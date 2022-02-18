Tuần cuối cùng của tháng 2, công việc của 3 con giáp này trên đỉnh VINH QUANG, kiếm được bộn tiền, không lo nghèo khó

Tâm linh - Tử vi 18/02/2022 08:00

Khó khăn đã qua đi hết, trong tuần cuối cùng của tháng 2, 3 con giáp này sẽ thu về thành quả xứng đáng với nỗ lực, phấn đấu suốt thời gian qua.

Tuổi Tý

Bạn là con giáp vừa may mắn, vừa phát tài trong tuần cuối của tháng 2. Bạn dễ dàng vượt qua những khó khăn, vất vả đang tồn đọng suốt thời gian qua. Công việc cũng sẽ ổn định, đường thăng tiến rộng mở hơn nữa khi bạn nghiêm túc suy nghĩ về nó hơn. Người làm công ăn lương cũng sẽ nhận được một khoản tiền tương đối hậu hĩnh sau quãng thời gian nỗ lực vừa rồi.

Lời khuyên là bạn nên tham gia vào các hoạt động xã hội để khơi dậy nguồn cảm hứng. Nếu có ý định đầu tư cũng có thể nghiên cứu, tìm đối tác triển vọng. Chuyện kinh doanh cũng thuận lợi, nên đây là thời điểm cầu tài của bạn nhưng vẫn cần tránh tiêu hoang phí. Nhìn chung, đường tài lộc trong thời gian này của Tý sẽ khá rộng mở nên tình hình tài chính sẽ không có gì đáng ngại.

Tuần cuối cùng của tháng 2, công việc của 3 con giáp này trên đỉnh VINH QUANG, kiếm được bộn tiền, không lo nghèo khó - Ảnh 1
Lời khuyên cho tuổi Tý là nên tham gia vào các hoạt động xã hội để khơi dậy nguồn cảm hứng - Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

Tuần cuối cùng của tháng 2, Tuổi Ngọ sẽ nhận được vô số may mắn đến rất bất ngờ giúp bạn có thể đạt được những bước thăng tiến mới, đồng thời phát triển vượng vận cả về tiền lương, tiền thưởng. Trong công việc, nếu có khúc mắc, bạn có thể nhận sự giúp đỡ từ đồng đội, lãnh đạp để dễ dàng triển khai các ý tưởng của mình.

Thời gian này được dự đoán ngập tràn cát khí với người tuổi Ngọ. Công việc của bạn sẽ tiến triển một cách tốt đẹp dù có thể gặp phải tiểu nhân ngáng đường nhưng cũng không phải điều gì quá đáng lo ngại. Càng về những ngày cuối, bạn càng thể hiện rõ đức tính khéo léo trong chi tiêu nên sẽ không dễ dàng rơi vào cảnh túng thiếu.

Tuần cuối cùng của tháng 2, công việc của 3 con giáp này trên đỉnh VINH QUANG, kiếm được bộn tiền, không lo nghèo khó - Ảnh 2
Tuổi Ngọ sẽ nhận được vô số may mắn đến rất bất ngờ giúp bạn có thể đạt được những bước thăng tiến mới - Ảnh: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn sẽ gặp được nhiều tin vui liên tiếp, công việc phát triển theo chiều hướng tăng tiến trong tuần cuối cùng của tháng 2. Tài lộc vào khoảng thời gian này sẽ rộng mở hơn bao giờ hết. Những lúc thế này, tốt nhất nên chuẩn bị cho mình kế hoạch chi tiêu rõ ràng, đừng thấy mình rủng rỉnh tiền bạc mà tiêu xài hoang phí nhé. Trong công việc, những trọng trách mới sẽ đến với bạn. Đây chính là lúc để bạn phát huy hết năng lực của bản thân, thể hiện tốt khả năng của mình và bạn sẽ gây được ấn tượng tốt với cấp trên.

Thêm nữa, thời gian này cũng là lúc vận đào hoa của người tuổi Thìn nở rộ, những người đang độc thân sẽ có cơ hội gặp gỡ và mở rộng mối quan hệ của mình. Tuy nhiên, những ai đã có đôi có cặp thì nên hành xử đúng chuẩn mực để tránh nửa kia của mình nghi kị về những mối quan hệ bên lề.

Tuần cuối cùng của tháng 2, công việc của 3 con giáp này trên đỉnh VINH QUANG, kiếm được bộn tiền, không lo nghèo khó - Ảnh 3
Tài lộc của tuổi Thìn vào khoảng thời gian này sẽ rộng mở hơn bao giờ hết - Ảnh: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Dự đoán 2 ngày cuối tuần (19/2 - 20/2), 3 con giáp nhận LỘC lớn, tiền ập vào nhà, làm đâu trúng đó

Dự đoán 2 ngày cuối tuần (19/2 - 20/2), 3 con giáp nhận LỘC lớn, tiền ập vào nhà, làm đâu trúng đó

3 con giáp này được dự báo là sẽ rất phát tài vào 2 ngày cuối tuần. Nguồn thu từ công việc tay trái cũng mang lại một khoản ngoài mong đợi.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp có vận may 3 con giáp có tài lộc 3 con giáp 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 3 giờ 22 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 37 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 22 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son