũng phải thận trọng vì có những rủi ro bất ngờ có thể xảy ra. Nếu công việc không được như ý thì cũng đừng vội chán nản, hãy bình tĩnh tìm xem mình đã sai ở đâu và tìm cách khắc phục. Than vãn cũng chẳng thể giải quyết được việc gì.

Ngày này nguy cơ đụng độ tiểu nhân của con giáp này cũng khá cao. Đối phương liên tục bày trò chơi xấu làm ảnh hưởng đến quá trình làm việc của bạn. Giải quyết những người này không phải dễ dàng nên dù bạn có cố tranh cãi với họ cũng chẳng giải quyết được gì mà chỉ tốn thời gian hơn mà thôi, vậy nên hãy gạt những kẻ vô bổ đó sang một bên.

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Tý phải giữ đầu óc hết sức tỉnh táo trong ngày phải chịu tác động xấu của hung tinh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo tử vi ngày 11/11/2021, tuổi Tý phải giữ đầu óc hết sức tỉnh táo trong ngày phải chịu tác động xấu của hung tinh, bởi chỉ cần lơ là, thiếu tập trung một chút thôi là con giáp này rơi vào bẫy của kẻ tiểu nhân ngay.

Công việc của tuổi Tý trong ngày hôm nay diễn ra bất ổn. Sự bất cẩn và thiếu suy nghĩ trong cách đánh giá người khác dễ khiến con giáp này bị kẻ khác ghen ghét. Bản mệnh nên thay đổi cách nhìn nhận của mình, tránh độc đoán hay phiến diện trong công việc chung.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo chiêm nghiệm.

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