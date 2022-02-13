Tử vi tuần thứ 3 của tháng (14/2 - 20/2), mở ví hứng tiền, 3 con giáp thăng tiến công danh, giàu lên nhanh chóng, hoàn thành nguyện vọng ấp ủ lâu nay

Tâm linh - Tử vi 13/02/2022 00:11

Tử vi tuần thứ 3 của tháng 2/2022, 3 con giáp may mắn phát triển công danh, hanh thông tài vận. Bản mệnh tận hưởng được những điều tốt đẹp của cuộc sống.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn bắt đầu tuần mới với nhiều năng lượng tích cực. Con giáp thuận lợi xử lý những khó khăn bất chợt xảy đến và có được thành công nhất định. Có cấp trên "chống lưng", Thìn tự tin đưa ra những quyết định mới làm thay đổi cả chu trình làm việc để hướng đến những kết quả tối u. Con giáp nhận được sự ngưỡng mộ, kính nể của những người xung quanh.

Vấn đề tài lộc của Thìn cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Thu nhập của con giáp may mắn này ở mức khá và ổn định, không cần lo nghĩ quá nhiều vào chuyện chi tiêu.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân vận trình xuôi thuận trong tuần mới. Được quý nhân phù trợ, con giáp làm gì cũng thành công, thu về nhiều tiền tài, của cải. Bên cạnh đó, con giáp cũng nên mở rộng các mối quan hệ của mình. Những người Thân sắp gặp gỡ trong thời gian tới sẽ mang đến cho con giáp nhiều cơ hội làm giàu, mở rộng con đường thăng quan tiến chức. Bản mệnh nên cởi mở hơn và đón nhận những điều mới trong tương lai.

Chuyện tình cảm của Thân có nhiều thay đổi trong tuần mới này. Nếu còn độc thân, con giáp có thể tìm được người phù hợp, xây dựng mối quan hệ bền vững. Còn nếu đã lập gia đình, con giáp sẽ có một tổ ấm hạnh phúc.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trong tuần mới nhận được vô số điều bất ngờ từ cuộc sống. Thần Tài ưu ái, đây là thời điểm tốt để hoàn thành các kế hoạch còn dang dở hay tiến hành những dự án mới mà bạn thân ấp ủ từ lâu. Dự đoán, con giáp sẽ khởi đầu thuận lợi, kết thúc huy hoàng, giành được những thành tự vẻ vang. Vì vậy, Tý hãy cố gắng hết sức mà phát triển bản thân nhé.

Tình hình sức khỏe của Tý có nhiều chuyển biến. Con giáp khỏe mạnh hơn nhờ vào luyện tập và nghỉ ngơi hợp lý. Hãy duy trùy các thói quen tốt để tránh các bệnh tật không mong muốn.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

  *Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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Trong 2 ngày cuối tuần (12/2 - 13/2), 3 con giáp may mắn vận trình xuôi thuận, thăng quan phát tài, tiền chảy về túi nhiều không đếm xuể.

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