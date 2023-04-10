Tuần mới (10/4-16/4), Thần Tài mở cửa, 3 con giáp ra đường 'đụng trúng hố vàng', mỏi tay đếm tiền, giàu nứt đố đổ vách

Tâm linh - Tử vi 10/04/2023 05:55

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây ra đường 'đụng trúng hố vàng', mỏi tay đếm tiền, giàu nứt đố đổ vách vào tuần mới.

Tuổi Tuất

Đđường công danh sự nghiệp của con giáp may mắn ngày càng thăng tiến, tiền của vật chất đông đầy và rủng rỉnh đầy túi. Sự may mắn khiến cuộc sống của bạn tràn ngập sắc hồng, sống trong giàu sang, phú quý. Không chỉ thế sự may mắn này khiến tinh thần của bạn luôn cảm thấy thoải mái và vui vẻ, sống khá lạc quan và yêu đời.

Chuyện tình cảm, gia đạo luôn tràn ngập may mắn và niềm vui. Cuộc sống gia đình tràn ngập tiếng cười, hạnh phúc trọn vẹn. Ngoài ra, bạn luôn có tính cách khá mạnh mẽ và cứng rắn, dù ở tình huống nào bạn sẽ luôn giữ bình tĩnh và giải quyết vấn đề theo cách tốt nhất.

Tuần mới (10/4-16/4), Thần Tài mở cửa, 3 con giáp ra đường 'đụng trúng hố vàng', mỏi tay đếm tiền, giàu nứt đố đổ vách - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có cát tinh chiếu mệnh, thần tài vào nhà, sự nghiệp của bạn càng thăng tiến, tiền bạc tràn trề. Ngoài ra, bạn vốn là con giáp thông minh sắc sảo, tài trí hơn người, có con mắt nhìn xa trông rộng và khả năng phân tích nhạy bén.

Người tuổi Mùi còn độc thân cũng có cơ hội được gặp người mà bạn yêu mến. Lúc này, bạn cần mở lòng hơn nữa thì mới sớm thoát được cảnh độc thân. Từ sự nghiệp, tình duyên đều có nhiều điểm sáng giúp tinh thần của con giáp này vô cùng phấn chấn.

Tuần mới (10/4-16/4), Thần Tài mở cửa, 3 con giáp ra đường 'đụng trúng hố vàng', mỏi tay đếm tiền, giàu nứt đố đổ vách - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sẽ dần cảm nhận nguồn năng lượng tích cực, vận khí cát lành phất lên. Trên con đường nhân duyên, nhờ có sao Tinh Tú chiêu mệnh nên tình cảm của những người tuổi Hợi càng ngày càng vượng, công việc, chuyện làm ăn kinh doanh cũng có nhiều tiến triển tốt.

Ngoài ra, tình yêu của bạn cũng sẽ nở rộ trong thời gian này. Đây là thời điểm con giáp này có thể gặp được người tình trong mộng của mình, hoặc nếu đã có đôi thì mối quan hệ sẽ bước sang một bước tiến mới đầy mong chờ.

 

Tuần mới (10/4-16/4), Thần Tài mở cửa, 3 con giáp ra đường 'đụng trúng hố vàng', mỏi tay đếm tiền, giàu nứt đố đổ vách - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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