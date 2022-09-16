Từ 15/9 dương lịch, con giáp nào hứng lộc không ngớt?

Bước sang tháng 8 âm lịch, có 4 con giáp gặt hái nhiều niềm vui tài lộc bất ngờ.
- May mắn, tiền tài, sự nghiệp sẽ đến với các con giáp nào trong 7 ngày tới?
- Cuối tháng cô hồn, con giáp nào cần cẩn trọng với mọi thứ?
Tuổi Ngọ
2022 là năm vô cùng tuyệt vời để người tuổi Ngọ đạt được những bứt phá trong sự nghiệp và làm giàu cho bản thân, vì họ là một trong những con giáp có nhiều sao tốt chiếu mệnh nhất trong suốt cả 1 thời gian dài. Tử vi học có nói, từ bây giờ trở đi, tuổi Ngọ đi đâu, làm gì cũng đều hanh thông, suôn sẻ, tiền không những dư dả, đủ tiêu, mà thậm chí còn có khả năng phát tài, giàu có. Nếu biết nắm bắt cơ hội, tập trung đúng hướng, thậm chí họ còn có thể đổi đời trong phút chốc.
Tuổi Ngọ
Bước sang tháng 9 âm lịch tới đây, tử vi dự báo rằng người tuổi Ngọ có vận trình hanh thông, làm ăn thuận lợi, tiền của dồi dào hơn giai đoạn trước.
Tuổi Ngọ đón nhận nhiều vận may mới, phúc khí không ngừng tăng lên, của cải bổng lộc cũng được cải thiện. Con giáp này làm gì cũng suôn sẻ hơn, thành công gần như nắm chắc trong tay.
Đây là thời điểm tuổi Ngọ ôm tiền thiên hạ về nhà, tài sản không ngừng tăng lên. Bản mệnh có thể hưởng một cuộc sống đủ đầy, sung túc hơn.
Tuổi Thìn
Tử vi nói rằng, tuổi Thìn ngay từ nhỏ đã có khả năng độc lập, ứng xử khéo léo. Hết tháng 8 âm lịch, con giáp này gặp khá nhiều may mắn trên con đường sự nghiệp, tài chính. Cuộc sống của tuổi Thìn cũng có những điểm thăng hoa nhất định.
Thời gian tới, vận may của tuổi Thìn nở rộ khi công việc diễn ra thuận lợi, phát triển không ngừng. Cuộc sống của bản mệnh cũng đón nhận nhiều tin vui bất ngờ. Các kế hoạch, dự định của tuổi Thìn có thể được thự hiện thành công trong thời gian này. Việc bản mệnh cần làm chính là nắm bắt các cơ hội để không hối tiếc.
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