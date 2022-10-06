Thần Tài hạ thế "mở kho vàng" vào 22h tối nay (06/10), 3 con giáp "lấy xô hứng vàng, lấy thau hứng bạc", của cải trải dọc từ Đông sang Tây, vinh hiển trăm bề, cuối năm thịnh vượng đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 06/10/2022 16:36

Tối nay, 3 con giáp giàu sang phú quý nhờ Thần Tài hạ thế trợ mệnh mạnh mẽ, từ đây làm gì cũng thuận lợi, viên mãn trăm bề.

Tuổi Thân

Những người cầm tinh tuổi Thân thường xuyên dậy sớm, có tính tò mò, ham thích khám phá, đi sâu tìm tòi. Do đó, họ có được sự chăm chỉ và một lòng cầu tiến.

Con giáp này có thể sẽ đón thời gian trước khó thuận do có Nguyệt Lệnh rơi vào đất Tử. Trở ngại ban đầu yêu cầu họ phải cẩn thận ứng phó, tránh gây ra ảnh hưởng tồi tệ. Sau đó, được cát tinh nâng đỡ nên họ sẽ lần lượt vượt qua áp lực công việc bận rộn, mở ra nhiều cơ hội chứng tỏ được năng lực của mình và đạt được sự thăng tiến nhất định.

Đây là thời điểm rất tốt để họ nâng cao các kỹ năng cá nhân, gia tăng giá trị con người và giành được những đánh giá, công nhận tốt từ cấp trên. Chỉ cần tính toán kế hoạch ổn thỏa trước khi làm, không nóng vội bộp chộp thì con đường thăng tiến vẫn luôn rộng mở để chào đón họ.

Chính Tài thời điểm này bình ổn vững vàng, cộng thêm dấu hiệu Thứ Tài có chút khởi sắc nên người tuổi Thân có thể trông đợi vào việc thu lời từ công việc kinh doanh, buôn bán hay đầu tư. Dục tốc bất đạt, hãy giữ tâm lý ổn trọng, bình tĩnh chứ không nóng vội với tâm lý giàu nhanh.

Thần Tài hạ thế 'mở kho vàng' vào 22h tối nay (06/10), 3 con giáp 'lấy xô hứng vàng, lấy thau hứng bạc', của cải trải dọc từ Đông sang Tây, vinh hiển trăm bề, cuối năm thịnh vượng đón Tết linh đình - Ảnh 1
Những người cầm tinh tuổi Thân thường xuyên dậy sớm, có tính tò mò, ham thích khám phá, đi sâu tìm tòi. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trời sinh tuổi Sửu là những người tình cảm, hiền lành và sống thiên về cảm xúc nhiều hơn lý trí. Trong cuộc sống tuổi Sửu không quá tham vọng, điều họ cần chỉ là sự bình yên trong tâm hồn, nhưng không vì thế mà họ buông xuôi, không cầu tiến.

Trên thực tế, người tuổi Sửu rất tài năng, giỏi giang nhưng chỉ là họ chưa gặp được thời thế thuận lợi để phát huy. Tử vi học có nói, thời gian trước tuổi Sửu khó khăn thế nào không biết nhưng khi đến 22h tối nay, cuộc sống của tuổi Sửu sẽ lên một tầm cao mới.

Cơ hội làm giàu không những đến liên tục mà vận đào hoa cũng vây quanh cả tối nay. Người tuổi Sửu dù sống tình cảm nhưng vẫn biết cân nhắc đúng sai nặng nhẹ, vì vậy trong tối nay họ sẽ có cơ hội phát huy những điểm mạnh của mình để xây dựng cuộc sống đầy đủ sung túc. 

Đặc biệt, tuổi Sửu sẽ gặp được quý nhân, người này sẽ đưa đường dẫn lối giúp tuổi Sửu đạt được thành công trong sự nghiệp, kéo theo tiền tài dồi dào, dư dả và sống thoải mái cho thời gian sau.

Tuổi Thìn

Đúng vào 22h tối nay, nguyên khí dồi dào, tài lộc hanh thông hơn nhờ cát tinh xuất hiện. Nếu người tuổi Thìn có thể nắm bắt được vận may, cơ hội trong thời gian này thì không những chuyện vui kéo dài, mà tiền tài càng tăng tiến. Họ cũng có thể gặt hái một số thành tựu và vinh quang đáng kể.

Thiên Tài báo hiệu tài chính của họ tăng tiến mạnh nhờ có thêm nguồn thu phụ chứ không chỉ phụ thuộc vào một nguồn thu nhập chính như trước. Khoản thu phụ này có thể đến từ nghề tay trái hay việc kinh doanh buôn bán. Mặt khác, những người tuổi Thìn còn gặp may mắn trong các mối quan hệ, được người khác ưu ái. Nhờ Nguyệt Lệnh lâm Trường Sinh lại thêm cả 2 cát tinh Thiên Đức – Thiên Vu nâng đỡ nên vận khí của bản mệnh rất tốt. 

Thần Tài hạ thế 'mở kho vàng' vào 22h tối nay (06/10), 3 con giáp 'lấy xô hứng vàng, lấy thau hứng bạc', của cải trải dọc từ Đông sang Tây, vinh hiển trăm bề, cuối năm thịnh vượng đón Tết linh đình - Ảnh 2
Đúng vào 22h tối nay, nguyên khí dồi dào, tài lộc hanh thông hơn nhờ cát tinh xuất hiện. Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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