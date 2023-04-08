Trúng số độc đắc vào 3 ngày liên tiếp (9/4-11/4), Thần Phật chiếu mệnh, tổ tiên độ trì, 3 con giáp 'gánh bạc tỷ về nhà', phú quý trong tầm tay, muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 08/04/2023 12:45

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây 'gánh bạc tỷ về nhà', phú quý trong tầm tay, muốn nghèo cũng khó vào 3 ngày tới.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ có nhiều cơ hội thuận lợi cho việc theo đuổi sự nghiệp của bạn. Thời gian tới có thể bạn sẽ gặt hái được nhiều cơ hội từ các mối quan hệ. Đồng thời năng lực của bạn cũng ngày càng được nhìn nhận xứng đáng. Có vẻ như con giáp này tìm được nhiều cơ hội kiếm tiền đáng quý mà nhiều người còn chưa kịp nhận ra điều đó. Chính vì thế, tiền bạc của bạn lúc nào cũng trong tình trạng dư dả, dồi dào. 

Bên cạnh đó, vận trình tình cảm của con giáp may mắn này sẽ khởi sắc. Hội độc thân lại khá suôn sẻ trên con đường tìm kiếm nửa kia cho mình, có cơ hội làm quen với nhiều người khác giới. Người đã kết hôn thì quây quần bên nhau, có thời gian rảnh để đi dạo cùng nhau.

Trúng số độc đắc vào 3 ngày liên tiếp (9/4-11/4), Thần Phật chiếu mệnh, tổ tiên độ trì, 3 con giáp 'gánh bạc tỷ về nhà', phú quý trong tầm tay, muốn nghèo cũng khó - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Các công việc diễn ra khá trôi chảy và không có điều gì cản trở giúp người tuổi Mão có một khoảng thời gian vô cùng bình yên và vui vẻ. Ngoài ra, bạn cũng khá may mắn về tiền bạc, có người thì được nhận tiền hoa hồng, trúng thưởng hoặc làm ăn có lời.

Thời điểm này, vận trình tình yêu của người tuổi Mão đang khá thăng hoa, nhiều người có được hạnh phúc mãn nguyện. Trong khi đó, người độc thân có nhiều người theo đuổi, tha hồ lựa chọn.

Trúng số độc đắc vào 3 ngày liên tiếp (9/4-11/4), Thần Phật chiếu mệnh, tổ tiên độ trì, 3 con giáp 'gánh bạc tỷ về nhà', phú quý trong tầm tay, muốn nghèo cũng khó - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thiên Ấn sẽ giúp người tuổi Thân thêm kiên định với lựa chọn trong công việc của mình. Bạn hành động mạnh mẽ, quyết đoán và có tài dẫn dắt người khác. Trong mọi hoàn cảnh con giáp này đều giữ sự bình tĩnh, không hề nao núng nên có thể tìm ra được phương hướng giải quyết khi gặp sự cố bất ngờ.

Chuyện tình cảm của bạn khá bình lặng, nếu không muốn nói rằng bạn chẳng mấy quan tâm đến việc yêu đương. Những ai còn độc thân. Dù chuyện tình cảm vẫn ấm êm nhưng bạn và người ấy khó tránh khỏi được một vài bất đồng nhỏ trong quá trình chung sống. Với người độc thân, bạn cần tham gia nhiều hoạt động tập thể mới tìm được người yêu cho mình. 

Trúng số độc đắc vào 3 ngày liên tiếp (9/4-11/4), Thần Phật chiếu mệnh, tổ tiên độ trì, 3 con giáp 'gánh bạc tỷ về nhà', phú quý trong tầm tay, muốn nghèo cũng khó - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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