Tử vi thứ Bảy ngày 12/2/2022 của 12 con giáp: Dần - Hợi được quý nhân bảo trợ, chuyện hỷ đầy nhà, Mùi gặp nhiều trắc trở, tài lộc tụt dốc

Tâm linh - Tử vi 11/02/2022 06:00

Dưới đây là tử vi thứ Bảy ngày 12/2/2022 của 12 con giáp. Cặp đôi Dần - Hợi may mắn được quý nhân giúp đỡ nên vận trình thăng hạng, chuyện vui liên tục kéo đến nhà. Trong khi đó, người tuổi Mùi vướng nhiều thị phi, cẩn trọng tiền của.

Xem tử vi thứ Hai ngày 12/2/2022 của 12 con giáp để dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này, từ đó giúp bạn có kế hoạch hoàn thành các công việc sắp tới một cách hoàn hảo nhất.

Tử vi thứ Bảy ngày 12/2/2022 của tuổi Tý

Trong thứ Bảy, người tuổi Tý đừng quá ngây thơ tin vào người khác kẻo rước họa vào thân. Những thành tựu trước đó của con giáp khiến tiểu nhân ghen ghét, tìm cách ám hại đủ đường. Con giáp này cần chuẩn bị tinh thần tốt để đối mặt với một vài sự kiện bất ngờ xảy ra. Những quyết định của Tý trong thời gian này cần được đưa ra một cách thận trọng để tránh mọi rắc rối.

Con giáp dễ mất mát tiền bạc trong thứ Bảy, vì thế, không nên bất cẩn khi làm việc liên quan đến tiền. Nếu có thể nên để sang ngày khác mới chuyển tiền bạn nhé.

Tử vi thứ Bảy ngày 12/2/2022 của tuổi Sửu

Người tuổi Sửu có một ngày thứ Bảy dễ dàng và xuôi thuận. Từng công việc được con giáp hoàn thành một cách nhanh chóng mà không gặp trở ngại gì. Sửu có nhiều cơ hội thể hiện năng lực của mình. Hơn nữa, Cát tinh che chở nên mở ra trước mắt con giáp này vô số các cơ hội để chuyển mình.

 Vận trình tài lộc của Sửu không có tiến triển khả quan. Con giáp tốn khá nhiều tiền cho các mối quan hệ xã giao khiến kinh phí thâm hụt. Bạn cần chú ý chi tiêu, xem xét lại những mối quan hệ và lược bỏ những cái không cần thiết.

Tử vi thứ Bảy ngày 12/2/2022 của tuổi Dần

Bước sang thứ Bảy, người tuổi Dần vận trình hanh thông, đón nhận nhiều hỷ sự. Sự quyết đoán và bản lĩnh của con giáp tạo cơ hội để thúc đẩy tiến độ công việc được trôi chảy hơn. Ý tưởng sáng tạo được đánh giá cao ít nhiều củng cố thêm động lực ở những người này.

Bản mệnh cải thiện mối quan hệ với người thân, hàng xóm hay đồng nghiệp của mình trong ngày này. Con giáp hóa giải hiểu lầm, một lần nữa được mọi người yêu quý, tin tưởng.

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Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 12/2/2022 của tuổi Mão

Người tuổi Mão có một ngày thứ Bảy không mấy suôn sẻ khi phải đối mặt với nhiều biến cố không mong muốn. Con giáp dễ vướng phải tranh chấp với đồng nghiệp lẫn cấp trên. Bạn cần chú ý hơn đến cách diễn đạt của mình để không làm mất lòng người khác, học cách lắng nghe và sửa đổi nếu bản thân là người có lỗi.

Sức khỏe của Mão không được tốt. Con giáp không thể tập trung, hay cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức. Mão nên chú ý nghỉ ngơi và đến gặp bác sĩ ngay nếu có dấu hiệu bất ổn.

Tử vi thứ Bảy ngày 12/2/2022 của tuổi Thìn

Vận trình công việc của tuổi Thìn vào thứ Bảy diễn ra tương đối vất vả. Dù đã sắp xếp kỹ lượng mọi việc nhưng con giáp vẫn gặp những rắc rối xảy đến bất ngờ. Nếu con giáp không kịp xoay sở sẽ gánh phải hậu quả vô cùng nghiêm trọng. 

Chuyện tình cảm của Thìn gặp khá nhiều trục trặc. Con giáp và nửa kia xảy ra nhiều mâu thuẫn khiến khoảng cách ngày càng cách xa. Đôi bên cần có một cuộc nói chuyện rõ ràng trước khi mối quan hệ đi vào bế tắc.

Tử vi thứ Bảy ngày 12/2/2022 của tuổi Tỵ

Thứ Bảy là ngày rất tốt cho người tuổi Tỵ hợp tác làm ăn, phát triển sự nghiệp. Con giáp có thể gặp được người cùng chung chí hướng để bàn bạc các kế hoạch lớn hơn trong tương lai. Nếu có thời gian bạn nên sắp xếp để gặp gỡ và trò chuyện với bạn bè, người thân vì biết đâu lại tìm ra ý tưởng mới.

Thiên Tài ghé thăm giúp Tỵ cải thiện tình hình tài chính hiện tại. Thậm chí có người đủ may mắn để tài lộc ồ ạt kéo vào nhà.

Tử vi thứ Bảy ngày 12/2/2022 của tuổi Ngọ

Tài vận của người tuổi Ngọ được cải thiện đáng kể trong thứ Bảy. Con giáp có thể tiết kiệm được một khoản kha khá nhờ vào những công việc tay trái đang ngày càng phát triển. Cơ hội thăng chức tăng lương cũng sẽ mau chóng tìm đến bạn trong thời gian tới. Vận trình đang lên, Ngọ tuyệt đối đừng để lỡ mất cơ hội làm giàu.

Sức khỏe của con giáp trong thời gian này cũng không có gì đáng ngại. Ngọ duy trì được thói quen ngủ sớm, ăn sáng đầy đủ nên mỗi ngày đều tràn đầy năng lượng.

Tử vi thứ Bảy ngày 12/2/2022 của tuổi Mùi

Người tuổi Mùi vướng phải nhiều thị phi trong thứ Bảy. Con giáp trở nên nóng tính và dễ gây hấn với những người xung quanh. Những rắc rối mà Mùi gặp phải khiến con giáp tức giận mà vô tình làm tổn thương người khác. Mùi nên dành thời gian yên tĩnh để suy nghĩ đến những việc đã qua và có hướng giải quyết thỏa đáng.

Vấn đề tài lộc của Mùi cũng không được suôn sẻ. Nguồn thu nhập của Mùi đã không còn ồn định, con giáp nên hạn chế chi tiêu nếu không muốn rơi vào thiếu hụt, nợ nần.

Tử vi thứ Bảy ngày 12/2/2022 của tuổi Thân

Người tuổi Thân gặp không ít thử thách trong thứ Bảy. Tuy nhiên, chỉ cần vượt qua ngưỡng cửa hiện tại, con giáp sẽ thăng tiến không ngừng, đạt được những gì mình hằng mong muốn. Vì vậy, Thân đừng căng thẳng thái quá. Hãy tin vào khả năng của chính mình.

Bạn và nửa kia viên mãn hơn do những hiểu lầm trước đó đã được tháo gỡ. Trải qua khúc mắc, đôi bên dần bao dung hơn và học được cách đặt mình vào vị trí của đối phương.

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Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 12/2/2022 của tuổi Dậu

Vận xui đeo bám khiến cho người tuổi Dậu liên tiếp gặp phải khó khăn trong thứ Bảy. Bạn cần giữ những suy nghĩ lạc quan, tích cực, đừng vội nghĩ tới chuyện bỏ cuộc khi chưa thực sự cố gắng. Nếu cảm thấy thật sự bế tắc, bản mệnh cũng thể thử trao đổi với những người thật sự tin tưởng để tìm hướng giải quyết theo một góc nhìn khách quan hơn.

Vận trình tình cảm khá truân chuyên. Người độc thân vẫn phải tiếp tục lẻ bóng dù vẫn có người ngỏ lời yêu thương.

Tử vi thứ Bảy ngày 12/2/2022 của tuổi Tuất

Trong ngày thứ Bảy, người tuổi Tuất sẽ phải gánh vác nhiều công việc nặng nhọc mà không nhận được sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Chưa hết, vốn là người có tài nhưng cơ hội thăng quan tiến chức chưa đến với con giáp là bởi bạn còn giữ những tư tưởng bảo thủ, không chịu thay đổi. 

Vận trình tài lộc lên xuống thất thường. Bản mệnh cần phải tập trung vào việc cân đối tài chính để hạn chế những thất thoát, hao hụt không đáng có.

Tử vi thứ Bảy ngày 12/2/2022 của tuổi Hợi

Người tuổi Hợi kể từ thứ Bảy sẽ có nhiều chuyển biến tích cực trong vận mệnh. Con giáp có cơ hội được đề bạt thăng chức hoặc gặp gỡ quý nhân giúp đỡ bạn trong công việc sắp tới. 

Về chuyện tình cảm, những ai đã kết hôn sẽ ngày càng gắn bó mặn nồng còn những người đang độc thân sẽ tìm được đối tượng như ý.

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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