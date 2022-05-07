Tuổi Mão, Thìn, Tỵ nếu sinh ra trong những tháng này, cả đời sẽ sống trong nhung lụa

Dựa vào ngày sinh, bạn có thể đoán biết được phần nào tương lai, vận mệnh của mình, cùng tìm hiểu nhé.

Tuổi Mão

Tháng sinh may mắn nhất của tuổi Mão là 2, 4, 5, 8

Người tuổi Mão sinh vào tháng này có số mệnh sung túc, vô lo vô nghĩ. Đường công danh của con giáp này cũng sáng lạn, hứa hẹn làm nên sự nghiệp lớn lao.

Sở hữu tính cách điềm đạm, nho nhã và học thức rộng, người tuổi Mão sinh tháng này sẽ có cuộc sống thuận lợi và nhiều may mắn. Đồng thời, họ sở hữu trái tim lương thiện, phẩm chất đạo đức cao quý nên suốt đời được sống trong giàu sang và hạnh phúc.

Người tuổi Mão sinh vào tháng này có số mệnh sung túc, vô lo vô nghĩ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có số mệnh tốt nhất nếu sinh vào các tháng âm lịch sau: 2, 3, 4, 7

Long nhập đại hải, song long xuất hải, rồng không ở biển thì sẽ bị mất đi sức mạnh. Tháng 10 và tháng 11 Âm lịch là tháng Thủy, do đó những người tuổi Thìn sinh vào tháng này sẽ gặp nhiều may mắn nhất, cuộc đời vạn sự hanh thông. Cộng thêm với sự gan dạ và mưu trí, họ dễ dàng đạt được thành công và nhiều danh lợi.

Tuổi Tỵ

Tháng sinh may mắn nhất: Tháng 3 và tháng 12 âm.

Những người tuổi Tý sinh vào tháng này có trí thông minh lỗi lạc, học thức uyên thông, có lý tưởng sống rõ ràng và khả năng tùy cơ ứng biến nhanh nhạy. Do đó, họ sẽ có số mệnh bình yên, cuộc sống no đủ, hạnh phúc.

Rắn phải ẩn mình, lộ ra ngoài dễ bị phát hiện và tấn công, hơn nữa phải ở trong đất sâu nên người tuổi Tị sinh vào tháng 3 và tháng 12 Âm lịch sẽ được vượng tài, công danh sự nghiệp rộng mở.

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