Liên tiếp 2 ngày cuối tuần (8,9/10/2022), 3 con giáp vận đỏ triền miên, dưới có Quý Nhân phù trợ, trên có Thần Tài che chở, bất kể làm gì cũng gặp may mắn hơn người

Nhờ Thiên Đức cát tinh phù trợ nên tuổi này dễ thăng quan tiến chức, làm ăn thắng lợi, kinh doanh hồng phát. Cụ thể, nhờ có biểu hiện tốt tại nơi làm việc nên Tuất rất được lòng sếp và được trao thêm nhiều cơ hội để thể hiện mình. Vì vậy chỉ cần Tuất thể hiện tốt khả năng thăng chức hay tăng lương đều không phải là vấn đề.

Tử vi 2 ngày cuối tuần cho biết đây sẽ là khoảng thời gian hoàn hảo đối với công việc cũng như tài lộc của người tuổi Tuất, chỉ cần con giáp này nắm bắt tốt thời cơ mà mình có được họ nhất định sẽ có được thành công ngoài mong đợi trong tháng 10 này.

Theo tử vi 12 con giáp đúng 2 ngày cuối tuần này, con đường hậu vận của người tuổi Thìn được dự báo sẽ diễn ra nhiều điều tốt đẹp, song những may mắn ấy không tự nhiên mà có, mà là do sự cố gắng kiên trì nỗ lực của bạn trong suốt khoảng thời gian vừa qua mới có thể có được.

Trong khoảng thời gian này cũng là cơ hội tốt để bạn gặp gỡ và hợp tác với những đối tác tiềm năng. Tuy nhiên trong mỗi dự án đầu tư kinh doanh, con giáp này nên xem xét thật kỹ cái được và cái mất trước khi đưa ra quyết định cuối cùng nhằm tránh thất vọng.

Cụ thể, trong sự nghiệp, Nguyệt Lệnh lâm Thai cho thấy bản mệnh là người có cho mình những tham vọng cao xa, nếu biết cố gắng không ngừng thì sẽ đạt được điều đó. Về điều này, con giáp may mắn này không cần phải quá lo lắng khi sắp tới họ còn có sự giúp đỡ của quý nhân nên mọi chuyện đối với con giáp này cũng không hoàn toàn gặp khó khăn mấy.

Trên phương diện tài lộc, Thìn không nên chủ quan, lơ là, bởi nếu vậy thì bạn rất dễ rơi vào cái bẫy của kẻ xấu. Hãy suy nghĩ cẩn thận trước khi đưa ra quyết định. Các dự án kinh doanh trước đây nhờ có quý nhân chỉ đường dẫn lối nên phát triển mạnh và giúp Thìn kiếm về khoản tiền cực khủng.

Theo tử vi 12 con giáp đúng 2 ngày cuối tuần này, con đường hậu vận của người tuổi Thìn được dự báo sẽ diễn ra nhiều điều tốt đẹp, song những may mắn ấy không tự nhiên mà có, mà là do sự cố gắng kiên trì nỗ lực của bạn trong suốt khoảng thời gian vừa qua mới có thể có được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Thần Tài ban phước nên người tuổi Sửu có thể gặp nhiều may mắn trên con đường tài lộc trong khoảng thời gian tới đặc biệt là với những người làm nghề kinh doanh. Trong khi những người làm ngành nghề khác được nghỉ thì những dịp này đúng là cơ hội làm ăn lớn của bạn.

Cụ thể như các dự án kinh doanh vốn dĩ đang rơi vào tình thế khó khăn và chắc suất mất tiền nhưng với sự giúp đỡ của quý nhân, Sửu dễ dàng vượt qua, thu hồi lại vốn một cách nhanh chóng. Thậm chí bạn còn may mắn kiếm về một khoản tiền lớn, qua đó giúp cuộc sống trở nên dễ dàng và thoải mái hơn so với trước đây.

Ngoài ra, đường tình duyên của Sửu cũng vô cùng hanh thông khi người độc thân có thể phát triển tình cảm với một đối tượng bạn đã để mắt bấy lâu.Tuy nhiên trước khi muốn đi xa hơn con giáp này hãy dành thời gian tìm hiểu thêm về đối phương để xác định rõ tình cảm của bản thân.

Thần Tài ban phước nên người tuổi Sửu có thể gặp nhiều may mắn trên con đường tài lộc trong khoảng thời gian tới đặc biệt là với những người làm nghề kinh doanh. Trong khi những người làm ngành nghề khác được nghỉ thì những dịp này đúng là cơ hội làm ăn lớn của bạn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!