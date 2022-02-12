Vận may vụt tắt, 3 con giáp hứng chịu đủ chuyện xui rủi, tiền tài đứt đoạn, đứng trước bờ vực tiêu tan sự nghiệp trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 12/02/2022 08:00

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp xui xẻo liên miên, vận trình ảm đạm. Bản mệnh bị tiểu nhân đeo bám nên khó lòng tránh khỏi tai ương.

Tuổi Tý

Trong 15 ngày tới, người tuổi Tý vướng bận thị phi, vận trình ảm đạm. Công việc không thuận lợi, bản mệnh trở nên nóng nảy và cáu kỉnh, luôn khó chịu với những gì xảy ra trước mắt. Tuy nhiên, tâm trạng càng bất ổn càng dẫn đến nhiều sai sót hơn. Thậm chí, con giáp còn vô tình tạo cơ hội cho tiểu nhân quấy phá.

Tý hãy thật cẩn thận mỗi khi đưa ra quyết định, mau chóng xốc lại tinh thần, đừng để đến khi rơi vào bẫy của kẻ xấu rồi mới cảm thấy hối tiếc.

Vận may vụt tắt, 3 con giáp hứng chịu đủ chuyện xui rủi, tiền tài đứt đoạn, đứng trước bờ vực tiêu tan sự nghiệp trong 15 ngày tới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trong 15 ngày tới,người tuổi Tỵ tin lầm lời kẻ gian mà rước họa vào thân. Con giáp xui xẻo đưa ra nhiều quyết định sai lầm khiến tiền bạc sa sút, đổ sông đổ bể. Nếu không có kế hoạch chi tiêu, Tỵ có thể lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng Tỵ vẫn khó có thể duy trì được mức tài chính như mong muốn. 

Lời khuyên cho Tỵ trong thời điểm hiện tại là hãy tự đưa ra những quyết định cho mình bởi kẻ xấu có thể là bất kỳ ai xung quanh bạn.

Vận may vụt tắt, 3 con giáp hứng chịu đủ chuyện xui rủi, tiền tài đứt đoạn, đứng trước bờ vực tiêu tan sự nghiệp trong 15 ngày tới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất vào 15 ngày tới gặp nhiều trục trặc, cẩn thận lời ăn, tiếng nói. Con giáp vướng vào sự tranh đoạt quyền lực nơi công sở, xảy ra xích mích, cãi vã với đồng nghiệp. Bên cạnh đó, những thành công trước kia  của con giáp khiến tiểu nhân ghen ghét, tìm cách đục khoét, đâm sau lưng bạn.

Người tuổi Tuất nên hết sức tập trung, chỉ nên biết việc của mình, tránh những hiểu lầm không đáng có để rồi kẻ khác âm thầm hưởng lợi.

Vận may vụt tắt, 3 con giáp hứng chịu đủ chuyện xui rủi, tiền tài đứt đoạn, đứng trước bờ vực tiêu tan sự nghiệp trong 15 ngày tới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

  *Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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Theo tử vi ngày mới, vào đúng thứ Bảy ngày 12/2/2022, 3 con giáp xui xẻo vận trình ảm đạm, sự nghiệp tiêu tan, lâm vào cảnh thiếu hụt, nợ nần.

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