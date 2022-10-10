Tử vi tuần (từ 10-16/10/2022): 3 con giáp may mắn nhất phần thiên hạ, gặt hái thành công trong sự nghiệp, lộc lá dồi dào, tiền chỉ vào không ra

Tâm linh - Tử vi 10/10/2022 13:05

3 con giáp dưới đây, tiền bạc nhiều vô số kể, tài lộc thăng hạng , phú quý giàu sang chỉ là chuyện nhỏ.

Tuổi Dậu

Trên phương diện tài lộc, trong tuần (từ 10-16/10/2022) nhờ có tầm nhìn xa trông rộng, người tuổi Dậu sẽ vận dụng tốt sự sáng tạo vào công việc hiệu quả, mang đến lợi nhuận không ngờ. Do đó, thời gian này là cơ hội hoàn hảo để xúc tiến các dự định bấy lâu, bạn cần tập trung cao độ nếu không muốn lỡ mất những gì được xem là lợi thế của mình.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân có nhiều nhân duyên tốt đẹp và tìm được người thật lòng muốn ở bên cạnh. Các cặp đôi thì nên hâm nóng tình cảm bặng một buổi hẹn hò hay một món quà nhỏ.

Tử vi tuần (từ 10-16/10/2022): 3 con giáp may mắn nhất phần thiên hạ, gặt hái thành công trong sự nghiệp, lộc lá dồi dào, tiền chỉ vào không ra - Ảnh 1
Tuần (từ 10-16/10/2022) nhờ có tầm nhìn xa trông rộng, người tuổi Dậu sẽ vận dụng tốt sự sáng tạo vào công việc hiệu quả, mang đến lợi nhuận không ngờ. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dần

Với tính cách ham học hỏi, người tuổi Dần sẽ áp dụng sự sáng tạo của mình để mang đến những hiệu quả tuyệt vời trong công việc. Tuần (từ 10-16/10/2022) tài vận của bản mệnh cũng được cải thiện rõ rệt, bạn chớ ngại khó, ngại khổ mà bỏ lỡ đi vận may. Vì thế nó sẽ mang đến có nhiều kinh nghiệm và giúp bạn sẽ gặt hái được nhiều điều hữu ích.

Đời sống tình cảm của người tuổi Dần cũng vô cùng suôn sẻ. Người độc thân nên mở lòng để đón nhận những điều tốt đẹp đang tới với mình.

Tuổi Thân

Tuần (từ 10-16/10/2022), con đường mà người tuổi Thân đang đi rất thuận lợi vì bạn được nhiều người nâng đỡ. Tuần (từ 10-16/10/2022) này cũng mang tới nhiều điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư, mở rộng kinh doanh. Những ai mới khởi nghiệp cũng hứa hẹn có được dòng tiền lớn đổ về. Bạn hãy nhanh nhạy để có thể nắm bắt những thông tin hữu ích và biến chúng thành lợi thế cho mình.
Trên phương diện tình cảm, người độc thân nên dành thời gian chăm chút hơn cho bản thân để thu hút người khác giới, ắt bạn sẽ tìm được người phù hợp.

 

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Liên tiếp 2 ngày cuối tuần (8,9/10/2022), 3 con giáp vận đỏ triền miên, dưới có Quý Nhân phù trợ, trên có Thần Tài che chở, bất kể làm gì cũng gặp may mắn hơn người

Liên tiếp 2 ngày cuối tuần (8,9/10/2022), 3 con giáp vận đỏ triền miên, dưới có Quý Nhân phù trợ, trên có Thần Tài che chở, bất kể làm gì cũng gặp may mắn hơn người

Tử vi 2 ngày cuối tuần cho biết có đến 3 con giáp may mắn vận đỏ trong mọi việc, sự nghiệp có bước đột phá, tài lộc hanh thông, tiền về ngập nhà.

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