Tử vi tuổi Giáp Tý năm 2021 nữ mạng như thế nào, có tốt không?

Mỗi khi sắp tới năm mới, tuổi mới, người ta thường quan tâm đến những tiên đoán để phần nào mong muốn giải đáp được tương lai của mình xem có vinh hoa hay khó khăn nào đang chờ đợi hay không? Tử vi tuổi Giáp Tý năm 2021 nữ mạng cũng không là ngoại lệ. Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây để có lời giải đáp.

Năm 2021 là một năm ít tài lộc với bạn, tuy vậy bạn lại có được sự bình yên hoà thuận. Đây cũng là năm bạn thu được nhiều thành quả tốt cho bản thân. Cuối năm sẽ có âm khí khu thân nên bạn hãy ở nhà tĩnh dưỡng nhiều hơn, ngoài ra còn giúp bạn tránh được những điều bất lợi. Hãy trân trọng khoảng thời gian của năm 2021.

Nữ mạng tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 là tuổi con chuột. Hay được gọi là Ốc Thượng Chi Thử (dịch nghĩa: Chuột Nóc Nhà). Nữ mạng Giáp Tý có mệnh Kim – Hải Trung Kim (vàng ở trong biển).

Phương diện công danh sự nghiệp

Như đã nói ở trên, năm nay bạn sẽ không có nhiều khởi sắc trong công việc. Mọi thứ chỉ ở ngưỡng thuận lợi bình bình. Tuy vậy, bạn cũng phải cẩn thận với những lời nói của mình để không xảy ra những tranh cãi hay bị vướng vào thị phi làm công việc của bạn trở nên xấu đi. Tháng 2 và tháng 8 năm 2021 là khoảng thời gian mọi việc không được suôn sẻ, bạn hãy chú ý giao tiếp và hành động trong việc kết giao bạn bè. Trong năm nay, bạn không nên làm ăn lớn hay làm ăn xa.

Công danh sự nghiệp năm 2021 của tuổi Giáp Tý chỉ ở ngưỡng thuận lợi bình bình - Ảnh minh họa: Internet

Phương diện tình duyên năm 2021

Rất có thể năm nay bạn sẽ tìm được tình yêu đích thực và dự định đi cùng nhau đến cuối đời. Vì thế, đừng quá lo lắng và sốt ruột khi hạnh phúc chưa đến. Tình duyên đẹp như mơ sẽ đến một cách rất bất ngờ và bạn hãy cố gắng vun đắp cho hạnh phúc này.

Chuyện tình duyên có nhiều khởi sắc và thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Phương diện tài lộc

Năm nay con đường tài lộc không có khởi sắc, dù bạn có cố gắng đến mức nào đi chăng nữa cũng sẽ không thay đổi. Tuy nhiên, chỉ cần bạn ngừng cố gắng thì bạn có thể mất nhiều hơn thế. Hãy luôn giữ nó trong vị trí ổn định nhất có thể.

Tài lộc không thuận nhưng cũng không quá bi đát - Ảnh minh họa: Internet

Phương diện gia đình

Nhìn chung 2021 là một năm mà tình cảm gia đình hạnh phúc và vui vẻ. Tuy xuất hiện những kẻ dèm pha có ý định không tốt nhưng bạn không cần quá lo lắng, mọi chuyện sẽ trôi qua trong êm đềm và bình yên. Hãy cố gắng tạo ra bầu không khí tốt nhất trong gia đình, tránh căng thẳng. Trong năm nay, bạn nên dành nhiều thời gian quan tâm đến gia đình, sức khỏe, cuộc sống của cha mẹ và các anh chị em.

Chủ động tổ chức những cuộc ăn uống hay vui chơi lành mạnh để vun đắp thêm tình cảm cùng với những người thân ruột thịt trong gia đình.

Gia đình hạnh phúc và lạc quan - Ảnh minh họa: Internet

Phương diện sức khoẻ

Năm 2021 là một năm sức khoẻ yếu với bạn, hay bị ốm vặt hoặc một vài bệnh nhỏ không nặng. Bạn cần chủ động tập thể dục thể thao, ăn uống điều độ để tăng cường sức đề kháng cho bản thân.

Bên cạnh đó, bạn không nên sa vào các cuộc nhậu nhẹt, rượu bia sẽ ảnh hưởng nhiều đến sức khoẻ.

Luôn sống vui khoẻ và tránh xa rượu bia - Ảnh minh họa: Internet

Sao chiếu mệnh

Sao Vân Hớn sẽ là sao chiếu mệnh của bạn trong năm nay. Vì sao hung tinh này bị nhị bát khẩu thiệt tức nên tháng 8 và tháng 2 sẽ rất kỵ. Chòm sao này nhắc nhở bạn cẩn thận lời nói trong 2 tháng này để không vướng phải tranh chấp bất lợi dẫn đến kiện tụng khó khăn.

Theo dân gian, người bị sao Vân Hớn chiếu mệnh, ngày 29 âm lịch hàng tháng hãy dùng 15 cây nến, trà nước, hoa quả và bánh trái rồi đốt 3 nén hương, hướng mặt về chính Nam và thành tâm khấn: “Nam Phương Bính Đinh Hỏa Đức Tinh Quân” sẽ giúp hạn nghiệp nhẹ bớt được phần nào.

Hướng xuất hành tốt năm 2021

Bạn có thể chọn hướng xuất hành sau khi xông nhà vào đầu năm mới. Tuổi Giáp Tý nên ra khỏi nhà sau lúc đón giao thừa. Bạn nên xuất hành đi lễ chùa, lễ đền hoặc cũng có thể chọn những ngày khác như mùng 1 Tết, mùng 3 Tết hay mùng 5 Tết tuỳ vào hoàn cảnh cụ thể.

Tử vi tuổi Giáp Tý năm 2021 nữ mạng đã được chia sẻ đầy đủ trong bài viết. Nhìn chung, năm nay bạn sẽ không có một vận tài lộc quá khởi sắc, tuy nhiên gia đình, tình yêu, hay cuộc sống đều có những điểm thành công đáng kể. Vì thế bạn cũng có thể dành sự trân trọng nhiều cho năm nay và cố gắng hơn nữa. Mọi sự nỗ lực của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.