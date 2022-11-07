Tuần mới (7/11 - 13/11): Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp trúng số độc đắc, dễ nắm tiền tỷ, giàu sang sung túc, vận đỏ như son

Tâm linh - Tử vi 07/11/2022 05:45

Tử vi có nói, trong tuần mới tới sẽ có 3 con giáp gặp nhiều niềm vui tài lộc, chuyển mình giàu có.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần rất có động lực để phấn đấu, dù ở bất cứ thời điểm nào. Năm nay, họ có cơ hội leo cao, thu hút được sự chú ý của lãnh đạo và quý nhân. Con giáp tuổi Dần làm việc rất có tổ chức, kỷ luật, luôn nhạy bén nắm bắt các cơ hội để nâng cao hiệu quả công việc, thu lợi nhuận lớn.

Trong tuần mới tới, vận may của tuổi Dần luôn rất tốt, không những không xuống dốc mà còn gặp được quý nhân phù trợ, hiệu quả tăng lên gấp bội. Người tuổi Dần cẩn thận trong mọi việc nên không lo lắng sẽ gặp nhiều sai lầm, vấp váp. Con giáp này đón tài lộc, công việc làm ăn thuận lợi, có thể đạt được mục tiêu đã định, công việc kinh doanh ngày càng khởi sắc. Có thể nói, con giáp tuổi Dần có thời gian "mệt mỏi" vì đếm tiền, không chỉ cuộc sống của bản thân no đủ mà còn dìu dắt gia đình cùng phát đạt.

Tuần mới (7/11 - 13/11): Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp trúng số độc đắc, dễ nắm tiền tỷ, giàu sang sung túc, vận đỏ như son - Ảnh 1
Trong tuần mới tới, vận may của tuổi Dần luôn rất tốt, không những không xuống dốc mà còn gặp được quý nhân phù trợ, hiệu quả tăng lên gấp bội - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trời sinh người tuổi Dậu siêng năng, cần mẫn, luôn nỗ lực và cố gắng không ngừng để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Đa số những người tuổi Dậu không được sinh ra trong gia đình ấm no sung túc nhưng họ lại có khả năng tự tạo sự phú quý cho chính mình, biết lao động tích lũy giúp bản thân và gia đình ngày càng đủ đầy, không thiếu thứ gì. Thời gian trước tuổi Dậu gặp nhiều khó khăn trong công việc nhưng vào cuối năm nay sẽ được cải thiện đáng kể.

Tử vi học có nói, trong tuần mới đến, nếu tuổi Dậu phát huy tài năng vốn có, bình tĩnh nắm bắt mọi cơ hội xung quanh thì sẽ đổi đời trong nháy mắt. Đặc biệt, từ giờ đến cuối năm, sự nghiệp và tài vận của tuổi Dậu sẽ được nâng lên tầm cao mới, thời gian tới họ có quý nhân phương xa xuất hiện giúp họ ngày càng giàu có. Cuối năm nay, tuổi Dậu phải tỉnh táo quyết định mọi vấn đề, vì những điều này có thể làm thay đổi cuộc đời họ, có biến số bất ngờ.

Tuần mới (7/11 - 13/11): Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp trúng số độc đắc, dễ nắm tiền tỷ, giàu sang sung túc, vận đỏ như son - Ảnh 2
Tử vi học có nói, trong tuần mới đến, nếu tuổi Dậu phát huy tài năng vốn có, bình tĩnh nắm bắt mọi cơ hội xung quanh thì sẽ đổi đời trong nháy mắt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trời sinh những người tuổi Mão vốn có tính cách hiền lành, dễ chịu và luôn biết đối nhân xử thế với những người xung quanh, nhờ vậy mà cuộc sống dễ dàng gặt hái được nhiều thành công. So với những con giáp khác, tuổi Mão được nhiều quý nhân phù trợ trên bước đường lập nghiệp, dù có khó khăn, trắc trở nhưng họ đều có thể vượt qua một cách ngoạn mục.

Tử vi học có nói, sang tuần mới tới, cuộc sống của những người tuổi Mão có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt con đường sự nghiệp tài vận sẽ tìm được cơ hội mới để thăng hoa. Cụ thể, từ giờ đến giữa tháng, những người tuổi Mão sẽ nhận được nhiều hỷ sự, công việc sẽ gặp được nhiều may mắn. Đối với những người làm ăn kinh doanh, năm nay ai khổ thì khổ nhưng họ sẽ tìm được đối tác tiềm năng và lấy lại dược những gì đã mất, trước khi bước sang 2022 tình tiền sẽ ổn định.

Tuần mới (7/11 - 13/11): Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp trúng số độc đắc, dễ nắm tiền tỷ, giàu sang sung túc, vận đỏ như son - Ảnh 3
Tử vi học có nói, sang tuần mới tới, cuộc sống của những người tuổi Mão có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt con đường sự nghiệp tài vận sẽ tìm được cơ hội mới để thăng hoa - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Lộc trời như thác đổ từ ngày 4/11 - 24/11, 3 con giáp quét sạch túi Thần Tài, vàng ướm đầy người, tận hưởng phú quý vinh hoa

Lộc trời như thác đổ từ ngày 4/11 - 24/11, 3 con giáp quét sạch túi Thần Tài, vàng ướm đầy người, tận hưởng phú quý vinh hoa

Sách tử vi chỉ rõ, từ ngày 4/11 - 24/11 sẽ có 3 con giáp may mắn nhận nhiều lộc trời ban, cuộc sống viên mãn.

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