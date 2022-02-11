Thần Tài chấm sổ, Cát tinh an bài, 3 con giáp may mắn tài vận hanh thông, làm ăn xuôi thuận, cầu gì được nấy trong 100 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 11/02/2022 19:41

Trong 100 ngày tới, 3 con giáp may mắn tài lộc đầy nhà, vận trình phát đạt. Bản mệnh sống đời giàu sang, không lo thiếu thốn.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trong 100 ngày tới tài lộc vượng phát, tiền tài hanh thông. Công việc làm ăn thuận lợi, mang lại nguồn thu nhập lớn, con giáp có thể tập trung đầu tư vào những hạng mục nhỏ để thử nghiệm một cách bao quát trước khi rút vốn vào các phi vụ làm ăn sắp tới. Trong thời gian này, con giáp có thu nhập ổn định và dư dả.

Vận tình cảm của Thìn cũng có nhiều cải thiện. Người độc thân tìm được đối tượng hợp ý, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp trong tương lai. Trong khi những ai đã có gia đình thì hưởng trọn sự viên mãn và hạnh phúc.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

 Tuổi Dậu

Trong 100 ngày tới, người tuổi Dậu có những thay đổi đáng kể trong cả sự nghiệp và cuộc sống. Được quý nhân giúp đỡ, con giáp có cơ hội thể hiện bản thân, nhận được sự công nhận của mọi người. Bản mệnh còn có cơ hội gặp được những người bạn mới có chung chí hướng, cùng nhau cộng tác để tạo ra nhiều thành tựu ngoài mong đợi.

Sức khỏe của Dậu trong thời gian này không có gì đáng ngại. Tuy nhiên, con giáp nên chú ý cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi để đảm bảo năng lượng cho con đường dài phía trước.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

 Tuổi Thân

Người tuổi Thân trong 100 ngày tới sẽ có những cơ hội lớn bất ngờ tìm đến. Con giáp may mắn cần bước ra khỏi vùng an toàn của mình để đón nhận những cơ hội phát triển trong tương lai. Thân tìm được hướng đi mới cho bản thân, thuận lợi trên con đường thăng quan tiến chức. 

Chuyện tình cảm được Tam hợp che chở nên ngập tràn niềm vui, bạn mang đến cho đối phương niềm vui, sự ấm áp chính vì thế người ấy cũng luôn tìm đến bạn mỗi khi gặp vấn đề hoặc muốn chia sẻ. Tuổi Thân cố gắng phát huy điểm mạnh của mình nhé.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

  *Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 12/2/2022, tài lộc xuất hiện điểm sáng, 3 con giáp phất khởi công danh, hanh thông vận mệnh, túi tiền lúc nào cũng căng phồng dày cộm

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 12/2/2022, tài lộc xuất hiện điểm sáng, 3 con giáp phất khởi công danh, hanh thông vận mệnh, túi tiền lúc nào cũng căng phồng dày cộm

Theo tử vi hàng ngày, vào đúng thứ Bảy ngày 12/2/2022, 3 con giáp may mắn phát tài, làm ăn thuận lợi, tiền bạc dồi dào. Bản mệnh có được cuộc sống sang giàu, dư dả.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi tử vi ngày mới Tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đời sống 37 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 7/10/2026: Bật tăng, vàng nhẫn đắt thêm 500 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 7/10/2026: Bật tăng, vàng nhẫn đắt thêm 500 nghìn/lượng

Đời sống 1 giờ 17 phút trước
3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ