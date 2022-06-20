Tuần 20/6-26/6: Đường công danh trải đầy hoa hồng, 3 con giáp phúc khí rợp trời, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc chạm đỉnh, gánh tấn tài tấn lộc về nhà trong tích tắc

Tâm linh - Tử vi 20/06/2022 00:06

Trong tuần mới, 2 con giáp này có số Quý nhân phù trợ, tấn tài tấn lộc đổ về nhà trong tích tắc.

Tuổi Dậu

Tuần mới, cuộc sống của con giáp tuổi Dậu thuận buồm xuôi gió hơn trước. Người tuổi này được quý nhân giúp đỡ nên từng bước vượt qua khó khăn.

Không những thế, họ còn có thêm cơ hội học tập, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ. Người tuổi này làm kinh doanh sẽ ký được hợp đồng lớn. Người buôn bán nhỏ cũng được tạo điều kiện làm ăn.

Tuần 20/6-26/6: Đường công danh trải đầy hoa hồng, 3 con giáp phúc khí rợp trời, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc chạm đỉnh, gánh tấn tài tấn lộc về nhà trong tích tắc - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Con giáp này dù đạt được tài năng cũng chớ nên tự mãn, tự kiêu. Hãy không ngừng học tập để từng bước vươn lên những đỉnh cao mới. Nếu cố gắng hết mình, họ sẽ có sự nghiệp thành công, tiền bạc rủng rỉnh, gây ấn tượng mạnh với những người xung quanh.

Tuổi Ngọ

Trong sự nghiệp, người tuổi Ngọ có năng lực, nỗ lực và luôn có trách nhiệm. Từ đầu năm đến nay, công việc của họ không có khởi sắc. Nhưng chỉ tuần tới thôi, tài vận sẽ bùng nổ. Đây là lúc việc kinh doanh của họ dần suôn sẻ, buôn may bán đắt, lợi nhuận ngày một nhiều.

Tuần 20/6-26/6: Đường công danh trải đầy hoa hồng, 3 con giáp phúc khí rợp trời, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc chạm đỉnh, gánh tấn tài tấn lộc về nhà trong tích tắc - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Không những vậy, họ còn được quý nhân giúp sức trong sự nghiệp, người đi trước sẽ cho họ thêm kinh nghiệm. Với người làm công thì sẽ có những khoản thu nhập ngoài, ngày một dồi dào.

Người tuổi Thìn không sợ nghèo khó, ai đã giàu sẽ càng giàu hơn. Tuy rằng, trước khi lên đến đỉnh cao của thành công, tuổi Hợi buộc phải trải qua thử thách, nhưng có như thế sự thành công mới bền vững lâu dài.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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