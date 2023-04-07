Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (8/4-9/4/2023), 3 con giáp 'đổi mệnh phượng hoàng', tiền về trĩu túi, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 07/04/2023 09:51

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây 'đổi mệnh phượng hoàng', tiền về trĩu túi, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc vào 2 ngày tới.

Tuổi Dần

Với sự hỗ trợ của sao tốt Cát Tinh, chuyện công việc của con giáp may mắn này sẽ có nhiều suôn sẻ, tiền kiếm nhiều đến nỗi "đếm mỏi cả tay". Bên cạnh đó, bạn cũng được Thần tài ưu ái, gặp nhiều may mắn, cả tháng chẳng có chuyện phiền muộn. Trong khi đó, công việc của bạn thì vẫn duy trì được sự ổn định và thăng tiến trong tương lai.

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này có dấu hiệu vượng sắc. Bạn và người ấy cùng nhau vượt qua sóng gió đến sau cùng cũng tìm được tiếng nói chung trong cuộc sống. Vì thế, cả hai đang tự tính về chung một nhà trước sự hối thúc từ phía hai bên gia đình. 

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (8/4-9/4/2023), 3 con giáp 'đổi mệnh phượng hoàng', tiền về trĩu túi, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Đối với con giáp này, bạn sẽ hoá giải được vận rủi suốt mấy tháng qua, may mắn bắt đầu bủa vây, dễ dàng khởi nghiệp thành công và đầu tư ắt giàu to. Những người có ý định chuyển việc cũng đã tìm được công việc phù hợp hơn với bản thân.

Bên cạnh đó, đường nhân duyên khá suôn sẻ, bạn và người ấy đã hiểu nhau hơn, làm việc gì với nhau cũng sẽ rất thuận lợi. Với những người độc thân, bạn vô cùng cởi mở nên khoảng cách giữa bạn và đối phương có thể nhanh chóng kéo gần khoảng cách với nhau. Dù mới quen nhưng hai người không hề gượng gạo, thậm chí có thể nói chuyện với nhau hàng giờ không biết chán.

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (8/4-9/4/2023), 3 con giáp 'đổi mệnh phượng hoàng', tiền về trĩu túi, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

 

Những người thuộc con giáp này được dự đoán sẽ vượng nhất về tài lộc, cuối năm sẽ có làm cho họ giàu có và tài lộc sẽ thịnh vượng nhất. Đồng thời, bạn sẽ chủ động tìm kiếm cơ hội hợp tác, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác, tích cực để có thể đóng góp ý kiến mang đến sự xây dựng và đóng góp ý kiến cho tập thể.

Vận trình tình cảm con giáp này sẽ luôn ngập tràn hạnh phúc và chìm đắm trong tình yêu đầy màu hồng. Người độc thân khiến người khác phải say đắm, mê mệt vì nụ cười của mình. Đối với những người đã có đôi có cặp, cả hai đều biết cách nhường nhịn lẫn nhau để gìn giữ hạnh phúc, nhờ vậy mà không khí trong nhà luôn đầm ấm và vui vẻ.

 

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (8/4-9/4/2023), 3 con giáp 'đổi mệnh phượng hoàng', tiền về trĩu túi, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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