Tuần mới sang (23/5-29/5): Những con giáp tụ khí tụ tài, vận xui qua mau, vận may gõ cửa, tài lộc bay bổng, công danh thăng tiến

Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Hợi tính tình hài hước, vui vẻ và hòa đồng. Họ có thể làm bạn với tất cả mọi người và sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn. Trong công việc, con giáp này giàu chí tiến thủ, luôn hết mình vì công việc. Con giáp này không ngừng học tập để nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ đồng thời cũng luôn chủ động tìm kiếm cơ hội cho bản thân mình.

Trong khi đó, hoạt động kinh doanh của con giáp này trong tuần mới cũng buôn may bán đắt, tiền bạc rủng rỉnh. Người tuổi này cũng có thêm cơ hội mở rộng quy mô kinh doanh, làm ăn buôn bán ngày càng gặp thời, gặp thế.

Bắt đầu từ tuần mới, con giáp tuổi Hợi không thiếu tài lộc, điềm lành gõ cửa. Người tuổi này làm công ăn lương thì công việc suôn sẻ, gặt hái nhiều thành tựu.

Người làm công ăn lương được cấp trên trọng dụng, nhận thêm nhiều dự án công việc. Trong khi đó, người tuổi Hợi làm kinh doanh cũng được Thần Tài ban phát tài lộc, chốt được nhiều đơn hàng, thương vụ. Sự nghiệp thành công giúp họ mang đến cho gia đình một cuộc sống ấm no, sung túc hơn trước.

Tuổi Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ là người ưa tự do, giàu nghị lực và đầy nhiệt huyết. Trong công việc, họ thể hiện được mình có tinh thần trách nhiệm, nói được, làm được.

Thời gian gần đây, con giáp này không thu hút được nhiều tài lộc, dễ gặp điềm xui trong công việc. Những khó khăn khiến họ khá căng thẳng và áp lực. Đến cuối tháng 4/2022, sẽ có nhiều chuyện vui đến với con giáp tuổi Ngọ. Người tuổi này có tài lộc vượng, làm đâu thắng đó. Những người làm ăn kinh doanh có cơ hội gặp gỡ được nhiều đối tác uy tín.

Trong khi người làm công ăn lương cũng được cấp trên trọng dụng, cơ hội thăng chức, tăng lương đã đến rất gần. Những người còn độc thân cũng sẽ sớm quen biết với người khác giới qua mạng xã hội hoặc những người bạn chung.

Con giáp tuổi Ngọ có cả sự nghiệp và tình duyên. Cuộc sống của họ tràn ngập niềm vui trong vòng cuối tháng 4.

Tuổi Tỵ

Ảnh minh họa: Internet

Tuần mới, tuổi Tỵ gặp nhiều may mắn khi thần tài xuất hiện. Từ đây, cơ hội kiếm tiền cũng được gia tăng và còn có thể có thêm thu nhập từ nghề tay trái. Tuy rằng, thu nhập của những người tuổi Tỵ tăng lên khá rõ nhưng đừng quá mải mê kiếm tiền mà bỏ bê công việc chính dẫn đến ảnh hưởng sự nghiệp tương lai sau này.

Tử vi cho biết, khi tuần mới sang (23/5-29/5), tuổi Tỵ nhờ năng lực làm việc xuất sắc, họ nhận được những lời mời làm việc, hợp tác làm ăn. Người làm kinh doanh cũng sớm sinh lời. Những người còn nợ nần cũng sớm trả hết. Tinh thần của họ sẽ thoải mái, phấn chấn hơn.

Mặc dù giữa bộn bề công việc như vậy, nhưng bạn cũng cần phải chú ý đến sức khỏe của mình để đảm bảo mọi việc được diễn ra theo đúng tiến độ. Nếu có thể giải quyết sớm mọi vấn đề, bản mệnh sẽ sớm an nhàn và hưởng thành quả xứng đáng.

Về vấn đề tình cảm, nhờ Cát Tinh chủ đào hoa soi chiếu bản mệnh, những người độc thân sẽ có cơ hội tìm kiếm tình yêu của đời mình trong những tình huống bất ngờ nhất, Còn những ai đã có người yêu, vợ, chồng vẫn hạnh phúc ấm êm, không có gì phải lo lắng.

Tuổi Thân

Ảnh minh họa: Internet

Bước sang tuần mới, tài lộc của những người tuổi Thân có dấu hiệu tăng lên rõ rệt. Những điều này có được là nhờ vào sự nỗ lực trong việc tìm kiếm các cơ hội kinh doanh để gia tăng nguồn thu nhập. Không những vậy, tuổi Thân còn được thần tài và quý nhân chiếu cố, giúp mọi thứ trở nên suông sẻ và công việc thuận buồm xuôi gió hơn. Điều quan trọng nữa là những người thuộc con giáp này rất thông minh và biết vận dụng trí thông minh của mình để xây dựng nền tảng vững chắc hơn.

Thừa thắng xông lên, người tuổi Thân có thể bắt tay vào công việc mở rộng kinh doanh hoặc đầu tư thêm vào một lĩnh vực mới. Con giáp tuổi này học hành, thi cử cũng gặp được những điều may mắn. Nắm bắt đúng cơ hội, người tuổi Thân ngày càng thành đạt, thăng hoa trong sự nghiệp, hứa hẹn sẽ giàu có trong tương lai.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!