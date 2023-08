Tử vi tuần thứ 3 của tháng (14/2 - 20/2), mở ví hứng tiền, 3 con giáp thăng tiến công danh, giàu lên nhanh chóng, hoàn thành nguyện vọng ấp ủ lâu nay

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn bắt đầu tuần mới với nhiều năng lượng tích cực. Con giáp thuận lợi xử lý những khó khăn bất chợt xảy đến và có được thành công nhất định. Có cấp trên "chống lưng", Thìn tự tin đưa ra những quyết định mới làm thay đổi cả chu trình làm việc để hướng đến những kết quả tối u. Con giáp nhận được sự ngưỡng mộ, kính nể của những người xung quanh.

Vấn đề tài lộc của Thìn cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Thu nhập của con giáp may mắn này ở mức khá và ổn định, không cần lo nghĩ quá nhiều vào chuyện chi tiêu.