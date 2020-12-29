Tuần thứ hai của năm Tân Sửu, 4 con giáp kinh doanh hồng phát, nhận được cơn mưa lời khen

Tâm linh - Tử vi 29/12/2020 19:00

Dưới đây là con giáp giàu có, kinh doanh một lời mười, nhận được cơn mưa lời khen từ cấp trên, đồng nghiệp yêu mến bạn trong tuần thứ hai của năm Tân Sửu.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, Hợi có công việc kinh doanh vô cùng tốt, nhận được cơn mưa lời khen. Người kinh doanh một vốn bốn lời, tha hồ vùng vẫy trên đống tiền. Tiền bạc cứ đổ về túi ầm ầm, tài khoản ting ting suốt ngày khiến bạn đau đầu vì không biết tiêu sao cho hết.

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Hợi là con giáp giàu có, tài năng được đánh giá cao - Ảnh minh họa: Internet

Bạn có tinh thần phấn chấn trong công việc nên làm một được mười, tài năng được công nhận. Bên cạnh đó còn đạt được thành quả cao, không còn vướng phải thị phi.

Tuổi Tý

Theo tử vi mới nhất, Tý là con giáp giàu có, kinh doanh phát đạt tha hồ mua nhà sắm xe. Bạn đi theo con đường kinh doanh là quyết định vô cùng sáng suốt, vì làm một được mười. Chỉ cần làm sương sương cũng đạt được nhiều thành tựu đáng nể.

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Tý ký hợp đồng lớn cho công ty nên được công nhận - Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này bạn chốt đơn mỏi tay, kiếm được hợp đồng lớn về cho công ty nên được cấp trên khen ngợi hết lời. Nói chung hãy chuẩn bị tinh thần đến đón nhận nhiều tin vui lớn trong giai đoạn rực rỡ này.

Tuổi Sửu

Sửu là con giáp bản lĩnh, được cấp trên nể phục vì tài giao tiếp khôn khéo. Tình hình tài chính của bạn khá ổn định, chỉ có tăng không bao giờ giảm. Hãy yên tâm trong thời điểm này, năng lực của bạn sẽ được công nhận, có thể sẽ nhận được quyết định tăng lương thưởng.

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Sửu có nhiều thời gian rảnh cho bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này, hãy tự thưởng cho mình những chuyến đi hoặc thời gian rảnh để chăm sóc bản thân. Hãy dành thời gian cho gia đình để mối quan hệ được bền chặt hơn.

Tuổi Mùi

Mùi thông minh, nhanh nhẹn có thể giải quyết được nhiều việc quan trọng cấp trên giao cho. Nhờ vậy mà bạn được đánh giá cao, tiền bạc tăng lên đều đều, không còn vướng vào thị phi. Những công việc bạn được giao đều hoàn thành đúng thời hạn và đạt được nhiều thành tựu lớn. Vì vậy bạn không còn sợ bất cứ khó khăn hay thử thách nào đến với mình trong giai đoạn này.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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