Con giáp nào may mắn vào những ngày cuối cùng của tháng 9/2022?

Tâm linh - Tử vi 16/09/2022 21:40

Xui xẻo đủ rồi, các con giáp này sẽ phát tài trong cuối tháng 9 năm Nhâm Dần này.

Tuổi Sửu

Cuối tháng 9, người tuổi Sửu có phúc khí “tam hợp cục”, vận may ập đến, tâm trạng vô cùng thoải mái, thường có quý nhân giúp đỡ, cơ hội bất ngờ, may mắn sẽ đến, mở ra những cơ hội và may mắn bất ngờ, thật là đáng ghen tị. Con Trâu có may mắn bên cạnh, dễ dàng thực hiện được ước mơ trong lòng, được sao lành chiếu mệnh nên cảm thấy làm việc gì cũng suôn sẻ hơn.

Tuối Tý

Cuối tháng 9 năm Nhâm Dần, tử vi con giáp dự báo vận khí của người tuổi Tý khá tốt. Người tuổi Tý có thể gặp nhiều chuyện không vừa ý trong thời gian qua, có thể vô tình làm mất lòng nhiều người hoặc căng thẳng với đồng nghiệp. Tuy nhiên, tình hình này sẽ được thay đổi vào tháng 10.

Con giáp nào may mắn vào những ngày cuối cùng của tháng 9/2022? - Ảnh 1
Những người tuổi Tý có thể vô tình gặp được quý nhân, được hướng dẫn thay đổi một chút tính cách của bản thân nên sẽ dần cải thiện các mối quan hệ giữa các cá nhân, để sự nghiệp và cuộc sống được cải thiện. Cuộc sống người tuổi Tý từ tháng 9 vì thế sẽ thuận lợi hơn nhiều.

Tuổi Thân

Những con giáp sinh tháng 9 trùng với vận may "Sao chiếu mệnh chính thức", họ có lòng tự tin mạnh mẽ và luôn chủ động. Dù đôi lúc cảm thấy mệt mỏi nhưng mọi việc đều xứng đáng, làm bằng cả tấm lòng sẽ có lợi. Tài vận của những người cầm tinh con Khỉ được phát huy hết mức, vận trình sự nghiệp sáng sủa, công thành danh toại, bình minh ở phía trước là điều tất yếu, chỉ cần làm việc chăm chỉ là có thể đạt được điều gì đó.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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