Đúng 2 ngày đầu tiên của tháng 11, 3 con giáp có quý nhân tương trợ, tài lộc gõ cửa nhà, phát tài như vũ bão, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 28/10/2022 12:27

Dự đoán dưới đây là 3 con giáp có đường công danh sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào nhất trong 2 ngày đầu tiên của tháng 11.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn là con giáp có tài năng, tham vọng, mạnh mẽ và dám nghĩ dám làm. Trong cuộc sống cũng như công việc, họ là người nói được, làm được, không dễ gì từ bỏ mục tiêu. Vào 2 ngày đầu tiên của tháng 11, con giáp tuổi Thìn sẽ có thu nhập dồi dào hơn trước.

Người tuổi Thìn là con giáp có tài năng, tham vọng, mạnh mẽ và dám nghĩ dám làm. Người tuổi Thìn được trời ban tài lộc, bất kể nam hay nữ đều có bước tiến lớn trong sự nghiệp. Con giáp này gặp vận đỏ, sự nghiệp thăng tiến không ngờ. Người làm công ăn lương dễ được cất nhắc, nhận cơ hội mới.

Đúng 2 ngày đầu tiên của tháng 11, 3 con giáp có quý nhân tương trợ, tài lộc gõ cửa nhà, phát tài như vũ bão, tiền đẻ ra tiền - Ảnh 1
Vào 2 ngày đầu tiên của tháng 11, con giáp tuổi Thìn sẽ có thu nhập dồi dào hơn trước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân vui vẻ, hài hước và luôn lạc quan. Họ mang bản chất thông minh, lanh lợi, có tài ứng biến. Con giáp này cũng là người kiên cường, kiên định với mục tiêu mình đã đề ra, không dễ dàng gì bỏ cuộc giữa chừng.

Ngay 2 ngày đầu tiên của tháng 11, con giáp tuổi Thân có tài lộc tăng vọt, vận khí vượng. Người làm trồng trọt, chăn nuôi thì mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Người làm ăn kinh doanh cũng phát tài phát lộc, lại gặp thêm quý nhân phù trợ.

Đúng 2 ngày đầu tiên của tháng 11, 3 con giáp có quý nhân tương trợ, tài lộc gõ cửa nhà, phát tài như vũ bão, tiền đẻ ra tiền - Ảnh 2
Ngay 2 ngày đầu tiên của tháng 11, con giáp tuổi Thân có tài lộc tăng vọt, vận khí vượng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất thường mang tính cách thật thà, ngay thẳng. Họ cũng là con giáp được trời ban phúc khí, tài lộc dồi dào. Trong 2 ngày đầu tháng 11, người tuổi Tuất làm ăn kinh doanh tài lộc dồi dào, có quý nhân phù trợ. Người làm công ăn lương có cơ hội thể hiện tài năng, thăng tiến không ngừng.

Người đang tìm kiếm việc làm cũng tìm được công việc phù hợp với năng lực của bản thân với mức đãi ngộ hấp dẫn. Chỉ cần nắm bắt đúng cơ hội và nỗ lực hết mình, người tuổi này làm đâu gặt đó, tài khoản nhảy số ầm ầm. 

Đúng 2 ngày đầu tiên của tháng 11, 3 con giáp có quý nhân tương trợ, tài lộc gõ cửa nhà, phát tài như vũ bão, tiền đẻ ra tiền - Ảnh 3
 Trong 2 ngày đầu tháng 11, người tuổi Tuất làm ăn kinh doanh tài lộc dồi dào, có quý nhân phù trợ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Sau ngày mai, thứ Ba ngày 25/10, 3 con giáp tài vận bùng phát, nằm mát ăn bát vàng, tiền bạc phủ phê, phú quý đủ đầy

Sau ngày mai, thứ Ba ngày 25/10, 3 con giáp tài vận bùng phát, nằm mát ăn bát vàng, tiền bạc phủ phê, phú quý đủ đầy

Vận trình tiền tài, sự nghiệp, tình cảm của 3 con giáp sau đây đều thăng hoa vượt bậc sau ngày mai (25/10). Hãy xem đó là 3 con giáp nào nhé!

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