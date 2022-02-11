Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 12/2/2022, Hung tinh che mắt, 3 con giáp tài lộc giảm sâu, công danh lao dốc, hào quang danh vọng vụt tắt không kịp trở tay

Tâm linh - Tử vi 11/02/2022 11:50

Theo tử vi ngày mới, vào đúng thứ Bảy ngày 12/2/2022, 3 con giáp xui xẻo vận trình ảm đạm, sự nghiệp tiêu tan, lâm vào cảnh thiếu hụt, nợ nần.

Tuổi Mão

Trong thứ Bảy, vận trình của người tuổi Mão không mấy xuôi thuận với nhiều biến cố bao vây. Con giáp xui xẻo dễ vướng phải tranh chấp với đồng nghiệp lẫn cấp trên, để lại ấn tượng xấu trong mắt mọi người. Mão nên cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, học cách lắng nghe và sửa đổi nếu bản thân phạm sai lầm.

Con giáp không có sức khỏe tốt vào thời gian gần đây. Mão thiếu tập trung, hay cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức. Con giáp nên chú ý cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi thật tốt.

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 12/2/2022, Hung tinh che mắt, 3 con giáp tài lộc giảm sâu, công danh lao dốc, hào quang danh vọng vụt tắt không kịp trở tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Hung tinh che mắt, người tuổi Dậu liên tiếp gặp phải khó khăn trong thứ Bảy. Bạn cần duy trì sự lạc quan và bình tĩnh vượt qua trở ngại trước mắt. Bản mệnh có thể thử chia sẻ khó khăn đang gặp phải với những người mình thật sự tin tưởng vì biết đâu sẽ tìm được hướng giải quyết nhanh thôi.

Vận trình tình cảm khá trắc trở, ngăn cấm. Người độc thân vẫn phải tiếp tục lẻ bóng dù vẫn có người ngỏ lời yêu thương.

con giap xui xeo 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sẽ một mình ôm đồm nhiều công việc nặng nhọc trong thứ Bảy mà không nhận được sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Con giáp trở nên nóng giận và thường làm tổn thương người xung quanh. Chưa kể,  vốn là người có tài nhưng cơ hội thăng quan tiến chức chưa đến bởi Tuất quá bảo thủ, không chịu thay đổi.

Tài lộc của Tuất cũng có nhiều ảm đạm. Bản mệnh cần phải tập trung vào việc cân đối tài chính để hạn chế những thất thoát, hao hụt không đáng có.

con giap xui xeo 3
Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 12/2/2022, tài lộc xuất hiện điểm sáng, 3 con giáp phất khởi công danh, hanh thông vận mệnh, túi tiền lúc nào cũng căng phồng dày cộm

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 12/2/2022, tài lộc xuất hiện điểm sáng, 3 con giáp phất khởi công danh, hanh thông vận mệnh, túi tiền lúc nào cũng căng phồng dày cộm

Theo tử vi hàng ngày, vào đúng thứ Bảy ngày 12/2/2022, 3 con giáp may mắn phát tài, làm ăn thuận lợi, tiền bạc dồi dào. Bản mệnh có được cuộc sống sang giàu, dư dả.

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