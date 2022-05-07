Đúng ngày mai, Chủ Nhật 8/5/2022, phúc sâu mệnh dày, 3 con giáp thả cửa nhận LỘC, vượt mọi bão tố, thu hái trái ngọt, từ đây tha hồ nghỉ ngơi trên đống vàng, sung sướng chẳng ai bằng

Tâm linh - Tử vi 07/05/2022 09:02

Chủ Nhật 8/5/2022, phúc sâu mệnh dày, 3 con giáp may mắn thả cửa nhận LỘC, vượt mọi bão tố, thu hái trái ngọt, từ đây tha hồ nghỉ ngơi trên đống vàng, sung sướng chẳng ai bằng. Cùng xem hết để biết chi tiết nhé!

Tuổi Mão

Hôm nay, người tuổi Mão nhận ra những kế hoạch được thực hiện từ trước của mình đang có những bước tiến triển bền vững và nhanh chóng. Vì lý do này, bản mệnh càng lúc càng tự tin và quyết đoán hơn.

Dù là ngày nghỉ, con giáp may mắn vẫn sẽ có cơ hội gặp được quý nhân. Quý nhân có thể xuất hiện để giúp bạn chỉ ra hướng khắc phục những vướng mắc trước mắt cũng như đưa ra định hướng cho tương lai.

con giap may man 1
Dù là ngày nghỉ, bạn vẫn sẽ có cơ hội gặp được quý nhân. Quý nhân có thể xuất hiện để giúp bạn chỉ ra hướng khắc phục những vướng mắc trước đó - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tam Hợp dự báo hôm nay người tuổi Ngọ dễ lọt vào mắt xanh của ai đó vì sức hút rất tự nhiên của bạn. Thế nên không có gì khó hiểu khi bạn thực sự tỏa sáng trong tập thể ngày này. Hãy tự tin là một người tiên phong trong công việc, cởi mở trong các mối quan hệ nhé.

Trong gia đình, bản mệnh luôn quan tâm đến nửa kia, do đó dù có ý kiến trái chiều thì đôi bên cũng chẳng bao giờ cãi vã hay nặng lời với nhau. Tình cảm bền vững như thế này, hai người có thể cùng nhau vượt qua mọi sóng gió trong cuộc đời.

con giap may man 2
Tam Hợp dự báo hôm nay người tuổi Ngọ dễ lọt vào mắt xanh của ai đó vì sức hút rất tự nhiên của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Chính Tài cho thấy hôm nay là một ngày dư dả và sung túc đối với người tuổi Mùi. Bạn có thể được thừa hưởng một khối tài sản kha khá do những người đi trước để lại. Đây chính là cơ hội để bạn vươn lên khẳng định giá trị bản thân mình.

Người làm công ăn lương có thể được nhận một khoản tiền thưởng khá. Đó là quyền lợi và cũng là thành quả xứng đáng với những gì bạn đã bỏ ra trong suốt thời gian qua. Hãy cố gắng hơn nữa để có thể tiến xa hơn.

con giap may man 3
Chính Tài cho thấy hôm nay là một ngày dư dả và sung túc đối với người tuổi Mùi - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi Chủ Nhật ngày 8/5/2022 của 12 con giáp: Mão - Mùi tài lộc sung túc, hậu vận bình an, Dần - Tỵ nên cẩn trọng, suy nghĩ kỹ trước khi quyết định mọi việc

Tử vi Chủ Nhật ngày 8/5/2022 của 12 con giáp: Mão - Mùi tài lộc sung túc, hậu vận bình an, Dần - Tỵ nên cẩn trọng, suy nghĩ kỹ trước khi quyết định mọi việc

Tử vi ngày mới, Chủ Nhật 8/5/2022 của 12 con giáp dự đoán, Mão - Mùi tài lộc sung túc, hậu vận bình an, Dần - Tỵ nên cẩn trọng, suy nghĩ kỹ trước khi quyết định mọi việc. Cùng xem hết để biết chi tiết nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tâm linh tử vi tử vi chủ nhật tử vi ngày 8/5

TIN MỚI NHẤT

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 50 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 1 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 50 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 2 giờ 20 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 2 giờ 50 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 3 giờ 20 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 3 giờ 50 phút trước
Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Tâm sự gia đình 4 giờ 20 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng