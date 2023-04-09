Trúng số độc đắc đúng 2 ngày đầu tuần (10/4-11/4), Thần Tài ghé nhà hỏi thăm, 3 con giáp 'gánh vàng còng lưng', tiền tài bùng nổ, hưởng vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 09/04/2023 11:45

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây 'gánh vàng còng lưng', tiền tài bùng nổ, hưởng vinh hoa phú quý vào 2 ngày tới.

Tuổi Dần

Thần Tài sẽ mang tới cho người tuổi Dần những cơ hội kiếm tiền, làm ăn thuận lợi. Con giáp may mắn này sẽ thu về một khoản không nhỏ cho mình, tuy nhiên cũng đừng để tiền nằm yên một chỗ mà nên có kế hoạch đầu tư hợp lý để mang lại nguồn lợi nhuận lớn hơn.

Bên cạnh đó, cũng trong ngày này, những người làm việc liên quan tới sáng tạo thì sẽ có thêm những cơ hội tốt để phát huy năng lực của mình. Đặc biệt là những người đang theo đuổi đam mê về nghệ thuật. Cách tiếp cận công việc khác biệt đã giúp bản mệnh tạo sự ấn tượng trong vận trình sự nghiệp của mình.

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày đầu tuần (10/4-11/4), Thần Tài ghé nhà hỏi thăm, 3 con giáp 'gánh vàng còng lưng', tiền tài bùng nổ, hưởng vinh hoa phú quý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Cục diện Tam Hợp xuất hiện có nhiều cơ hội để phát triển trong sự nghiệp, nhờ đó mà nguồn thu tăng lên đáng kể, giúp con giáp này thoải mái hơn trong việc chi tiêu. Sau bao lâu chờ đợi cơ hội tốt đến với mình, cuối cùng con giáp này đã nhìn thấy được thời cơ tuyệt vời để vươn lên.

Vận trình tình cảm của người tuổi Mùi cũng đang khá khởi sắc khi những người độc thân có thể thành công khi tỏ tình với người mình thầm thương trộm nhớ bao lâu nay. Tình cảm chân thành của bạn cuối cùng cũng chạm tới trái tim đối phương.

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày đầu tuần (10/4-11/4), Thần Tài ghé nhà hỏi thăm, 3 con giáp 'gánh vàng còng lưng', tiền tài bùng nổ, hưởng vinh hoa phú quý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tài lộc của người tuổi Thân vượng phát đến không ngờ trong thời gian tới. Người làm ăn buôn bán mở hàng đã có người may mắn trao cho tài lộc, cả ngày chuyện làm ăn đều thuận lợi, thu tiền bạc về đầy tay, lợi nhuận tăng thêm nhiều phần. Người làm công ăn lương cũng có thêm thu nhập ngoài luồng từ nghề tay trái. Dù vất vả hơn nhiều so với bình thường nhưng bản mệnh cũng cần phải nỗ lực thêm, ý chí kiên định và quyết tâm mới có được những gì mình muốn một cách xứng đáng.

Phương diện tình cảm, bản mệnh có thể dễ dàng hóa giải những khúc mắc trong mối quan hệ với nửa kia. Dù sao thì cả hai vẫn còn tình cảm sâu đậm với nhau nên không có hiểu lầm nào không thể tháo gỡ. 

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày đầu tuần (10/4-11/4), Thần Tài ghé nhà hỏi thăm, 3 con giáp 'gánh vàng còng lưng', tiền tài bùng nổ, hưởng vinh hoa phú quý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.  

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