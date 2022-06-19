Khi tuổi Hợi còn độc thân thì sống khá phóng khoáng, không quan tâm và để ý nhiều đến những người xung quanh. Với tuổi Hợi, họ coi bản thân là nhất, là trung tâm. Thế nhưng, khi họ gặp được một nửa mà mình thích và đi tới hôn nhân thì Hợi như trở thành con người khác. Tất cả tham vọng của tuổi Hợi sẽ bớt dần, thay vào đó, gia đình sẽ là điều mà Hợi quan tâm nhất.

Tuổi Hợi rất coi trọng gia đình, họ là người có tinh thần trách nhiệm cao lại yêu thương vợ con hết mực, vô điều kiện không tính toán thiệt hơn. Trong gia đình, Hợi sẽ giao hết quyền lực cho vợ, mọi việc từ nhỏ đến lớn và cả chuyện tiền bạc Hợi sẽ để cho vợ quyết định.

Sau cùng là tuổi Tuất – đàn ông tuổi Tuất không ồn ào, không lãng mạn mà thể hiện tình yêu bằng hành động. Họ là những người bạn đời chung thủy, chịu khó và đáng tin cậy cả trong công việc lẫn tình cảm.

Ảnh minh họa

Điều đáng quý là dù không giàu có, đàn ông tuổi Tuất vẫn luôn cố hết sức để lo lắng chu toàn cho bạn. Sau khi kết hôn, họ luôn cố gắng dù chính mình khó khăn nhưng cũng không để vợ con chịu thiệt.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi là mẫu người đàn ông thích tự do, tận hưởng cuộc sống. Khi còn trẻ vì chưa có mục tiêu nên bạn chưa đủ động lực, tuy nhiên đến khi lập gia đình, con giáp nam này sẽ xác lập được mục tiêu của bản thân, dành nhiều thời gian hơn cho người thương yêu, bảo vệ gia đình nhỏ của mình.

Bạn biết nhường nhịn vợ con, coi đây là động lực thúc đẩy trong công việc, cuộc sống. Dù đôi lúc bạn có chút vụng về trong một số công việc gia đình nhưng bù lại con giáp này rất thật thà và chân thành

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.