Trúng số độc đắc liên tiếp 2 ngày (9/4-10/4/2023), 3 con giáp cầm chắc tiền tỷ trong tay, ôm khối tài sản khủng, chuyện tốt từ trên trời rơi xuống

Tâm linh - Tử vi 08/04/2023 09:45

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây cầm chắc tiền tỷ trong tay, ôm khối tài sản khủng, chuyện tốt từ trên trời rơi xuống vào 2 ngày tới.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu sẽ nhận được sự yêu mến và tin tưởng của mọi người trong 2 ngày tới. Bạn cũng có thể kiếm được một khoản kha khá nhờ nghề phụ của mình. Đó là thành quả hoàn toàn xứng đáng với công sức lao động của bạn, và bạn có thể tự thưởng cho mình một món quà để cổ vũ tinh thần.

Thổ sinh Kim cho thấy con giáp may mắn này và nửa kia luôn duy trì tình cảm rất ổn định bởi hai người thường hay chia sẻ và tâm sự với nhau. Nhiều khi, người ấy đã giúp bạn đưa ra những lựa chọn rất chính xác khi đứng trước khó khăn.

 

Trúng số độc đắc liên tiếp 2 ngày (9/4-10/4/2023), 3 con giáp cầm chắc tiền tỷ trong tay, ôm khối tài sản khủng, chuyện tốt từ trên trời rơi xuống - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Công việc của người tuổi Mùi sẽ khởi sắc, chuyện hợp tác mang lại khá nhiều lợi ích cho con giáp này. Bạn nhanh chóng nhận được sự tín nhiệm của mọi người và mở rộng con đường thăng tiến trong tương lai. Ngoài ra, Cát thần chủ về tài lộc này sẽ mang tin vui tiền bạc đến cho bạn. Nhất là với những người làm trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh hay nghề tự do, những khoản tiền không hề nhỏ cứ liên tiếp chảy về túi bạn.

Con giáp này sẽ có được một cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ sau ngày mai. Tình duyên khi mong đợi chẳng thấy đâu, khi bạn chẳng mong đợi thì đột nhiên ập đến. Còn chần chừ gì mà không nắm lấy hạnh phúc của mình khi nó đã đến ngay trước mặt đây.

Trúng số độc đắc liên tiếp 2 ngày (9/4-10/4/2023), 3 con giáp cầm chắc tiền tỷ trong tay, ôm khối tài sản khủng, chuyện tốt từ trên trời rơi xuống - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần được cục diện Nhị Hợp che chở mà mọi việc trở nên dễ dàng hơn nhiều. Bạn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ được giao mà không gặp trở ngại nào quá lớn. Mọi khó khăn đã được đẩy lùi, chỉ cần bạn luôn vững tin vào bản thân và đừng bỏ lỡ những cơ hội phát triển tìm đến với mình, đích đến thành công sẽ ngày càng gần bạn hơn rồi đó.

Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa bản mệnh và người nhà vô cùng hòa hợp. Cho dù có bận rộn đến đâu, bạn cũng không quên dành thời gian cho gia đình. Bạn biết rằng gia đình là sẽ luôn cổ vũ, giúp mình vững vàng trước sóng gió cuộc đời.

Trúng số độc đắc liên tiếp 2 ngày (9/4-10/4/2023), 3 con giáp cầm chắc tiền tỷ trong tay, ôm khối tài sản khủng, chuyện tốt từ trên trời rơi xuống - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau đêm mai (8/4/2023), 3 con giáp tài vận lên cao, của cải ào vào túi, phủi sạch nghèo đói, giàu lên trông thấy

Sau đêm mai (8/4/2023), 3 con giáp tài vận lên cao, của cải ào vào túi, phủi sạch nghèo đói, giàu lên trông thấy

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây tài vận lên cao, của cải ào vào túi, phủi sạch nghèo đói, giàu lên trông thấy sau ngày 8/4/2023.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi tử vi hằng ngày tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tâm sự 2 giờ 58 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 58 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 5 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay