Trúng số độc đắc vào đúng ngày 10/4/2023, 3 con giáp xúng xính nhận lộc, vét hết tiền bạc của thiên hạ, hưởng trọn vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 09/04/2023 19:50

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây xúng xính nhận lộc, vét hết tiền bạc của thiên hạ, hưởng trọn vinh hoa phú quý vào đúng ngày 10/4/2023.

 

Tuổi Mão

Do có Cát tinh xuất hiện giúp người tuổi Mão có con đường quan lộ tươi sáng, công việc kinh doanh thuận lợi, của cải dồi dào, ngoài ra mang đến cho bạn sự may mắn, bạn có khả năng thắng trong những trò đỏ đen như trò xổ số. Đúng như ngươi xưa nói tuổi Mão đúng là "hổ mọc thêm cánh" mọi việc thuận lợi thăng chưa từng có.

Đây chính là khoảng thời gian giúp cho con giáp may mắn này thực hiện những dự định mà mình đã ấp ủ từ rất lâu. Trong thời gian tuy ngắn ngủi nhưng những nỗ lực của tuổi Mão đã bỏ ra trước đó được đền đáp vô cùng xứng đáng. Người tuổi Mão càng cần cù chăm chỉ bao nhiêu thì càng giàu có lên hương bấy nhiêu.

 

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 10/4/2023, 3 con giáp xúng xính nhận lộc, vét hết tiền bạc của thiên hạ, hưởng trọn vinh hoa phú quý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn sẽ nhận được hàng loạt tin vui về cả công việc lẫn tài chính, tình cảm. Nhờ có quý nhân xuất hiện mà công việc của bạn trở nên thoáng đãng hanh thông, phát triển lên như diều gặp gió.Đồng thời, Thần Tài cùng lúc bảo hộ độ trì, giúp họ bứt phá ngoạn mục.

Tình cảm đôi lứa trong thời gian tới của tuổi Mùi có tín hiệu khởi sắc rực rỡ. Bạn có thể dè dặt và cần thời gian để mở lòng. Vì vậy, để chào đón một khởi đầu mới tràn ngập những khoảnh khắc hạnh phúc, bạn cần cởi mở hơn với những trải nghiệm mới và bước ra khỏi vùng an toàn.

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 10/4/2023, 3 con giáp xúng xính nhận lộc, vét hết tiền bạc của thiên hạ, hưởng trọn vinh hoa phú quý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sẽ gặt hái được nhiều thành tựu trong thời gian tới. Với những người tuổi Tuất đang làm kinh doanh cũng được giúp đỡ về nguồn vốn lẫn mối quan hệ nên vận trình hanh thông, thuận lợi hơn trước rất nhiều. Nhưng do con giáp này luôn cảm thấy không hài lòng với mức thu nhập hiện tại và luôn theo đuổi cuộc sống vật chất tốt hơn. Do đó, bạn sẽ không ngồi yên một chỗ mà thường tìm những cơ hội tốt hơn cho bản thân mình.

Trên con đường tình cảm của những người tuổi Tuất cũng khởi sắc và suôn sẻ hơn trước rất nhiều. Những mâu thuẫn, xung đột đôi bên sẽ được tình yêu thăng hoa thay thế. Một số cặp đôi còn đón tin mừng về chuyện con cái. 

 

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 10/4/2023, 3 con giáp xúng xính nhận lộc, vét hết tiền bạc của thiên hạ, hưởng trọn vinh hoa phú quý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày đầu tuần (10/4-11/4), Thần Tài ghé nhà hỏi thăm, 3 con giáp 'gánh vàng còng lưng', tiền tài bùng nổ, hưởng vinh hoa phú quý

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày đầu tuần (10/4-11/4), Thần Tài ghé nhà hỏi thăm, 3 con giáp 'gánh vàng còng lưng', tiền tài bùng nổ, hưởng vinh hoa phú quý

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây 'gánh vàng còng lưng', tiền tài bùng nổ, hưởng vinh hoa phú quý vào 2 ngày tới.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi tử vi hằng ngày tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 38 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 3 giờ 38 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 4 giờ 38 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 5 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này