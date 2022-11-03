3 con giáp tài giỏi nhưng khiêm tốn, đúng 3 ngày cuối tuần (4/11 - 6/11), cơ hội trúng số độc đắc xuất hiện, gánh tiền tỷ trên lưng

Tâm linh - Tử vi 03/11/2022 08:50

Những con giáp sau đây không những được hưởng phúc khí mà tài lộc còn dồi dào viên mãn trong 3 ngày cuối tuần này.

Tuổi Thìn 

Tử vi học có nói, trong 3 ngày cuối tuần này, cuộc sống của tuổi Thìn cũng sẽ khổ tận cam lai. Tháng ngày trước khó khăn thế nào nhưng từ giai đoạn này trở đi, được thượng đế ban nhiều phúc đức và may mắn, bước qua giai đoạn mới hưng thịnh hơn.

Có thể nói, tuổi Thìn sẽ không quá giàu có nhưng họ lại có được cơ ngơi vững chắc cùng một cuộc sống gia đình ấm êm, hạnh phúc khiến nhiều người ghen tị. Không chỉ vậy, con giáp này sẽ được quý nhân phù trợ, cũng không phải lo cơm áo gạo tiền, tiền bạc cũng đầy đủ để sống an nhàn.

3 con giáp tài giỏi nhưng khiêm tốn, đúng 3 ngày cuối tuần (4/11 - 6/11), cơ hội trúng số độc đắc xuất hiện, gánh tiền tỷ trên lưng - Ảnh 1
Tử vi học có nói, trong 3 ngày cuối tuần này, cuộc sống của tuổi Thìn cũng sẽ khổ tận cam lai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trời sinh tuổi Mùi là những người trung thực và có trách nhiệm với bản thân, gia đình. Đối với nhiều người, tuổi Mùi được xem là những người sống thực dụng nhưng họ đều đặt lợi ích của gia đình lên hàng đầu, rất nỗ lực và cố gắng tìm mọi cơ hội trong cuộc sống.

Tử vi học có nói, trong 3 ngày cuối tuần, cuộc sống tuổi Mùi sẽ vươn lên một tầm cao mới. Từ sự nghiệp, tình cảm đến tài vận, mọi thứ đều có một bước chuyển đặc biệt. Bên cạnh đó, nhờ sự thông minh vốn có mà càng về hậu vận, cuộc sống của tuổi Mùi càng sung túc hơn. Tuổi Mùi sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố, sẽ gặt hái được nhiều thành công, sắp tới tình tiền viên mãn thăng hoa, không thiếu thứ gì.

3 con giáp tài giỏi nhưng khiêm tốn, đúng 3 ngày cuối tuần (4/11 - 6/11), cơ hội trúng số độc đắc xuất hiện, gánh tiền tỷ trên lưng - Ảnh 2
Tử vi học có nói, trong 3 ngày cuối tuần, cuộc sống tuổi Mùi sẽ vươn lên một tầm cao mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trời sinh những người tuổi Ngọ thông minh, lanh lợi, biết tự mình nhìn nhận vấn đề và tự tìm kiếm cơ hội để xây dựng cuộc sống thăng hoa viên mãn. Trước khi đến với sự thành công, tuổi Ngọ sẽ phải trải qua nhiều thử thách. Tử vi học có nói, sang 3 ngày cuối tuần, cuộc sống của tuổi Ngọ có nhiều chuyển biến bất ngờ.

Mặc dù những tháng đầu năm, tuổi Ngọ đã phải đối mặt với nhiều thử thách, thậm chí có mất mát nhưng họ vẫn kiên cường và nhẫn nại, vẫn luôn cố gắng chăm chỉ tìm kiếm cơ hội để lật ngược tình thế. Tuổi Ngọ hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều hỷ sự, một trong những điều này có thể giúp tuổi Ngọ tìm được cơ hội làm giàu, không những thế đời sống tinh thần cũng được cải thiện đáng kể. Thời gian này, tuổi Ngọ còn có khả năng đổi nhà đổi xe, còn không thì cũng kiếm được khoản tiền đáng mong chờ. 

3 con giáp tài giỏi nhưng khiêm tốn, đúng 3 ngày cuối tuần (4/11 - 6/11), cơ hội trúng số độc đắc xuất hiện, gánh tiền tỷ trên lưng - Ảnh 3
 Tử vi học có nói, sang 3 ngày cuối tuần, cuộc sống của tuổi Ngọ có nhiều chuyển biến bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Dự đoán sau ngày mai, thứ 7 ngày 29/10/2022, 3 con giáp chìm đắm dưới cơn mưa tài lộc, đại phú đại quý, sự nghiệp lên hương

Dự đoán sau ngày mai, thứ 7 ngày 29/10/2022, 3 con giáp chìm đắm dưới cơn mưa tài lộc, đại phú đại quý, sự nghiệp lên hương

Tử vi cho thấy, sau ngày mai (29/10), 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ có vận trình hanh thông, làm ăn phát đạt. Bản mệnh vượng phát vận may, tiền tài dư dả.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi cuối tuần tử vi 3 ngày cuối tuần tử vi thứ 5 tử vi ngày 3/11/2022 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 52 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 1 giờ 52 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 2 giờ 52 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 52 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 22 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 2 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 7 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 7 giờ 22 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 7 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 8 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy