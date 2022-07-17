Tuần mới (18/7 - 24/7): Tụ khí tụ tài, 3 con giáp phú quý đến tay, bội thu bạc vàng, vạn sự như mơ

Tâm linh - Tử vi 17/07/2022 10:43

Hãy cùng xem con giáp nào đón nhiều tài lộc nhất trong tuần mới nhé!

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ vốn là những người được trời phú sự thông minh nhanh nhẹn. Họ thích cuộc sống tự do, sẵn sàng đối mặt với thử thách để chứng minh bản thân mình. Tuy nhiên, đôi khi con giáp này hơi quá hiếu thắng và nóng vội nên để cơ hội tuột mất khỏi tay.

Trong tuần mới, người tuổi Ngọ sẽ chứng kiến sự thăng hoa ngoạn mục trong vận trình tài lộc. Cụ thể, mọi khó khăn trong thời gian trước sẽ được con giáp này giải quyết ổn thoả. Bản mệnh được cả Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, công việc làm ăn suôn sẻ kéo theo tài vận dồi dào.

Trong công việc, những chú Ngựa vẫn khó tránh khỏi chút khúc mắc song đã có quý nhân đưa tay sẵn sàng giúp đỡ. Trời sinh tuổi Ngọ vốn nhanh nhạy, nay lại nhận được cơ hội do quý nhân mang lại nên nhất định sẽ không bỏ lỡ. Thành công cũng là thành quả xứng đáng cho con giáp biết phấn đấu này.

Tuần mới (18/7 - 24/7): Tụ khí tụ tài, 3 con giáp phú quý đến tay, bội thu bạc vàng, vạn sự như mơ - Ảnh 1
Trong tuần mới, người tuổi Ngọ sẽ chứng kiến sự thăng hoa ngoạn mục trong vận trình tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn sinh ra đã mang tài trí, có con mắt nhìn xa trông rộng lại có khả năng dự đoán tình hình. Chính vì vậy, trong kinh doanh, bạn là người nhạy bén, giỏi nắm bắt được xu thế của thị trường và ít khi bỏ qua cơ hội.

Là người ở hiền gặp lành, người tuổi Thìn đi đâu cũng được người yêu kẻ mến. Khi khó khăn, bạn được quý nhân ra tay giúp đỡ, biến nguy thành an. Người tuổi Thìn thường là người có ý chí cao xa, số mệnh giàu sang phú quý hơn người, danh lợi song toàn.

Tử vi dự đoán tuần mới, người tuổi Thìn nhận được nhiều cơ hội trong công việc. Đó có thể là một dự án mới, phần việc mới, cơ hội đầu tư kinh doanh, hợp tác làm ăn. Nắm bắt cơ hội, nỗ lực hết mình, con giáp này đạt được những thành công ngoài mong đợi, thu nhập tăng lên trông thấy. Chuyện tình cảm hòa thuận, thắm thiết cũng tạo động lực để bạn phấn đấu, thành công trong sự nghiệp.

Tuần mới (18/7 - 24/7): Tụ khí tụ tài, 3 con giáp phú quý đến tay, bội thu bạc vàng, vạn sự như mơ - Ảnh 2
Tử vi dự đoán tuần mới, người tuổi Thìn nhận được nhiều cơ hội trong công việc. Đó có thể là một dự án mới, phần việc mới, cơ hội đầu tư kinh doanh, hợp tác làm ăn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần được biết đến với tính cách cởi mở, ngay thẳng. Trong công việc, bạn luôn tràn đầy năng lượng, có trách nhiệm và dám nghĩ dám làm. Sự nghiệp của con giáp không mấy suôn sẻ vì tác động ngoại cảnh.

Vào tuần mới, công việc của bạn dần ổn định và phất lên nhanh chóng. Được Thần Tài chiếu cố, quý nhân đưa đường dẫn lối, người tuổi Dần mưu sự ắt thành, công việc thuận buồm xuôi gió. Những dự án, kế hoạch mà bạn ấp ủ bấy lâu nay đều có cơ hội trở thành hiện thực. Lương, thưởng và chế độ phúc lợi của bạn tăng rõ rệt.

Với người tuổi Dần làm kinh doanh, bạn ký kết được hợp đồng giá trị lớn. Nguồn thu của bạn ngày càng dồi dào. Đã đến lúc con giáp này suy nghĩ đến việc mở rộng thêm quy mô kinh doanh cũng như các mặt hàng kinh doanh. Nguồn thu nhập của người tuổi Dần sẽ dần ổn định và có những tín hiệu tăng trưởng tích cực.

Tuần mới (18/7 - 24/7): Tụ khí tụ tài, 3 con giáp phú quý đến tay, bội thu bạc vàng, vạn sự như mơ - Ảnh 3
Vào tuần mới, công việc của bạn dần ổn định và phất lên nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Thần đồng tử vi chỉ rõ trong 33 ngày tới, 3 con giáp phát đạt không ngừng, lộc nhận mỏi tay, sự nghiệp tươi sáng, mua thêm két sắt mà đựng tiền

Thần đồng tử vi chỉ rõ trong 33 ngày tới, 3 con giáp phát đạt không ngừng, lộc nhận mỏi tay, sự nghiệp tươi sáng, mua thêm két sắt mà đựng tiền

Thời gian qua, 3 con giáp dưới đây gặp vận đen đủ đường. Sang 33 ngày tới, chính là lúc họ sẽ gặt hái lại may mắn, kiếm tiền dễ như trở bàn tay.

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