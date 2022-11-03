Bước sang thứ Sáu ngày 4/11/2022: Phúc khí vô biên, 3 con giáp xua hết vận đen, ôm bao tải tiền, vàng tích đầy chum

Tâm linh - Tử vi 03/11/2022 09:50

Sách tử vi chỉ rõ, bước sang thứ Sáu (4/11/2022), những con giáp dưới đây sẽ thăng quan phát tài, đầu tư vào đâu cũng trúng lớn.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu đã có những ngày tháng khá vất vả khi phải đối diện với công việc nhiều áp lực, nhưng bạn sẽ sớm nhanh chóng lấy lại phong độ của mình. Tử vi có nói, bước sang thứ Sáu (4/11), tinh thần làm việc của tuổi Dậu lên cao vút. Tuổi Dậu sẽ cảm thấy cơ hội rộng mở và cũng từ đó, bạn luôn là nhân viên xuất sắc trong lòng cấp trên. Đây chính là khoảng thời gian để cho con giáp này có thể sẽ được thăng quan tiến chức, ghi nhận công sức đóng góp cho công ty.

Không chỉ thăng quan phát tài mà trên con đường tình duyên nở rộ, tình cảm tuổi Dậu cũng vô cùng viên mãn. Những người tuổi Dậu sẽ có những giây phút thăng hoa bên một nửa của mình. Hãy cố gắng chỉn chu bản thân mình hơn nữa, hoàn thiện mình để những ngày tháng sau này chỉ có an nhàn, ngồi đếm tiền thôi nhé!

Bước sang thứ Sáu ngày 4/11/2022: Phúc khí vô biên, 3 con giáp xua hết vận đen, ôm bao tải tiền, vàng tích đầy chum - Ảnh 1
Tử vi có nói, bước sang thứ Sáu (4/11), tinh thần làm việc của tuổi Dậu lên cao vút - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trong số các con giáp, người tuổi Hợi chính là con giáp luôn nỗ lực, chăm chỉ. Họ là những người có ý chí mạnh mẽ, có khả năng độc lập tự chủ không tin vào số phận. Bước sang thứ Sáu ngày 4/11/2022, người tuổi Hợi sẽ là một trong những con giáp sẽ vượt qua mọi tai ương sóng gió để giành được quyền lực, tiền tài và có khả năng lãnh đạo hơn bất cứ ai.

Đa số những người tuổi Hợi đều gặt hái được nhiều thành công khi tuổi đời còn trẻ. Trong thời gian trước đó, người tuổi Hợi tuy rằng cũng phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách nhưng những giai đoạn đó đều giúp họ rút ra nhiều kinh nghiệm quý báu trong tương lai. Đặc biệt, trong 98 ngày tới đây, vận may của tuổi Hợi bất ngờ lội ngược dòng trở thành người giàu có khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Bước sang thứ Sáu ngày 4/11/2022: Phúc khí vô biên, 3 con giáp xua hết vận đen, ôm bao tải tiền, vàng tích đầy chum - Ảnh 2
Bước sang thứ Sáu ngày 4/11/2022, người tuổi Hợi sẽ là một trong những con giáp sẽ vượt qua mọi tai ương sóng gió để giành được quyền lực, tiền tài và có khả năng lãnh đạo hơn bất cứ ai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Những thuộc tuổi Tuất đều vô cùng năng động, thích đi khắp nơi học tập những điều hay lẽ phải trong cuộc sống. Trong tính cách, người tuổi Tuất luôn muốn là người dẫn đầu nên họ không ngừng nghỉ học tập vươn lên.

Tử vi chỉ rõ, bước sang thứ Sáu (4/11/2022), người tuổi Tuất chính là một trong những con giáp may mắn hái lộc về nhà, tiền bạc tiêu pha thoải mái mà không lo cạn. Đây chính là khoảng thời gian may mắn người tuổi Tuất có cơ hội được tăng lương tăng bổng, thăng quan tiến chức. Cuộc sống của người tuổi Tuất sẽ vô cùng hạnh phúc, viên mãn.

Bước sang thứ Sáu ngày 4/11/2022: Phúc khí vô biên, 3 con giáp xua hết vận đen, ôm bao tải tiền, vàng tích đầy chum - Ảnh 3
Tử vi chỉ rõ, bước sang thứ Sáu (4/11/2022), người tuổi Tuất chính là một trong những con giáp may mắn hái lộc về nhà, tiền bạc tiêu pha thoải mái mà không lo cạn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Dự đoán sau ngày mai, thứ 7 ngày 29/10/2022, 3 con giáp chìm đắm dưới cơn mưa tài lộc, đại phú đại quý, sự nghiệp lên hương

Dự đoán sau ngày mai, thứ 7 ngày 29/10/2022, 3 con giáp chìm đắm dưới cơn mưa tài lộc, đại phú đại quý, sự nghiệp lên hương

Tử vi cho thấy, sau ngày mai (29/10), 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ có vận trình hanh thông, làm ăn phát đạt. Bản mệnh vượng phát vận may, tiền tài dư dả.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày mai tử vi thứ 5 tử vi thứ 6 tử vi ngày 4/11/2022 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 1 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 2 giờ 1 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 3 giờ 1 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 1 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 31 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 11 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 16 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 7 giờ 31 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 16 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 8 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy