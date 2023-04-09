Trúng số độc đắc vào đúng ngày mai (10/4/2023), 3 con giáp kiếm tiền như 'cỗ máy in tiền', vận trình hanh thông, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 09/04/2023 08:55

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây kiếm tiền như 'cỗ máy in tiền', vận trình hanh thông, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc vào ngày 10/4/2023.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu sẽ có nhiều may mắn và vận mệnh bắt đầu khởi sắc bất ngờ. Việc hợp tác làm ăn vô cùng thuận lợi, có lộc phát tài. Tuy nhiên, việc hợp tác cũng phải cẩn trọng, chắc chắn. Đồng thời, vận trình công danh sự nghiệp của con giáp may mắn này cũng đang trên đà phát triển. Nếu biết lợi dụng cơ hội lần này để tiến thân thì không cần phải lo lắng về chuyện tương lai, có được nhiều bước đột phá lớn.

Vận trình tình cảm tươi sáng, tình duyên nở hoa. Người độc thân cảm thấy đào hoa đến rất gần, gặp được người hợp duyên hợp ý, chỉ cần chủ động hơn một chút là chắc chắn hạnh phúc sẽ nằm trong tay con giáp này.

Trúng số độc đắc vào đúng ngày mai (10/4/2023), 3 con giáp kiếm tiền như 'cỗ máy in tiền', vận trình hanh thông, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ có điềm báo gặp may mắn ở phương diện công danh sự nghiệp. Có người được cấp trên cân nhắc lên vị trí mới, vận trình lên như diều gặp gió. Công sức nỗ lực bấy lâu cuối cùng cũng được hồi đáp khiến bạn vui mừng ra mặt.

Điểm sáng trong ngày nằm ở phương diện tình cảm nhờ Thủy sinh Mộc. Trong thời điểm tới, những người còn độc thân có cơ hội gặp được một người phù hợp để bắt đầu mối quan hệ dài lâu. Không khí gia đình đầm ấm nhờ sự sẻ chia và quan tâm giữa các thành viên với nhau.

Trúng số độc đắc vào đúng ngày mai (10/4/2023), 3 con giáp kiếm tiền như 'cỗ máy in tiền', vận trình hanh thông, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Đường tài lộc của người tuổi Dậu chính là điểm sáng nhờ cục diện Thổ sinh Kim trong thời điểm tới. Đặc biệt là người tuổi Dậu trong lĩnh vực kinh doanh có lộc làm ăn nên không phải lo lắng về chuyện tiền bạc, hàng hóa buôn may bán đắt thuận buồm xuôi gió. Do đó, bạn hãy cân nhắc nếu như có lời mời đầu tư để mở rộng quy mô kinh doanh hoặc chuyển công ty.

Nhờ cục diện hai hành Thổ tương hòa nên người này biết dung hòa tất cả các mối quan hệ xung quanh mình. Nữ tuổi Dậu nhu mì, khéo léo, đối xử nội ngoại công bằng để lộc cho con cái. Nam tuổi này thì ra ngoài giỏi ăn nói, biết cân bằng gia đình và các mối quan hệ ở bên ngoài.

Trúng số độc đắc vào đúng ngày mai (10/4/2023), 3 con giáp kiếm tiền như 'cỗ máy in tiền', vận trình hanh thông, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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