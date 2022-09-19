Tuần mới (19-25/09), 1 con giáp tích cực hiếm có, 2 con giáp lại chuyển biến xấu, hung vận theo đuổi?

Tâm linh - Tử vi 19/09/2022 17:53

Tử vi hàng tuần của các con giáp dự báo những thay đổi trong tuần từ ngày 19/9 – 25/9/2022 dương Lịch đặc biệt là 3 con giáp dưới đây.

Tuổi Mão

Đại Hao hung tinh xuất hiện trong vận trình tuần này của người tuổi Mão báo hiệu một tuần nhiều sóng gió với phương diện tài chính của con giáp này. Bạn cần phải hết sức thận trọng trong chuyện chi tiêu, giảm bớt những thứ không cần thiết. Nếu bản mệnh có tiền thì nên lên kế hoạch tiết kiệm, đề phòng những chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

Vận trình công việc cũng chẳng được như ý muốn. Thương Quan án ngữ, những rắc rối liên tiếp xảy đến khiến người tuổi này khó có thể đạt được mục tiêu như đã đề ra. Bản mệnh cần phải cố gắng hơn, phải tới cuối tuần vận trình mới có thể có chuyển biến tích cực, quý nhân xuất hiện mang đến nhiều may mắn cho con giáp này.

Tử vi đông phương, đường tình duyên của tuổi Mão cũng không được thuận lợi cho lắm. Có thể một phần là do con giáp này không được yên ổn về tinh thần nên khó lòng tập trung suy nghĩ, tính toán cho những chuyện tương lai, khiến cho nửa kia cảm thấy lo lắng không thôi.

Sức khỏe của những chú Mèo cũng có điềm báo không tốt, có lẽ do con giáp này bận rộn với công việc quá nhiều nên có lúc cảm thấy thân thể mệt mỏi, suy nhược. Ngoài ra nếu bạn phải đi xa thì cũng nên chú ý giữ an toàn cho bản thân, tránh đi về quá khuya hay đến những nơi vắng vẻ để phòng tránh rủi ro.

Tuổi Ngọ

Là con giáp may mắn tuần này nên công việc hay nhân duyên của người tuổi Ngọ đều ở mức tốt, không có trục trặc lớn xảy ra, phần lớn may mắn cũng nhờ vào phước đức của bạn.

Tuần này là thời điểm thích hợp để cầu công danh, nhất là những người đang xin việc hoặc muốn thăng chức. Bạn chỉ cần cố gắng thì chắc chắn gây được ấn tượng với nhà tuyển dụng hoặc cấp trên của mình.

Tuần mới (19-25/09), 1 con giáp tích cực hiếm có, 2 con giáp lại chuyển biến xấu, hung vận theo đuổi? - Ảnh 1

Những bạn muốn ổn định công việc hoặc mở cửa hàng lập nghiệp riêng cũng sẽ gặp nhiều thuận lợi. Quý nhân chỉ đường dẫn lối, bạn sẽ nhanh chóng chạm tay vào mục tiêu của mình.

Vận trình tài lộc tiến triển từ giữa tuần trở đi. Con giáp này sẽ gặp nhiều cơ hội phát tài, thu về tiền bạc đầy tay nên chẳng lo túng thiếu. Những ai đang làm kinh doanh sẽ buôn bán rất tốt nên lợi nhuận gia tăng gấp bội.

Tuổi Hợi

Thiên Cẩu hung tinh gây ra những vấn đề bất lợi cho sức khỏe của người tuổi Hợi. Một số dấu hiệu cho thấy bệnh cũ thường xuyên tái phát. Tuy nhiên, bạn đừng bao giờ vì tiếc tiền mà bỏ mặc cơ thể của mình. Có sức khỏe thì sẽ làm ra tiền thôi. Đừng quá lo lắng và tự đặt nặng quá nhiều áp lực.

Hung vận đang khá lớn còn cảnh báo nguy cơ đụng độ tiểu nhân của con giáp này. Bạn có thể sẽ đánh mất cơ hội thăng tiến ngay trước mắt của mình vì bị kẻ tiểu nhân buông lời đơm đặt, làm giảm uy tín của bản mệnh với cấp trên. Con giáp này cần phải tỉnh táo, vững tin để vượt qua những khó khăn, đừng để bản thân bị ảnh hưởng.

Nhìn chung bạn sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn thử thách trong khoảng thời gian này. Đường tình duyên cũng vô cùng kém sắc, bản mệnh và đối phương dễ nảy sinh mâu thuẫn, bất đồng dẫn đến rạn nứt về tình cảm.

Các cặp vợ chồng dễ nảy sinh tranh cãi vì chuyện tiền bạc, con cái. Nếu không nhanh chóng hòa giải mà cứ để cho mâu thuẫn không ngừng leo thang thì có thể tình cảm đôi bên sẽ bị sứt mẻ ít nhiều. Có những chuyện cần phải nhẫn nhịn, chớ để cho cái tôi dẫn dắt lý trí mà hành động thiếu suy nghĩ.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

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