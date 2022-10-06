Kể từ ngày mai (7/10/2022), Thần Tài ban phước, 3 con giáp trúng số tiền tỷ, sự nghiệp thành công xuất sắc, tài lộc vượng phát, tiền về như thác đổ

Tâm linh - Tử vi 06/10/2022 10:05

Theo tử vi 12 con giáp kể từ ngày mai (7/10/2022) có đến 3 con giáp may mắn trúng số tiền tỷ, sự nghiệp bay cao, cuộc sống sắp tới vinh quang không thiếu.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là người có tính cách chân thành, thật thà và chín chắn. Họ luôn biết cách quan tâm, giúp đỡ mọi người xung quanh nếu cần thiết. Chính vì vậy không quá khó hiểu khi Dậu luôn được mọi người xung quanh yêu quý và hết mực nâng đỡ mỗi khi con giáp này gặp khó khăn. 

Tử vi dự đoán kể từ ngày mai (7/10/2022) con đường hậu vận của tuổi Dậu sẽ diễn ra vô cùng vượng phát. Con giáp may mắn này trong thời gian tới, dù làm công ăn lương hay làm chủ cũng sẽ thu về nhiều tiền bạc. Về phương diện học hành, công việc, tuổi Dậu được vận quý nhân, làm gì cũng có người trợ giúp đạt được nhiều thành tích học tập đáng nể và được thầy cô khen thưởng. 

Tựu chung lại chỉ cần bản mệnh tiếp tục làm việc chăm chỉ hơn nữa Dậu sẽ còn đạt được những kết quả cao nhất mà mình mong muốn. Đây sẽ là khoảng thời gian vô cùng thuận lợi nếu như con giáp này biết tận dụng thì sẽ thu về những khoản thu nhập chóng mặt.

con giap 1
Tử vi dự đoán kể từ ngày mai (7/10/2022) con đường hậu vận của tuổi Dậu sẽ diễn ra vô cùng vượng phát. Con giáp may mắn này trong thời gian tới, dù làm công ăn lương hay làm chủ cũng sẽ thu về nhiều tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi thường là người chân thành, thân thiện và ngay thẳng. Con giáp này sống tình cảm, chính trực nên thường được người khác tin tưởng và giao phó cho nhiều các dự án quan trọng. Ngoài ra họ cũng làm việc cẩn thận và đề cao tính hoàn hảo nên các dự án rơi vào tay Hợi đều có được thành công hơn người khác. 

Con giáp này sinh ra đã được trời ban phúc khí. Theo tử vi 12 con giáp kể từ ngày mai (7/10/2022) đoạn đường tương lai của Hợi sẽ có nhiều cơ hội ở đỉnh cao của sự nghiệp, vì vậy hãy nắm bắt cơ hội và không bao giờ lãng phí may mắn của mình. 

Trong vận tài lộc, tuổi Hợi làm kinh doanh gặp gỡ được nhiều khách hàng, buôn may bán đắt. Cộng thêm sự trợ giúp của quý nhân, các dự án đầu tư tăng trưởng mạnh mẽ, hợp đồng buôn bán được ký kết thành công mang về cho con giáp này khoản tiền khủng. 

con giap 2
Con giáp này sinh ra đã được trời ban phúc khí. Theo tử vi 12 con giáp kể từ ngày mai (7/10/2022) đoạn đường tương lai của Hợi sẽ có nhiều cơ hội ở đỉnh cao của sự nghiệp, vì vậy hãy nắm bắt cơ hội và không bao giờ lãng phí may mắn của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu thường là người chăm chỉ, độc lập. Họ không ngừng phấn đấu vươn lên, có nhiều ước mơ, hoài bão. Con giáp này luôn nói không với việc bỏ cuộc, họ sẽ làm mọi thứ để chạm tay được đến thành công. 

Kể từ đầu năm 2022 đến nay, công việc của tuổi Sửu ít nhiều gặp trục trặc. Những người làm công ăn lương có thể được giao nhiệm vụ khó nhằn hoặc bị kẻ xấu hãm hại khiến con giáp này rơi vào khó khăn. 

Thế nhưng kể từ ngày mai (7/10/2022) tài lộc của con giáp dồi dào hơn trước. Họ gặp may mắn hơn trong công việc khi có quý nhân phù trợ, người tuổi này phát huy năng lực, mạnh dạn hơn trong công việc qua đó từng bước khẳng định bản thân trong công việc và được cấp trên đề xuất khen thưởng. 

Trong công việc kinh doanh, bản mệnh gặp được nhiều khách hàng tiềm năng, chốt được nhiều đơn hàng hơn trước. Lợi nhuận kiếm về cũng cao hơn hẳn so với trước đây giúp tuổi Sửu không còn lo lắng về chuyện tài chính như trước. 

con giap 3
Tuổi Sửu thường là người chăm chỉ, độc lập. Họ không ngừng phấn đấu vươn lên, có nhiều ước mơ, hoài bão. Con giáp này luôn nói không với việc bỏ cuộc, họ sẽ làm mọi thứ để chạm tay được đến thành công - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Xin chúc mừng 3 con giáp may mắn liên tiếp trúng thưởng trong 10 ngày tới, vơ vét mọi vận vay trong thiên hạ, sự nghiệp thăng tiến, tài lộc hanh thông

Xin chúc mừng 3 con giáp may mắn liên tiếp trúng thưởng trong 10 ngày tới, vơ vét mọi vận vay trong thiên hạ, sự nghiệp thăng tiến, tài lộc hanh thông

Tử vi 10 ngày tới cho biết có đến 3 con giáp may mắn trúng thưởng lớn, sự nghiệp bước sang chương mới, tài lộc hanh thông làm gì cũng gặp thuận lợi.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi con giáp may mắn con giáp tử vi 12 con giáp tử vi ngày mới tử vi hàng ngày tử vi 3 con giáp giàu sang

TIN MỚI NHẤT

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 18 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 48 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 1 giờ 48 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 2 giờ 18 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 2 giờ 48 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 48 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 4 giờ 18 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 4 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý