Gà gáy sáng canh ngày 9/5, Thần Tài phát của, 3 con giáp đưa tay hứng lộc, làm gì cũng may mắn nhờ có quý nhân lót đường, chỉ dẫn

Tâm linh - Tử vi 06/05/2022 21:29

Ngày 9/5, Thần Tài phát của, 3 con giáp may mắn đưa tay hứng lộc, làm gì cũng thành công nhờ có quý nhân lót đường, chỉ dẫn. Cùng xem hết để biết chi tiết nhé!

Tuổi Tuất

Bước sang ngày 9/5, những người tuổi Tuất sẽ gặp được nhiều may mắn, tâm trạng cũng dần tốt hơn nhờ công việc suôn sẻ và tài vận cũng có nhiều khởi sắc. 

Thời gian tới, tuổi Tuất không chỉ được quý nhân giúp đỡ mà bản thân cũng có thêm nội lực, nhờ vậy mà sự nghiệp gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp. Tử vi 12 con giáp dự đoán, những điều tốt đẹp sẽ đến với tuổi Tuất trong ngày này.

con giap may man 1
Bước sang ngày 9/5, những người tuổi Tuất sẽ gặp được nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Đúng ngày 9/5, tuổi Sửu sẽ tìm kiếm được cơ hội thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới. Người tuổi Sửu vốn là người chăm chỉ, siêng năng, biết cách phát huy ý chí đúng lúc đúng chỗ, nhờ vậy mà dễ dàng gặt hái được nhiều thành công.

Tuổi Sửu thích hợp tham gia vào quản lý tài chính và đầu tư, thu nhập nhờ thế mà không ngừng tăng cao. Đối với những người làm công ăn lương, con giáp may mắn sẽ có thu nhập cao, lương thưởng hậu hĩnh, tiền gửi ngân hàng có lãi tăng đáng kể.

con giap may man 2
Đúng ngày 9/5, tuổi Sửu sẽ tìm kiếm được cơ hội thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi vốn có vận số tốt trong năm 2022 này. Đặc biệt, bước sang ngày 9/5, tuổi Hợi sẽ có cơ hội kiếm được nhiều tiền. Ngoài ra, giai đoạn này là thời điểm hoàng kim để tuổi Hợi có thể phát huy mọi thế mạnh, nắm bắt cơ hội xung quanh. 

Thời gian tới, chỉ cần tuổi Hợi không ngừng nỗ lực, vững tâm thì công việc nhất định diễn ra tốt đẹp, những nhiệm vụ được giao sẽ có những bước đột phá, gây ấn tượng mạnh với cấp trên và đồng nghiệp.

con giap may man 3
Thời gian tới, chỉ cần tuổi Hợi không ngừng nỗ lực, vững tâm thì công việc nhất định diễn ra tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Cổng tài lộc rộng mở, đường công danh 'thẳng cánh cò bay', 3 con giáp từ đây đến cuối năm tha hồ tích trữ của cải, giây phút đổi đời chẳng còn xa

Cổng tài lộc rộng mở, đường công danh 'thẳng cánh cò bay', 3 con giáp từ đây đến cuối năm tha hồ tích trữ của cải, giây phút đổi đời chẳng còn xa

Từ đây đến cuối năm, 3 con giáp may mắn tha hồ tích trữ của cải, giây phút đổi đời chẳng còn xa. Cùng xem hết để biết chi tiết nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi hàng ngày tử vi ngày 9/5

TIN MỚI NHẤT

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 51 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 1 giờ 21 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 51 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 2 giờ 21 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 2 giờ 51 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 3 giờ 21 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 3 giờ 51 phút trước
Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Tâm sự gia đình 4 giờ 21 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng