Tử vi tuần này (03/10 - 09/10), gặp vận chuyển mình, Thần Tài "nhường ghế", 3 con giáp "không làm cũng có ăn" nhờ trúng số 2 lần liên tiếp, chỉ việc ngồi chơi hưởng lộc, gánh tiền còng lưng

Tâm linh - Tử vi 03/10/2022 13:13

Tuần này, 3 con giáp sau giàu sang "nứt đố đổ vách" nhờ trúng số liên tục, từ đây chẳng lo đói khổ.

Tuổi Tuất

Tử vi học có nói, trong tuần này, tuổi Tuất sẽ gặp may mắn trong cả cuộc sống lẫn công việc. Những vướng mắc, bất ổn của thời kỳ trước sẽ dần dần biến mất, nhường chỗ cho những may mắn và suôn sẻ của họ. Tuổi Tuất sẽ được cấp trên ghi nhận, khả năng họ được thăng chức, tăng lương hoặc kiếm được một khoản thu kha khá nào đó là rất cao. Chính vì thế, tuổi Tuất hãy biết cách thể hiện mình, nên biết nắm bắt, chớ bỏ qua cơ hội tốt. 

Nếu biết đa dạng nguồn thu nhập và dám thử một chút liều lĩnh, có lẽ tuổi Tuất sẽ có thể cải thiện được đáng kể tình hình tài chính của mình. Chỉ có 1 điều cần lưu ý, đó là việc cống hiến quá nhiều cho công việc có thể khiến tuổi Tuất kiệt sức, chính vì thế, những người tuổi Tuất cũng cần chú ý hơn đến việc chăm sóc sức khỏe của bản thân nhé.    

Tử vi tuần này (03/10 - 09/10), gặp vận chuyển mình, Thần Tài 'nhường ghế', 3 con giáp 'không làm cũng có ăn' nhờ trúng số 2 lần liên tiếp, chỉ việc ngồi chơi hưởng lộc, gánh tiền còng lưng - Ảnh 1
Tử vi học có nói, trong tuần này, tuổi Tuất sẽ gặp may mắn trong cả cuộc sống lẫn công việc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người cầm tinh con Ngọ tính tình phóng khoáng và thích giúp đỡ người khác. Họ cũng thích khám phá những điều mới mẻ nên dễ có được thành công.

Vì có quý nhân tương trợ nên hễ Ngọ gặp khó khăn là người ấy sẽ xuất hiện và mang theo nguồn năng lượng tích cực giúp Ngọ vượt qua mọi chuyện. Hơn nữa, Ngọ cũng là con giáp nỗ lực, chịu khó trong công việc.

Trong tuần này, người tuổi Ngọ có công việc thuận lợi, có thể ký kết hợp đồng lớn. Nếu có khó khăn về tài chính thì đây cũng là lúc mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa giúp Ngọ tha hồ hốt bạc. Con giáp này có cơ hội làm việc, kiếm tiền, làm giàu nhanh chóng. Điều này giúp Ngọ gia tăng thu nhập cho bản thân. Đây sẽ là khoảng thời gian mà Ngọ kiếm được món hời lớn, tha hồ gánh lộc về nhà.

Tử vi tuần này (03/10 - 09/10), gặp vận chuyển mình, Thần Tài 'nhường ghế', 3 con giáp 'không làm cũng có ăn' nhờ trúng số 2 lần liên tiếp, chỉ việc ngồi chơi hưởng lộc, gánh tiền còng lưng - Ảnh 2
Người cầm tinh con Ngọ tính tình phóng khoáng và thích giúp đỡ người khác. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuần này, con giáp này được sao tốt chiếu mệnh nên tài vận không ngừng đi lên. Được gia đình và bạn bè ủng hộ, họ có những bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp. Người sinh năm này sẽ chứng minh được tài năng của bản thân mình.

Người tuổi Tỵ làm kinh doanh cũng có cơ hội tiếp cận những khách hàng tiềm năng. Nhiều người sẽ tìm đến đề nghị hợp tác với họ. Trong khi, một số người tuổi Tỵ trong tuần này cũng bắt đầu công việc mới với hành trình mới. Tài lộc của người tuổi Tỵ vượng hơn thấy rõ. Con giáp này được quý nhân phù trợ nên phúc lộc dồi dào, làm đâu gặt đấy. Vào thời điểm này, họ đạt được thành tích tốt trong công việc nên được cấp trên trọng dụng.

Người tuổi này làm kinh doanh cũng chốt được nhiều đơn hàng, ký được hợp đồng mới. Nhờ nỗ lực không ngừng, con giáp này làm đâu thắng đấy, thu nhập dồi dào hơn thời gian trước.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Chiều nay (03/10), Thần May Mắn và Thần Tài "đến chơi nhà", 3 con giáp trúng số đổi đời, phú quý đầy sân, tài lộc ngập cửa, vàng bạc tràn đầy nhà, vận trình phía trước trải đầy tiền, không lo đói khổ

Chiều nay (03/10), Thần May Mắn và Thần Tài "đến chơi nhà", 3 con giáp trúng số đổi đời, phú quý đầy sân, tài lộc ngập cửa, vàng bạc tràn đầy nhà, vận trình phía trước trải đầy tiền, không lo đói khổ

Chiều nay, 3 con giáp sau trúng số độc đắc đổi đời ngay ngày thứ Hai đầu tuần. Từ đây làm gì cũng thuận lợi, tiền bạc phú quý ngập đầy nhà.

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