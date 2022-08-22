Tuần mới (22-28/8) dự báo 3 con giáp may mắn nhất, quý nhân toàn tâm trợ lực, hầu bao đầy lộc, phúc khí đầy người, tình cảm đầy tim

Tâm linh - Tử vi 22/08/2022 05:05

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào may mắn nhất vào tuần mới nhé!

Tuần mới (22-28/8) dự báo 3 con giáp may mắn nhất, quý nhân toàn tâm trợ lực, hầu bao đầy lộc, phúc khí đầy người, tình cảm đầy tim - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thìn

Tuần mới, người tuổi Thìn bước vào đại vận nên vô cùng may mắn về tiền bạc khi Thìn liều lĩnh hơn thử sức ở lĩnh vực mới. Đừng ngại ngần với lĩnh vực con giáp này hiểu biết hơn mọi người, hãy tận dụng lợi thế của bản thân trong thời gian này.

Ngoài ra, sự nghiệp của người tuổi Thìn cũng vô cùng thăng tiến, đồng thời với sự giúp đỡ của quý nhân nên công việc của con giáp này đều được nhanh chóng giải quyết ổn thỏa.

Tuổi Thân

Tuần mới, người tuổi Thân có đường tài lộc vượng, vận trình ngày một lên hương. Nếu tiếp tục làm việc chăm chỉ và giữ vững tinh thần, con giáp này sẽ thành công trong công việc, thu nhập tăng lên khá nhiều.

Con giáp này được Thần Tài ban phát tài lộc, cát tinh soi đường chỉ lối nên sự nghiệp phát triển thuận lợi. Trong thời điểm này, Thân có thể bình tĩnh giải quyết những vấn đề đó và sớm hoàn thành mục tiêu đã đặt ra.

Tuổi Dần

Tuần mới, vượng khí tràn đầy, người tuổi Dần nhận được nhiều cơ may trong công việc. Thời gian này mang lại nhiều may mắn tài lộc cho Dần, giúp con giáp này đổi đời chỉ sau một đêm. Thế nên, khi đã được bề trên cất nhắc Dần hãy chớp lấy thời cơ để gánh bạc tỷ vào nhà, giàu nhanh đến chóng mặt.

Xui xẻo tránh xa, may mắn lại gần sẽ giúp Dần đạt cát đại lợi, ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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