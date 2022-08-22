Tuần mới (22-28/8/2022), con giáp nào thành công ngoài sức tưởng tượng?

Tâm linh - Tử vi 22/08/2022 18:51

Tuần gần cuối của tháng 8 điều gì sẽ xảy ra đối với các con giáp dưới đây.

Tuổi Tị

Con giáp may mắn tuần này gọi tên người tuổi Tị. Bạn gặp được nhiều điều may mắn trong cuộc sống, mà nổi bật nhất là phương diện tình duyên.

Sao Thái Âm chủ đào hoa xuất hiện mang tới cho bản mệnh nhiều cơ hội cải thiện tình trạng độc thân của mình. Con giáp này biết mình cần gì, muốn gì nên chắc chắn sẽ dễ dàng tìm thấy người trong mộng, chỉ cần bạn chịu mở lòng mà thôi.

Với người có đôi có cặp, chuyện tình cảm cũng giúp bạn thêm tràn đầy năng lượng. Người ấy mang tới cho bạn sự bình yên và cảm giác an toàn khi luôn thấu hiểu bạn, chính vì vậy cả hai luôn hạnh phúc khi được ở bên nhau. Vận trình tài lộc trong tuần khá dồi dào, người kinh doanh lẫn người làm công ăn lương đều phát tài phát lộc bởi may mắn đang đứng về phía bạn. Nếu con giáp này có ý định đầu tư hay mở rộng kinh doanh thì nên bắt tay vào thời điểm giữa tuần, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn.

Vận trình công danh sự nghiệp đôi khi cũng xuất hiện vấn đề nhưng bạn luôn chứng tỏ được mình là một người đa tài, có khả năng xử lý nhiều nội dung công việc khác nhau. Bản mệnh ngày càng biết cách bộc lộ bản lĩnh khi cần, nhờ thế mà đạt được sự tin tưởng của cấp trên.

Tuổi Dậu

Tử vi hàng tuần 12 con giáp, đầu tuần, người tuổi Dậu gặp nhiều thuận lợi nhờ có Chính Ấn và Thiên Ấn nâng đỡ. Bạn có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân, gây ấn tượng với lãnh đạo và đồng nghiệp. Song bạn chớ nên lấy đó làm cái cớ để kiêu ngạo, khiến kẻ xấu thấy chướng tai gai mắt, tìm cơ hội để hạ bệ bạn.  

Tuần mới (22-28/8/2022), con giáp nào thành công ngoài sức tưởng tượng? - Ảnh 1
Việc làm ăn của bản mệnh tiến triển khá tốt do có Chính Tài và Thiên Tài chiếu mệnh. Bạn có thể được thưởng cho những gì đã cống hiến vì tập thể hoặc được thừa kế một khoản kha khá do người đi trước để lại. Hãy tiếp tục cố gắng hơn nữa chứ đừng nên thỏa mãn hoặc vội nghĩ đến việc tận hưởng.

Sao Thiên Cẩu chiếu mệnh chỉ ra rằng bản mệnh dễ rơi vào tình trạng lao lực vì làm việc quá vất vả. Bạn cần phải cân đối giữa sự nghiệp và cuộc sống, cũng không nên ôm hết việc vào người. Nếu thấy những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể thì cũng nên gác công việc lại, dành thời gian quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn.

Chuyện tình cảm của con giáp này khởi sắc vào cuối tuần. Bạn có thể được giới thiệu cho một vài đối tượng khá triển vọng, vì thế hãy nhớ mở lòng mình, cho đôi bên một cơ hội để tìm hiểu nhau. Dù hai người có không đến với nhau đi chăng nữa thì vẫn có thể làm bạn mà.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi có cơ hội thăng tiến về công danh sự nghiệp trong tuần này. Nhờ có trợ lực mà những khó khăn trở ngại trước đó được dễ dàng hóa giải, không còn điều gì cản trở bạn đi đến thành công.

Sau những nỗ lực mà con giáp này đã bỏ ra, cơ hội phát triển sẽ tăng dần lên, cũng nhờ vậy mà bạn càng thêm quyết tâm với những gì mình đã lựa chọn.

Tài lộc nhìn chung vẫn có khoản thu vào đều đặn. Bạn nhận được sự tin tưởng của khách hàng nên ai cũng muốn quay lại mua hàng những lần sau. Dù đối thủ có cạnh tranh gay gắt, bạn cũng không đánh mất vị thế của mình. Đường tình duyên của con giáp may mắn tuần này thiên về ổn định. Bạn và người ấy thường xuyên trò chuyện, trao đổi mọi chuyện để thêm hiểu nhau và cùng nhau vượt qua khó khăn.

Đối với người độc thân, bạn nên cố gắng hơn trong việc mở rộng quan hệ bạn bè, vừa tìm thêm niềm vui cho bản thân lại tăng cơ hội tìm được người hợp ý.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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